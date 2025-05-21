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Чтобы освободить ЛНР, ДНР, Херсон и Запорожье России нужно переносить усилия на Донбасс — эксперт

Чтобы освободить ЛНР, ДНР, Херсон и Запорожье России нужно переносить усилия на Донбасс — эксперт - 21.05.2025 Украина.ру

Чтобы освободить ЛНР, ДНР, Херсон и Запорожье России нужно переносить усилия на Донбасс — эксперт

Вероятность того, что Россия будет переносить основные усилия на Донбасс "достаточно велика". ВС РФ надо освободить территорию ДНР/ЛНР, не говоря уже про Херсон и Запорожье, которые "находится в руках Украины". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад

2025-05-21T04:00

2025-05-21T04:00

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Ранее генерал-полковник Андрей Мордвичев, который ранее возглавлял войска ЦВО и группировку "Центр", был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ. При этом командовать группировкой "Центр" будет генерал-полковник Валерий Солодчук, при котором был осуществлен разгром ВСУ под Суджей.Любой генерал, который непосредственно находится в зоне СВО, обладает большей информацией о реальной ситуации на местах, чем люди, которые сидят в Москве, даже если их возможности разведки такие же, как у спутниковой группировки США, отметил эксперт.По его словам, такие сведения отличаются от того, что обычно идет наверх. Такой генерал точно знает, как идут бои и что нужно войскам, причем это касается любой армии в любой стране, указал Широкорад.По мнению историка, вероятность того, что Россия будет переносить свои основные усилия на Донбасс "достаточно велика". Российским войскам надо окончательно освободить территорию ДНР/ЛНР, чтобы в случае какого-то длительного перемирия или даже мира их не делить, добавил эксперт."Не говоря уже про Херсон и Запорожье, которые [частично] все еще находится в руках Украины. В этом смысле освобождение любых территорий сейчас важно. Даже в Сумской области. Что-то сразу останется за Россией, что-то можно будет обменять", — указал Широкорад.Чем бы не закончились боевые действия и переговорный процесс, конституционные регионы однозначно будут в составе РФ, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины" на сайте Украина.ру.Подробно о ходе спецоперации в материале Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250520/nad-ukraintsami-v-ssha-navisla-ugroza-tramp-gotov-platit-lish-by-oni-uekhali-1063274604.html

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