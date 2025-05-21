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Как шутки могут перерасти в ядерную войну и можно ли перевоспитать украинцев — Ищенко

Как шутки могут перерасти в ядерную войну и можно ли перевоспитать украинцев — Ищенко - 21.05.2025 Украина.ру

Как шутки могут перерасти в ядерную войну и можно ли перевоспитать украинцев — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

2025-05-21T15:28

2025-05-21T15:28

2025-05-21T15:29

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00:42 – О взаимоотношениях Китая и США;15:28 – О проблеме "дедов и внуков" в Китае;21:52 – О работе МИД России и роли министра иностранных дел;30:22 – Инцидент в Балтийском море;31:42 – США и Россия: негативный сценарий развития;47:24 – Польша, Украина и преодоление русофобии;1:05:22 – Англосаксы и немцы.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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