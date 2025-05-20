Россия к контактам с Украиной готова, теперь слово за Киевом — Захарова
© МИД России / TelegramМария Захарова
© МИД России / Telegram
Для Киева наступает важный момент принятия решений. На это указала во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной… Теперь слово за Киевом, для него настает важный момент для принятия решений, учитывая те истеричные и противоречивые шаги и действия, которые мы наблюдали", - сказала Захарова.
Кроме того она прокомментировала призывы Владимира Зеленского "с европейскими сотоварищами" к усилению антироссийских санкций.
"...вновь затянули старую песню о том, что России нельзя якобы верить, она должна быть, как там сформулировано, наказана за неподчинение ультимативному требованию о 30-дневном прекращении огня, которое киевский режим и его евроспонсоры пытались подавать как некий шаг к урегулированию. Просто надо один раз запомнить:… Россия на ультиматумы никогда не откликается", - отметила она.
Накануне Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой.
Подробнее о влиянии ограничительных мер на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.
Подписывайся на