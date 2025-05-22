https://ukraina.ru/20250522/final-bitvy-za-chasov-yar-ekspert-obyasnil-pochemu-vykhod-vs-rf-k-druzhkovke-obnulit-oboronu-vsu-1063302692.html

Финал битвы за Часов Яр: эксперт объяснил, почему выход ВС РФ к Дружковке "обнулит" оборону ВСУ

Финал битвы за Часов Яр: эксперт объяснил, почему выход ВС РФ к Дружковке "обнулит" оборону ВСУ - 22.05.2025 Украина.ру

Финал битвы за Часов Яр: эксперт объяснил, почему выход ВС РФ к Дружковке "обнулит" оборону ВСУ

В целом от передовых позиций до Дружковки осталось 19 километров. В перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2025-05-22T05:45

2025-05-22T05:45

2025-05-22T05:45

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Что касается обстановки в Часовом Яре, то пока нет видеоподтверждения информации о том, что бойцы водрузили флаг над зданием городского совета, рассказал эксперт. "Возможно, он (горсовет. — Ред.) полностью разрушен. Тем не менее, по сообщениям с мест мы полностью заняли многоэтажный район", — уточнил собеседник издания.Также продолжаются бои за Ступочки и за остаток кварталов частного сектора в самом Часов Яре, которые могут продлится еще месяц. Но в случае мощного продвижения западнее Константиновки противник будет вынужден снимать силы из Часов Яра, подчеркнул Угольный."Если выйдем севернее Русин Яра в сторону Долгой Балки, мы с помощью дронов сможем парализовать вражескую логистику на трассе Дружковка — Константиновка. К тому же, мы в перспективе можем выйти и к самой Дружковке", — считает обозреватель.Неизвестно, можно ли уже говорить о Дружковском направлении, но в целом от передовых позиций ВС РФ до Дружковки осталось 19 километров, сообщил Угольный.В перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной, ВСУ придется отступать с огромного количества территорий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе".

https://ukraina.ru/20250521/o-chem-na-samom-dele-dogovorilis-putin-i-tramp-pochemu-ukraintsy-v-stambule-byli-korrektny-i-kto-1063289654.html

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