Как шутки могут перерасти в ядерную войну и можно ли перевоспитать украинцев — Ищенко - 21.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250521/kak-shutki-mogut-pererasti-v-yadernuyu-voynu-i-mozhno-li-perevospitat-ukraintsev--ischenko-1063304924.html
Как шутки могут перерасти в ядерную войну и можно ли перевоспитать украинцев — Ищенко
Как шутки могут перерасти в ядерную войну и можно ли перевоспитать украинцев — Ищенко - 21.05.2025 Украина.ру
Как шутки могут перерасти в ядерную войну и можно ли перевоспитать украинцев — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2025-05-21T15:28
2025-05-21T15:29
видео
китай
сша
россия
ростислав ищенко
владимир путин
мид
ес
украина
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063304562_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_dd4c2a4fec5104bcc1b97685ea70d244.png
00:42 – О взаимоотношениях Китая и США;15:28 – О проблеме "дедов и внуков" в Китае;21:52 – О работе МИД России и роли министра иностранных дел;30:22 – Инцидент в Балтийском море;31:42 – США и Россия: негативный сценарий развития;47:24 – Польша, Украина и преодоление русофобии;1:05:22 – Англосаксы и немцы.
китай
сша
россия
украина
индия
пакистан
иран
польша
речь посполитая
австро-венгрия
европа
курск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063304562_200:0:800:450_1920x0_80_0_0_d1527a2d7afec288af341fe7b401898c.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, китай, сша, россия, ростислав ищенко, владимир путин, мид, ес, украина, индия, пакистан, иран, торговля, война, коммунизм, конфликт, дональд трамп, сармат, польша, русофобия, речь посполитая, австро-венгрия, англосаксы, европа, курск, храм, видео
Видео, Китай, США, Россия, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, МИД, ЕС, Украина, Индия, Пакистан, Иран, торговля, война, коммунизм, конфликт, Дональд Трамп, Сармат, Польша, Русофобия, Речь Посполитая, Австро-Венгрия, англосаксы, Европа, Курск, храм

Как шутки могут перерасти в ядерную войну и можно ли перевоспитать украинцев — Ищенко

15:28 21.05.2025 (обновлено: 15:29 21.05.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
00:42 – О взаимоотношениях Китая и США;
15:28 – О проблеме "дедов и внуков" в Китае;
21:52 – О работе МИД России и роли министра иностранных дел;
30:22 – Инцидент в Балтийском море;
31:42 – США и Россия: негативный сценарий развития;
47:24 – Польша, Украина и преодоление русофобии;
1:05:22 – Англосаксы и немцы.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоКитайСШАРоссияРостислав ИщенкоВладимир ПутинМИДЕСУкраинаИндияПакистанИранторговлявойнакоммунизмконфликтДональд ТрампСарматПольшаРусофобияРечь ПосполитаяАвстро-ВенгрияанглосаксыЕвропаКурскхрам
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:51Военный эксперт Роман Алехин: ВСУ прут на Теткино по подземным ходам, а Россия накрыла полигон в Шостке
15:48Шесть проблем, затрудняющих освобождение ДНР: высоты, степи, беспилотники, "Старлинки"
15:37Застрелили на глазах у детей? Всплыли новые подробности об убийстве Портнова
15:28Как шутки могут перерасти в ядерную войну и можно ли перевоспитать украинцев — Ищенко
15:20"Трамп даёт Путину шанс расправиться с Украиной": в Киеве недовольны поведением США
15:06"Калашников" показал новейшие версии автомата АК-12, разработанные на основе опыта СВО
14:44Убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского - Шарий
14:00Песков оценил предложение провести переговоры России и Украины в Ватикане
13:45О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил
13:31Кремль отреагировал на планы США по созданию новой системы ПРО "Золотой купол"
13:10Китай указал Евросоюзу на недопустимость антироссийских санкций
13:06Песков рассказал о работе над меморандумом РФ и Украины
13:04Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так
13:00Удар по полигону в Шостке, судьба российско-украинского меморандума. Главное на 13.00
12:52Около школы: в Испании застрелили экс-замглавы администрации президента Украины Портнова
12:25ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Сумской области
12:10На вопросы читателей отвечает военный обозреватель издания Украина.ру Геннадий Алёхин
12:03Представитель ЕС попыталась запугать РФ новыми жесткими санкциями
11:44Появились кадры последствий удара "Искандером" по базе спецназа ВСУ в Шостке
11:35Обломки БПЛА, самолетов и даже предметы гигиены: украинцы продают на Ebay "трофеи" СВО
Лента новостейМолния