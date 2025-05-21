https://ukraina.ru/20250521/okolo-shkoly-v-ispanii-zastrelili-eks-zamglavy-administratsii-prezidenta-ukrainy-portnova-1063294038.html

Около школы: в Испании застрелили экс-замглавы администрации президента Украины Портнова

Около школы: в Испании застрелили экс-замглавы администрации президента Украины Портнова - 21.05.2025 Украина.ру

Около школы: в Испании застрелили экс-замглавы администрации президента Украины Портнова

Во вторник около американской школы в Испании был застрелен бывший замглавы Администрации президента Украины, адвокат Андрей Портнов. Об этом 21 мая сообщило агентство Reuters

2025-05-21T12:52

2025-05-21T12:52

2025-05-21T13:03

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По данным издания, его убили около американской школы в районе Мадрида Посуэло. Было совершено четыре выстрела в грудь и один в голову. Стрелял мужчина на мотоцикле, после чего он уехал. По другим источникам, было несколько мужчин. Радио Cadena SER утверждает, что убили Портнова, когда он привез детей в школу. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало кадры видео с места убийства. Кроме того, стало известно, что испанская полиция подтвердила, что застреленным сегодня утром в Мадриде мужчиной оказался именно Портнов. Уточняется, что экс-чиновник умер на месте. Медики обнаружили у него пять огнестрельных ранений.В середине нулевых Портнов как юрист представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который тогда обвинил Петра Порошенко* в коррупции. В 2006 году он был избран депутатом Рады от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м стал замглавы администрации президента Украины при Януковиче. После событий на майдане Портнова освободили от должности, вскоре он покинул Украину.Еще в 2014 году ЕС и Канада ввели санкции против Портнова, тогда украинские власти обвиняли его в разворовывании земли и легализации средств. После выборов 2019-го года он вернулся на Украину, работал адвокатом, вел программу на ТВ. Вновь уехал летом 2022-го.В середине марта в Одессе был убит радикал, участник "Правого сектора"** Демьян Ганул***. Тогда украинские СМИ опубликовали видео с убийством мужчины — прямо в центре Одессы. Почти сразу же после первого видео появилось второе, на которое крупным планом попал момент убийства: мужчина подходит к уже раненному первым выстрелом Ганулу и стреляет ему в голову, добивая.Подробности в публикациях Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе и Два выстрела в центре Одессы. Убит радикал Демьян Ганул*.* Признан в России террористом и экстремистом. ** Запрещенная в РФ террористическая организация.*** Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20220712/1034344150.html

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новости, украина, испания, мадрид, андрей портнов, александр зинченко, петр порошенко, администрация президента, верховная рада, президент украины