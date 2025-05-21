Обломки БПЛА, самолетов и даже предметы гигиены: украинцы продают на Ebay "трофеи" СВО - 21.05.2025 Украина.ру
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Обломки БПЛА, самолетов и даже предметы гигиены: украинцы продают на Ebay "трофеи" СВО
Обломки БПЛА, самолетов и даже предметы гигиены: украинцы продают на Ebay "трофеи" СВО - 21.05.2025 Украина.ру
Обломки БПЛА, самолетов и даже предметы гигиены: украинцы продают на Ebay "трофеи" СВО
Украинцы активно торгуют на иностранных интернет-площадках "трофеями" СВО. Среди лотов - обломки беспилотников, фрагменты военных самолетов, шевроны российских бойцов и даже их предметы гигиены. Подлинность никто не гарантирует. С такими товарами, выставленными на зарубежных маркетплейсах ознакомились журналисты издания "Лента.ру"
2025-05-21T11:35
2025-05-21T11:35
новости
украина
курская область
россия
алексей живов
вооруженные силы украины
черноморский флот
су-34
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Выяснилось, что одно из самых распространенных предложений украинских продавцов - обломки сбитых или упавших дронов-камикадзе типа "Герань". В среднем такие лоты выставлены за 700 долларов (56 тысяч рублей). Описания товаров в самом худшем смысле этого слова поражают воображение (и совесть у тех, у кого она имеется).Другое популярное предложение - небольшие фрагменты обшивки и корпусов российских военных самолетов, например Су-34. Небольшие обломки выставлены за 200-300 долларов (16-24 тысячи рублей), покрупнее - от 500 (40 тысяч рублей).Причем у ряда таких продавцов есть даже положительные отзывы. Стиль тот же, что и в описании их лотов.Среди объявлений встречаются также лоты с личными вещами российских бойцов. Так, например, срезанная нашивка с символикой Черноморского флота и крейсером "Москва", а также шеврон с фамилией и инициалами бойца. Цена комплекта - 350 долларов (28 тысяч рублей).Еще один его лот - бронзовый русский православный крест с распятием, в описании которого написано, что это "прекрасный пример христианского искусства из Российской Федерации". Веру украинский продавец оценил в 175 долларов (14 тысяч рублей).Не гнушаются украинские дельцы наживаться даже на предметах личной гигиены военных ВС РФ. В частности, на одной из таких иностранных площадок выставлен набор предметов гигиены с надписью "собственность солдата (матроса) продаже не подлежит".Ранее на киевском рынке появились специальные точки, которые продают вещи, украденные украинскими военными у мирных жителей Курской области. Фотографию одного из таких "магазинов" опубликовал Телеграм-канал "Дневник Мракоборцев"."Обычный магазин на одном из киевских рынков. Украли даже роутеры и старые телефоны. Особенно в ходу иконы, медали, старые книги - все, что можно перепродать коллекционерам в Европе. У каждой нации свои приоритеты", - говорилось в комментарии к снимку.Ради этого, резюмировали авторы канала было уничтожено более 76 тысяч украинских солдат."Группировка ВСУ, которая заходила для попытки оккупации части Курской области, она, соответственно, утащила с собой все, что могла, в том числе какие-то трофеи гражданские, военные, передали домой и распродают. Всем торгуют, пытаются на этом зарабатывать, считают, что это абсолютно нормально. Такой уровень культуры у людей и восприятие мира", - прокомментировал предпринимательство украинцев военный волонтер Алексей Живов.Другие события дня: "Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в Шостке.
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новости, украина, курская область, россия, алексей живов, вооруженные силы украины, черноморский флот, су-34
Новости, Украина, Курская область, Россия, Алексей Живов, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот, Су-34

Обломки БПЛА, самолетов и даже предметы гигиены: украинцы продают на Ebay "трофеи" СВО

11:35 21.05.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Украинцы активно торгуют на иностранных интернет-площадках "трофеями" СВО. Среди лотов - обломки беспилотников, фрагменты военных самолетов, шевроны российских бойцов и даже их предметы гигиены. Подлинность никто не гарантирует. С такими товарами, выставленными на зарубежных маркетплейсах ознакомились журналисты издания "Лента.ру"
Выяснилось, что одно из самых распространенных предложений украинских продавцов - обломки сбитых или упавших дронов-камикадзе типа "Герань". В среднем такие лоты выставлены за 700 долларов (56 тысяч рублей). Описания товаров в самом худшем смысле этого слова поражают воображение (и совесть у тех, у кого она имеется).
"Настоящий исторический экспонат с украинских полей и окопов для вашей коллекции", - говорится в описании одного из "трофейных" лотов.
Другое популярное предложение - небольшие фрагменты обшивки и корпусов российских военных самолетов, например Су-34. Небольшие обломки выставлены за 200-300 долларов (16-24 тысячи рублей), покрупнее - от 500 (40 тысяч рублей).
© скриншот/Ebay
© скриншот/Ebay
Причем у ряда таких продавцов есть даже положительные отзывы. Стиль тот же, что и в описании их лотов.
"Хороший товар, очень подходит для моих лекций. Слава Украине!" - говорится в одном из отзывов.
Среди объявлений встречаются также лоты с личными вещами российских бойцов. Так, например, срезанная нашивка с символикой Черноморского флота и крейсером "Москва", а также шеврон с фамилией и инициалами бойца. Цена комплекта - 350 долларов (28 тысяч рублей).
Еще один его лот - бронзовый русский православный крест с распятием, в описании которого написано, что это "прекрасный пример христианского искусства из Российской Федерации". Веру украинский продавец оценил в 175 долларов (14 тысяч рублей).
Не гнушаются украинские дельцы наживаться даже на предметах личной гигиены военных ВС РФ. В частности, на одной из таких иностранных площадок выставлен набор предметов гигиены с надписью "собственность солдата (матроса) продаже не подлежит".
© скриншот/Ebay
© скриншот/Ebay
Ранее на киевском рынке появились специальные точки, которые продают вещи, украденные украинскими военными у мирных жителей Курской области. Фотографию одного из таких "магазинов" опубликовал Телеграм-канал "Дневник Мракоборцев".
"Обычный магазин на одном из киевских рынков. Украли даже роутеры и старые телефоны. Особенно в ходу иконы, медали, старые книги - все, что можно перепродать коллекционерам в Европе. У каждой нации свои приоритеты", - говорилось в комментарии к снимку.
© Telegram-канал "Дневник Мракоборцев"
© Telegram-канал "Дневник Мракоборцев"
Ради этого, резюмировали авторы канала было уничтожено более 76 тысяч украинских солдат.
"Группировка ВСУ, которая заходила для попытки оккупации части Курской области, она, соответственно, утащила с собой все, что могла, в том числе какие-то трофеи гражданские, военные, передали домой и распродают. Всем торгуют, пытаются на этом зарабатывать, считают, что это абсолютно нормально. Такой уровень культуры у людей и восприятие мира", - прокомментировал предпринимательство украинцев военный волонтер Алексей Живов.
Другие события дня: "Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в Шостке.
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