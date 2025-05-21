https://ukraina.ru/20250521/kak-shutki-mogut-pererasti-v-yadernuyu-voynu-i-mozhno-li-perevospitat-ukraintsev--ischenko-1063304924.html
Как шутки могут перерасти в ядерную войну и можно ли перевоспитать украинцев — Ищенко
Как шутки могут перерасти в ядерную войну и можно ли перевоспитать украинцев — Ищенко - 21.05.2025 Украина.ру
Как шутки могут перерасти в ядерную войну и можно ли перевоспитать украинцев — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2025-05-21T15:28
2025-05-21T15:28
2025-05-21T15:29
видео
китай
сша
россия
ростислав ищенко
владимир путин
мид
ес
украина
индия
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00:42 – О взаимоотношениях Китая и США;15:28 – О проблеме "дедов и внуков" в Китае;21:52 – О работе МИД России и роли министра иностранных дел;30:22 – Инцидент в Балтийском море;31:42 – США и Россия: негативный сценарий развития;47:24 – Польша, Украина и преодоление русофобии;1:05:22 – Англосаксы и немцы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как шутки могут перерасти в ядерную войну и можно ли перевоспитать украинцев — Ищенко
15:28 21.05.2025 (обновлено: 15:29 21.05.2025)
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
00:42
– О взаимоотношениях Китая и США;
15:28
– О проблеме "дедов и внуков" в Китае;
21:52
– О работе МИД России и роли министра иностранных дел;
30:22
– Инцидент в Балтийском море;
31:42
– США и Россия: негативный сценарий развития;
47:24
– Польша, Украина и преодоление русофобии;
1:05:22
– Англосаксы и немцы.