https://ukraina.ru/20250521/ekspert-vykhod-na-liniyu-rusin-yar--aleksandro-kalinovo-sozdast-ugrozu-slavyansko-kramatorskoy-1063300669.html
Эксперт: выход на линию Русин Яр — Александро-Калиново создаст угрозу Славянско-Краматорской агломерации
Эксперт: выход на линию Русин Яр — Александро-Калиново создаст угрозу Славянско-Краматорской агломерации - 21.05.2025 Украина.ру
Эксперт: выход на линию Русин Яр — Александро-Калиново создаст угрозу Славянско-Краматорской агломерации
Если в российские войска возьмут Романовку и продвинутся севернее, ВСУ будут вынуждены отойти из кармана в районе Зари, Старой Николаевки и Игнатовки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2025-05-21T19:30
2025-05-21T19:30
2025-05-21T19:30
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Если в перспективе ВС РФ выйдут на линию "Русин Яр — Александро-Калиново", то это создаст непосредственную угрозу для Славянско-Краматорской агломерации. В перспективе войска могут выйти и к самой Дружковке, рассказал эксперт."Я не знаю, можно ли уже говорить о Дружковском направлении, но в целом от наших передовых позиций до нее уже 19 километров. И в перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной", — подчеркнул Угольный.Если в ближайшее время ВС РФ возьмут Романовку и продвинутся севернее, ВСУ будут вынуждены отойти из кармана в районе Зари, Старой Николаевки и Игнатовки, указал собеседник Украина.ру."Правда, пока непонятно, что происходит на северных окраинах Дзержинска. Были сообщения, что нас якобы отбросили от шахтного комплекса Матроны Московской. А его надо контролировать, чтобы уничтожить логистику у этого кармана", — объяснил Угольный.С другой стороны, если войска продвигаются к Александро-Калиново от Новоеленовки, то все эти украинские позиции в районе Зари можно просто обойти, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе".
https://ukraina.ru/20250521/na-voprosy-chitateley-otvechaet-voennyy-obozrevatel-izdaniya-ukrainaru-gennadiy-alkhin-1063262917.html
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Эксперт: выход на линию Русин Яр — Александро-Калиново создаст угрозу Славянско-Краматорской агломерации
Если в российские войска возьмут Романовку и продвинутся севернее, ВСУ будут вынуждены отойти из кармана в районе Зари, Старой Николаевки и Игнатовки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный