Чтобы освободить ЛНР, ДНР, Херсон и Запорожье России нужно переносить усилия на Донбасс — эксперт - 21.05.2025 Украина.ру
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Чтобы освободить ЛНР, ДНР, Херсон и Запорожье России нужно переносить усилия на Донбасс — эксперт
Чтобы освободить ЛНР, ДНР, Херсон и Запорожье России нужно переносить усилия на Донбасс — эксперт - 21.05.2025 Украина.ру
Чтобы освободить ЛНР, ДНР, Херсон и Запорожье России нужно переносить усилия на Донбасс — эксперт
Вероятность того, что Россия будет переносить основные усилия на Донбасс "достаточно велика". ВС РФ надо освободить территорию ДНР/ЛНР, не говоря уже про Херсон и Запорожье, которые "находится в руках Украины". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад
2025-05-21T04:00
2025-05-21T04:00
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Ранее генерал-полковник Андрей Мордвичев, который ранее возглавлял войска ЦВО и группировку "Центр", был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ. При этом командовать группировкой "Центр" будет генерал-полковник Валерий Солодчук, при котором был осуществлен разгром ВСУ под Суджей.Любой генерал, который непосредственно находится в зоне СВО, обладает большей информацией о реальной ситуации на местах, чем люди, которые сидят в Москве, даже если их возможности разведки такие же, как у спутниковой группировки США, отметил эксперт.По его словам, такие сведения отличаются от того, что обычно идет наверх. Такой генерал точно знает, как идут бои и что нужно войскам, причем это касается любой армии в любой стране, указал Широкорад.По мнению историка, вероятность того, что Россия будет переносить свои основные усилия на Донбасс "достаточно велика". Российским войскам надо окончательно освободить территорию ДНР/ЛНР, чтобы в случае какого-то длительного перемирия или даже мира их не делить, добавил эксперт."Не говоря уже про Херсон и Запорожье, которые [частично] все еще находится в руках Украины. В этом смысле освобождение любых территорий сейчас важно. Даже в Сумской области. Что-то сразу останется за Россией, что-то можно будет обменять", — указал Широкорад.Чем бы не закончились боевые действия и переговорный процесс, конституционные регионы однозначно будут в составе РФ, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины" на сайте Украина.ру.Подробно о ходе спецоперации в материале Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250520/nad-ukraintsami-v-ssha-navisla-ugroza-tramp-gotov-platit-lish-by-oni-uekhali-1063274604.html
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новости, россия, лнр, донецкая народная республика, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, наступление, донбасс, сумская область, центр, херсон, запорожье
Новости, Россия, ЛНР, Донецкая Народная Республика, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, наступление, Донбасс, Сумская область, центр, Херсон, Запорожье

Чтобы освободить ЛНР, ДНР, Херсон и Запорожье России нужно переносить усилия на Донбасс — эксперт

04:00 21.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Вероятность того, что Россия будет переносить основные усилия на Донбасс "достаточно велика". ВС РФ надо освободить территорию ДНР/ЛНР, не говоря уже про Херсон и Запорожье, которые "находится в руках Украины". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад
Ранее генерал-полковник Андрей Мордвичев, который ранее возглавлял войска ЦВО и группировку "Центр", был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ. При этом командовать группировкой "Центр" будет генерал-полковник Валерий Солодчук, при котором был осуществлен разгром ВСУ под Суджей.
Любой генерал, который непосредственно находится в зоне СВО, обладает большей информацией о реальной ситуации на местах, чем люди, которые сидят в Москве, даже если их возможности разведки такие же, как у спутниковой группировки США, отметил эксперт.
По его словам, такие сведения отличаются от того, что обычно идет наверх. Такой генерал точно знает, как идут бои и что нужно войскам, причем это касается любой армии в любой стране, указал Широкорад.
"В целом наши дела на фронте складываются положительно. Но я уверен, что при Мордвичеве наших успехов будет больше", — подчеркнул он.
По мнению историка, вероятность того, что Россия будет переносить свои основные усилия на Донбасс "достаточно велика". Российским войскам надо окончательно освободить территорию ДНР/ЛНР, чтобы в случае какого-то длительного перемирия или даже мира их не делить, добавил эксперт.
"Не говоря уже про Херсон и Запорожье, которые [частично] все еще находится в руках Украины. В этом смысле освобождение любых территорий сейчас важно. Даже в Сумской области. Что-то сразу останется за Россией, что-то можно будет обменять", — указал Широкорад.
Чем бы не закончились боевые действия и переговорный процесс, конституционные регионы однозначно будут в составе РФ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины" на сайте Украина.ру.
Подробно о ходе спецоперации в материале Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Вчера, 16:56
Над украинцами в США нависла угроза. Трамп готов платить, лишь бы они уехалиАдминистрация Дональда Трампа ищет способ избавиться от нескольких сотен тысяч украинских мигрантов. Действовать намерены не только кнутом, но и пряником в виде 1 тыс. американских долларов "подъемных", пишет 20 мая газета The Washington Post
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