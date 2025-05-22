Финал битвы за Часов Яр: эксперт объяснил, почему выход ВС РФ к Дружковке "обнулит" оборону ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
В целом от передовых позиций до Дружковки осталось 19 километров. В перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Что касается обстановки в Часовом Яре, то пока нет видеоподтверждения информации о том, что бойцы водрузили флаг над зданием городского совета, рассказал эксперт.
"Возможно, он (горсовет. — Ред.) полностью разрушен. Тем не менее, по сообщениям с мест мы полностью заняли многоэтажный район", — уточнил собеседник издания.
Также продолжаются бои за Ступочки и за остаток кварталов частного сектора в самом Часов Яре, которые могут продлится еще месяц. Но в случае мощного продвижения западнее Константиновки противник будет вынужден снимать силы из Часов Яра, подчеркнул Угольный.
"Если выйдем севернее Русин Яра в сторону Долгой Балки, мы с помощью дронов сможем парализовать вражескую логистику на трассе Дружковка — Константиновка. К тому же, мы в перспективе можем выйти и к самой Дружковке", — считает обозреватель.
Неизвестно, можно ли уже говорить о Дружковском направлении, но в целом от передовых позиций ВС РФ до Дружковки осталось 19 километров, сообщил Угольный.
В перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной, ВСУ придется отступать с огромного количества территорий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе".
Вчера, 13:45О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победилСостоялись телефонные переговоры Путина и Трампа. Интерпретаций и вариации на тему, что же там было, несть числа. Комментарии со стороны западных партнеров Киева категоричные (они еще и санкции ввели, новый пакет), а комментариев со стороны Киева почти нет.
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