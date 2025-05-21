Politico: Вашингтон выступил против заявления G7 в поддержку Киева - 21.05.2025 Украина.ру
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Politico: Вашингтон выступил против заявления G7 в поддержку Киева
Politico: Вашингтон выступил против заявления G7 в поддержку Киева - 21.05.2025 Украина.ру
Politico: Вашингтон выступил против заявления G7 в поддержку Киева
США отказываются одобрить совместное заявление по итогам встречи министров финансов "семерки" в Канаде. Об этом 21 мая сообщило издание Politico
2025-05-21T11:21
2025-05-21T11:21
новости
вашингтон
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g7
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По данным автора публикации, Вашингтон выступает против включения в документ пунктов о "дальнейшей поддержке" Украины. Кроме того, американская делегация требует исключить из заявления указание на "незаконность" действий России на Украине.В Белом доме подчеркивают, что не намерены принимать "заявление только ради заявления", отмечая, что в рамках G7 необходимо достигнуть "консенсуса, который должен соответствовать приоритетам администрации [президента США Дональда] Трампа".Ранее Трамп заявлял, что исключение России из формата G8 — "очень глупое решение", однако повлиять на него уже невозможно. По словам американского лидера, участие России в "восьмерке" могло бы предотвратить конфликт на Украине, который глава Белого дома назвал "глупым и смертоносным". "Сейчас самое неподходящее время [включать обратно Россию]. Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы промазали с еще одним прекрасным решением некоторых людей", — сказал Трамп в начале месяца.Подробнее об этом в публикации "Очень глупо": Трамп об исключении России из G8.
https://ukraina.ru/20250521/tramp-raskryl-detali-proekta-sistemy-pro-zolotoy-kupol-1063288958.html
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новости, вашингтон, сша, дональд трамп, g7, украина
Новости, Вашингтон, США, Дональд Трамп, G7, Украина

Politico: Вашингтон выступил против заявления G7 в поддержку Киева

11:21 21.05.2025
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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США отказываются одобрить совместное заявление по итогам встречи министров финансов "семерки" в Канаде. Об этом 21 мая сообщило издание Politico
По данным автора публикации, Вашингтон выступает против включения в документ пунктов о "дальнейшей поддержке" Украины. Кроме того, американская делегация требует исключить из заявления указание на "незаконность" действий России на Украине.
В Белом доме подчеркивают, что не намерены принимать "заявление только ради заявления", отмечая, что в рамках G7 необходимо достигнуть "консенсуса, который должен соответствовать приоритетам администрации [президента США Дональда] Трампа".
10:40
Трамп раскрыл детали проекта системы ПРО "Золотой Купол"Президент США Дональд Трамп объявил о том, что его администрация выбрала проект системы противоракетной обороны "Золотой купол" для защиты Соединенных Штатов от иностранных угроз. Об этом 21 мая сообщило американское издание CBS News
Ранее Трамп заявлял, что исключение России из формата G8 — "очень глупое решение", однако повлиять на него уже невозможно. По словам американского лидера, участие России в "восьмерке" могло бы предотвратить конфликт на Украине, который глава Белого дома назвал "глупым и смертоносным".
"Сейчас самое неподходящее время [включать обратно Россию]. Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы промазали с еще одним прекрасным решением некоторых людей", — сказал Трамп в начале месяца.
Подробнее об этом в публикации "Очень глупо": Трамп об исключении России из G8.
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