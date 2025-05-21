Около школы: в Испании застрелили экс-замглавы администрации президента Украины Портнова
12:52 21.05.2025 (обновлено: 13:03 21.05.2025)
© Фото : aportnov.comАндрей Портнов
© Фото : aportnov.com
Во вторник около американской школы в Испании был застрелен бывший замглавы Администрации президента Украины, адвокат Андрей Портнов. Об этом 21 мая сообщило агентство Reuters
По данным издания, его убили около американской школы в районе Мадрида Посуэло. Было совершено четыре выстрела в грудь и один в голову. Стрелял мужчина на мотоцикле, после чего он уехал. По другим источникам, было несколько мужчин. Радио Cadena SER утверждает, что убили Портнова, когда он привез детей в школу.
Украинское издание "Страна.ua" опубликовало кадры видео с места убийства.
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
Кроме того, стало известно, что испанская полиция подтвердила, что застреленным сегодня утром в Мадриде мужчиной оказался именно Портнов. Уточняется, что экс-чиновник умер на месте. Медики обнаружили у него пять огнестрельных ранений.
В середине нулевых Портнов как юрист представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который тогда обвинил Петра Порошенко* в коррупции. В 2006 году он был избран депутатом Рады от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м стал замглавы администрации президента Украины при Януковиче. После событий на майдане Портнова освободили от должности, вскоре он покинул Украину.
В середине марта в Одессе был убит радикал, участник "Правого сектора"** Демьян Ганул***. Тогда украинские СМИ опубликовали видео с убийством мужчины — прямо в центре Одессы. Почти сразу же после первого видео появилось второе, на которое крупным планом попал момент убийства: мужчина подходит к уже раненному первым выстрелом Ганулу и стреляет ему в голову, добивая.
Подробности в публикациях Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе и Два выстрела в центре Одессы. Убит радикал Демьян Ганул*.
* Признан в России террористом и экстремистом.
** Запрещенная в РФ террористическая организация.
*** Признан в РФ террористом и экстремистом.
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