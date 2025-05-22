Финал битвы за Часов Яр: эксперт объяснил, почему выход ВС РФ к Дружковке "обнулит" оборону ВСУ - 22.05.2025 Украина.ру
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Финал битвы за Часов Яр: эксперт объяснил, почему выход ВС РФ к Дружковке "обнулит" оборону ВСУ
Финал битвы за Часов Яр: эксперт объяснил, почему выход ВС РФ к Дружковке "обнулит" оборону ВСУ - 22.05.2025 Украина.ру
Финал битвы за Часов Яр: эксперт объяснил, почему выход ВС РФ к Дружковке "обнулит" оборону ВСУ
В целом от передовых позиций до Дружковки осталось 19 километров. В перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2025-05-22T05:45
2025-05-22T05:45
новости
россия
константиновка
часов яр
всу
окружение всу
наступление
наступление вс рф
донбасс
отступление
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Что касается обстановки в Часовом Яре, то пока нет видеоподтверждения информации о том, что бойцы водрузили флаг над зданием городского совета, рассказал эксперт. "Возможно, он (горсовет. — Ред.) полностью разрушен. Тем не менее, по сообщениям с мест мы полностью заняли многоэтажный район", — уточнил собеседник издания.Также продолжаются бои за Ступочки и за остаток кварталов частного сектора в самом Часов Яре, которые могут продлится еще месяц. Но в случае мощного продвижения западнее Константиновки противник будет вынужден снимать силы из Часов Яра, подчеркнул Угольный."Если выйдем севернее Русин Яра в сторону Долгой Балки, мы с помощью дронов сможем парализовать вражескую логистику на трассе Дружковка — Константиновка. К тому же, мы в перспективе можем выйти и к самой Дружковке", — считает обозреватель.Неизвестно, можно ли уже говорить о Дружковском направлении, но в целом от передовых позиций ВС РФ до Дружковки осталось 19 километров, сообщил Угольный.В перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной, ВСУ придется отступать с огромного количества территорий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе".
https://ukraina.ru/20250521/o-chem-na-samom-dele-dogovorilis-putin-i-tramp-pochemu-ukraintsy-v-stambule-byli-korrektny-i-kto-1063289654.html
россия
константиновка
часов яр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, константиновка, часов яр, всу, окружение всу, наступление, наступление вс рф, донбасс, отступление, наступление россии, сво, прогнозы сво, спецоперация
Новости, Россия, Константиновка, Часов Яр, ВСУ, окружение ВСУ, наступление, наступление ВС РФ, Донбасс, отступление, наступление России, СВО, прогнозы СВО, Спецоперация

Финал битвы за Часов Яр: эксперт объяснил, почему выход ВС РФ к Дружковке "обнулит" оборону ВСУ

05:45 22.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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В целом от передовых позиций до Дружковки осталось 19 километров. В перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Что касается обстановки в Часовом Яре, то пока нет видеоподтверждения информации о том, что бойцы водрузили флаг над зданием городского совета, рассказал эксперт.
"Возможно, он (горсовет. — Ред.) полностью разрушен. Тем не менее, по сообщениям с мест мы полностью заняли многоэтажный район", — уточнил собеседник издания.
Также продолжаются бои за Ступочки и за остаток кварталов частного сектора в самом Часов Яре, которые могут продлится еще месяц. Но в случае мощного продвижения западнее Константиновки противник будет вынужден снимать силы из Часов Яра, подчеркнул Угольный.
"Если выйдем севернее Русин Яра в сторону Долгой Балки, мы с помощью дронов сможем парализовать вражескую логистику на трассе Дружковка — Константиновка. К тому же, мы в перспективе можем выйти и к самой Дружковке", — считает обозреватель.
Неизвестно, можно ли уже говорить о Дружковском направлении, но в целом от передовых позиций ВС РФ до Дружковки осталось 19 километров, сообщил Угольный.
В перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной, ВСУ придется отступать с огромного количества территорий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе".
Трамп и Путин
Вчера, 13:45
О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победилСостоялись телефонные переговоры Путина и Трампа. Интерпретаций и вариации на тему, что же там было, несть числа. Комментарии со стороны западных партнеров Киева категоричные (они еще и санкции ввели, новый пакет), а комментариев со стороны Киева почти нет.
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05:45Финал битвы за Часов Яр: эксперт объяснил, почему выход ВС РФ к Дружковке "обнулит" оборону ВСУ
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