https://ukraina.ru/20250521/politico-vashington-vystupil-protiv-zayavleniya-g7-v-podderzhku-kieva--1063290280.html

Politico: Вашингтон выступил против заявления G7 в поддержку Киева

Politico: Вашингтон выступил против заявления G7 в поддержку Киева - 21.05.2025 Украина.ру

Politico: Вашингтон выступил против заявления G7 в поддержку Киева

США отказываются одобрить совместное заявление по итогам встречи министров финансов "семерки" в Канаде. Об этом 21 мая сообщило издание Politico

2025-05-21T11:21

2025-05-21T11:21

2025-05-21T11:21

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По данным автора публикации, Вашингтон выступает против включения в документ пунктов о "дальнейшей поддержке" Украины. Кроме того, американская делегация требует исключить из заявления указание на "незаконность" действий России на Украине.В Белом доме подчеркивают, что не намерены принимать "заявление только ради заявления", отмечая, что в рамках G7 необходимо достигнуть "консенсуса, который должен соответствовать приоритетам администрации [президента США Дональда] Трампа".Ранее Трамп заявлял, что исключение России из формата G8 — "очень глупое решение", однако повлиять на него уже невозможно. По словам американского лидера, участие России в "восьмерке" могло бы предотвратить конфликт на Украине, который глава Белого дома назвал "глупым и смертоносным". "Сейчас самое неподходящее время [включать обратно Россию]. Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы промазали с еще одним прекрасным решением некоторых людей", — сказал Трамп в начале месяца.Подробнее об этом в публикации "Очень глупо": Трамп об исключении России из G8.

https://ukraina.ru/20250521/tramp-raskryl-detali-proekta-sistemy-pro-zolotoy-kupol-1063288958.html

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