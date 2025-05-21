Длительное перемирие может помочь провести денацификацию Украины и установить настоящий мир — историк - 21.05.2025 Украина.ру
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Длительное перемирие может помочь провести денацификацию Украины и установить настоящий мир — историк
Длительное перемирие может помочь провести денацификацию Украины и установить настоящий мир — историк - 21.05.2025 Украина.ру
Длительное перемирие может помочь провести денацификацию Украины и установить настоящий мир — историк
Даже в случае свержения Зеленского военным путем никуда не денутся генералы ВСУ с реваншистскими настроениями. Единственный выход решить эту проблему – это федерализация Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад
2025-05-21T04:30
2025-05-21T04:30
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По словам историка, ВС РФ надо окончательно освободить территорию ДНР/ЛНР, чтобы в случае какого-то длительного перемирия или даже мира их не делить. Не говоря уже про Херсонскую и Запорожскую области, которые частично все еще находятся под контролем Украины, отметил Широкорад."В этом смысле освобождение любых территорий сейчас важно. Даже в Сумской области. Что-то сразу останется за Россией, что-то можно будет обменять", — указал собеседник издания.При этом он допустил возможность длительного перемирия, потому что политических проблем, которые мешают установить полноценный мир, очень много. Решить их сразу невозможно, подчеркнул он.Денацификацию Украины сразу же провести не получится. Даже в случае свержения Зеленского военным путем там никуда не денутся генералы ВСУ с реваншистскими настроениями, объяснил эксперт.По его мнению, в любом случае там возникнет ситуация, напоминающая ситуацию в Веймарской республике, которая закончилась приходом к власти Адольфа Гитлера."Единственный выход решить эту проблему – это федерализация Украины, о чем мы все говорили еще в 2000-х годах. Мы же знаем, что Украина в качестве унитарного государства показала свою несостоятельность. Население Украины крайне неоднородно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины" на сайте Украина.ру.Подробно о ходе спецоперации в материале Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, донецкая народная республика
Новости, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика

Длительное перемирие может помочь провести денацификацию Украины и установить настоящий мир — историк

04:30 21.05.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Даже в случае свержения Зеленского военным путем никуда не денутся генералы ВСУ с реваншистскими настроениями. Единственный выход решить эту проблему – это федерализация Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад
По словам историка, ВС РФ надо окончательно освободить территорию ДНР/ЛНР, чтобы в случае какого-то длительного перемирия или даже мира их не делить. Не говоря уже про Херсонскую и Запорожскую области, которые частично все еще находятся под контролем Украины, отметил Широкорад.
"В этом смысле освобождение любых территорий сейчас важно. Даже в Сумской области. Что-то сразу останется за Россией, что-то можно будет обменять", — указал собеседник издания.
При этом он допустил возможность длительного перемирия, потому что политических проблем, которые мешают установить полноценный мир, очень много. Решить их сразу невозможно, подчеркнул он.
Денацификацию Украины сразу же провести не получится. Даже в случае свержения Зеленского военным путем там никуда не денутся генералы ВСУ с реваншистскими настроениями, объяснил эксперт.
По его мнению, в любом случае там возникнет ситуация, напоминающая ситуацию в Веймарской республике, которая закончилась приходом к власти Адольфа Гитлера.
"Единственный выход решить эту проблему – это федерализация Украины, о чем мы все говорили еще в 2000-х годах. Мы же знаем, что Украина в качестве унитарного государства показала свою несостоятельность. Население Украины крайне неоднородно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины" на сайте Украина.ру.
Подробно о ходе спецоперации в материале Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя на сайте Украина.ру.
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Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в ДонбассеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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