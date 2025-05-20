Россия к контактам с Украиной готова, теперь слово за Киевом — Захарова - 20.05.2025 Украина.ру
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Россия к контактам с Украиной готова, теперь слово за Киевом — Захарова
Россия к контактам с Украиной готова, теперь слово за Киевом — Захарова - 20.05.2025 Украина.ру
Россия к контактам с Украиной готова, теперь слово за Киевом — Захарова
Для Киева наступает важный момент принятия решений. На это указала во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова
2025-05-20T14:51
2025-05-20T14:51
новости
мария захарова
россия
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
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"Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной… Теперь слово за Киевом, для него настает важный момент для принятия решений, учитывая те истеричные и противоречивые шаги и действия, которые мы наблюдали", - сказала Захарова.Она добавила, что Россия не рассчитывает на здравый смысл в Киеве, но "хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает", что вынудит занять конструктивную позицию.Кроме того она прокомментировала призывы Владимира Зеленского "с европейскими сотоварищами" к усилению антироссийских санкций.Накануне Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой.Подробнее о влиянии ограничительных мер на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, мария захарова, россия, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Мария Захарова, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Россия к контактам с Украиной готова, теперь слово за Киевом — Захарова

14:51 20.05.2025
 
© МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© МИД России / Telegram
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Для Киева наступает важный момент принятия решений. На это указала во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной… Теперь слово за Киевом, для него настает важный момент для принятия решений, учитывая те истеричные и противоречивые шаги и действия, которые мы наблюдали", - сказала Захарова.
Она добавила, что Россия не рассчитывает на здравый смысл в Киеве, но "хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает", что вынудит занять конструктивную позицию.
Кроме того она прокомментировала призывы Владимира Зеленского "с европейскими сотоварищами" к усилению антироссийских санкций.
"...вновь затянули старую песню о том, что России нельзя якобы верить, она должна быть, как там сформулировано, наказана за неподчинение ультимативному требованию о 30-дневном прекращении огня, которое киевский режим и его евроспонсоры пытались подавать как некий шаг к урегулированию. Просто надо один раз запомнить:… Россия на ультиматумы никогда не откликается", - отметила она.
Накануне Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой.
Подробнее о влиянии ограничительных мер на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.
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