https://ukraina.ru/20250522/ataka-na-khmeymim-siriya-na-poroge-mezhdousobnoy-voyny-dzhikhadistov-1063339527.html

Атака на Хмеймим. Сирия на пороге междоусобной войны джихадистов

Атака на Хмеймим. Сирия на пороге междоусобной войны джихадистов - 22.05.2025 Украина.ру

Атака на Хмеймим. Сирия на пороге междоусобной войны джихадистов

20 мая группа боевиков-джихадистов совершила вооруженную атаку на российскую авиабазу Хмеймим, расположенную на территории Сирии.

2025-05-22T16:57

2025-05-22T16:57

2025-05-22T16:57

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Под прикрытием снайперского огня террористы вплотную приблизились к охранному периметру и атаковали укрепленные посты на подходе к военной базе. Однако они встретили решительный отпор и были вынуждены отступить, понеся при этом подтвержденные человеческие потери."Российские военные оперативно отреагировали: трое нападавших были ликвидированы, один отступил, его накрыли при помощи РПГ. По предварительным данным, боевики принадлежат к одной из радикальных группировок, которые не присоединились к официальным силам нового сирийского правительства. Это не первая попытка дестабилизировать обстановку вокруг базы: в последние дни вокруг нее отмечалось усиление блокпостов, снайперских постов и психологическое давление на российских военных", – пишет в телеграм-канале Олег Царев.Попытка проверить на прочность оборону российской авиабазы произошла на фоне серьезного внутриполитического кризиса, угрожающего Сирии новым витком гражданской войны. Причем на этот раз она может разгореться между различными группировками захвативших власть джихадистов.Недавно назначенный сирийский президент Ахмед аш-Шараа (Аль-Джулани) встретился в саудовском Эр-Рияде с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По итогам их беседы глава Белого дома выразил готовность полностью отменить экономические санкции против Сирии, однако выдвинул сирийскому правительству ряд собственных политических условий.В частности, Трамп настаивает о том, что Сирия должна присоединиться к заключенным пять лет назад "Соглашениям Авраама", направленным на установление дипломатических отношений между арабскими государствами и Израилем.Хотя публичная нормализация отношений с Тель-Авивом является красной линией для абсолютного большинства обосновавшихся на сирийской территории исламистов.В связи c этим США потребовали от Дамаска депортировать за границу всех иностранных террористов, которые ранее приехали в Сирию для борьбы против Асада. Больше того – в Белом доме подчеркивают, что новая сирийская армия, сформированная на основе различных групп джихадистов, должна помочь Америке в борьбе против "Исламского государства"*. Хотя в этом случае радикалам придется воевать против самих себя.Ахмед аш-Шараа не стал возражать против этих требований – во всяком случае, не сделал это публично.Более того, в ходе переговоров в Саудовской Аравии он пообещал наладить с Соединенными Штатами плодотворное экономическое партнерство и сразу же предложил американским компаниям инвестировать средства в нефтегазовую промышленность Сирии. Тем более, что новое сирийское руководство уже заключило ряд экономических контрактов с французскими фирмами.Такая позиция нового сирийского президента была расценена его вчерашними соратниками-джихадистами как прямая идеологическая измена.Один из главных идеологов ближневосточного джихадизма, проживающий в Иордании Абу Мухаммад аль-Макдиси, немедленно выпустил специальное религиозное воззвание (фетву), в котором он объявил Ахмеда аш-Шараа "неверным", обвинив его в нарушении шариата. Что фактически поставило Сирию на грань военного мятежа.Эксперты усматривают причинно-следственную связь между этими событиями и атакой на российскую авиабазу в Хмеймиме."Нападение террористов, неподконтрольных новому сирийскому правительству на российскую базу Хмеймим, может быть прямым следствием фетвы Аль-Макдиси, которая прямо призывает его радикальных сторонников не подчиняться Ахмеду Аш-Шараа, иначе они тоже "станут неверными", – пишет в своём телеграм-канале востоковед Кирилл Семенов.В результате этого страну может ожидать очередная волна массовых вооруженных нападений на друзов, алавитов, курдов и христиан.Перспектива новой, еще более кровавой резни выглядит сейчас совершенно реальной – в свете того, что новое сирийское правительство не в состоянии контролировать многочисленные джихадистские бандформирования.Официальный Дамаск откровенно боится идти на конфликт с ощутившими вседозволенность террористами, опасаясь, что это может закончиться свержением самого Ахмеда Аш-Шараа. А в Вашингтоне открыто обсуждают подобный краткосрочный сценарий развития событий на территории Сирии, считая его весьма вероятным."По нашей оценке, переходная власть, учитывая стоящие перед ней вызовы, находится, возможно, в нескольких неделях, немногих месяцах от потенциального краха и полномасштабной гражданской войны, которая будет иметь грандиозные масштабы и в целом приведет к расколу страны", – заявил вчера глава американского государственного департамента Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам конгресса США.Впрочем, за антироссийской вылазкой исламистов могут стоять и их давние спонсоры из Европы. Ведь они крайне недовольны тем, что Россия по-прежнему сохраняет свое присутствие на территории Сирии."В теории, заказчиками (вооруженной атаки на Хмеймим) могли выступить и внешние игроки – Великобритания или Франция пользуются своими старыми связями среди исламских боевиков и могли заказать акцию для дестабилизации обстановки и давления на Россию", – допускает возможность такого варианта Царев.Евросоюз буквально накануне отменил санкции против сирийской власти, по-прежнему игнорируя массовые убийства представителей этнорелигиозных меньшинств, за которыми стоят джихадисты.И такая циничная позиция дополнительно подстегивает исламистских радикалов, провоцируя их на новые преступления.Дальнейшая судьба Сирии и сирийцев совершенно не волнует европейский политический истеблишмент, который категорически отказывался от любого сотрудничества со светским правительством Асада, но охотно привечает сменившие его в Дамаске исламистские радикальные группировки.А это обрекает ближневосточную страну на бесконечное кровавое противостояние – по образцу событий в Ливии, где спустя четырнадцать лет после организованного Западом свержения Муаммара Каддафи продолжается война всех против всех.* запрещённая в РФ террористическая организацияПодробнее о ситуации на Ближнем Востоке - в статье Неуловимые американские схемы. Как сербское оружие попало в Сирию, Йемен и на Украину

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эксклюзив, сирия, сша, олег царев, дональд трамп, башар асад, ес, россия