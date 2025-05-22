https://ukraina.ru/20250522/ideologicheskaya-identichnost-ischenko-o-tom-pochemu-bolshinstvo-zhiteley-ukrainy-ne-ponimayut-kto-oni-1063317017.html

Идеологическая идентичность: Ищенко о том, почему большинство жителей Украины не понимают, кто они

Идеологическая идентичность: Ищенко о том, почему большинство жителей Украины не понимают, кто они - 22.05.2025 Украина.ру

Идеологическая идентичность: Ищенко о том, почему большинство жителей Украины не понимают, кто они

Говорить о какой-то конкретной идентичности на Украине сейчас невозможно. Вначале надо определить, существует ли национальная идентичность "украинцы" за пределами пропагандистской идентичности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-05-22T04:30

2025-05-22T04:30

2025-05-22T04:30

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Чтобы рассуждать о национальной идентичности украинцев, сначала надо определить, есть ли у них вообще национальная идентичность, по этому поводу есть большие сомнения, считает эксперт. Украинцы, которые обладают идентичностью, называются галичане, указал политолог.По мнению Ищенко те, кто живут на остальной части Украины, не очень понимают, кто они такие. Вчера они были русскими, сегодня украинцами, а завтра станут поляками. Поэтому там нельзя говорить об устойчивой национальной идентичности, подчеркнул эксперт."Какая может быть идентичность у человека, который, говоря по-русски, обещает выучить свой национальный язык? Это не национальная идентичность, это идеологическая идентичность", — объяснил Ищенко.По его мнению, идеологическая идентичность может в перспективе стать национальной, но уже не в этом поколении, а в следующем. Поэтому вначале надо определить, существует ли национальная идентичность "украинцы" за пределами пропагандистской идентичности, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если бы не началась СВО, Украина через 20 лет сама бы угробила Одессу, Харьков и Киев" на сайте Украина.ру.Подробно о том, почему наступление в Сумской области может стать "неплохой козырной картой" на переговорах — в интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250521/chelovek-kotoryy-slishkom-mnogo-znal-kto-i-pochemu-ubil-ukrainskogo-yurista-portnova-1063309769.html

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