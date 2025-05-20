https://ukraina.ru/20250520/rossiya-k-kontaktam-s-ukrainoy-gotova-teper-slovo-za-kievom--zakharova-1063269782.html

Россия к контактам с Украиной готова, теперь слово за Киевом — Захарова

Россия к контактам с Украиной готова, теперь слово за Киевом — Захарова - 20.05.2025 Украина.ру

Россия к контактам с Украиной готова, теперь слово за Киевом — Захарова

Для Киева наступает важный момент принятия решений. На это указала во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова

2025-05-20T14:51

2025-05-20T14:51

2025-05-20T14:51

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"Как уже было неоднократно заявлено российской стороной, Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова к продолжению таких контактов с украинской стороной… Теперь слово за Киевом, для него настает важный момент для принятия решений, учитывая те истеричные и противоречивые шаги и действия, которые мы наблюдали", - сказала Захарова.Она добавила, что Россия не рассчитывает на здравый смысл в Киеве, но "хочется надеяться, что хотя бы инстинкт сохранения остатков государства и государственности там возобладает", что вынудит занять конструктивную позицию.Кроме того она прокомментировала призывы Владимира Зеленского "с европейскими сотоварищами" к усилению антироссийских санкций.Накануне Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой.Подробнее о влиянии ограничительных мер на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.

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новости, мария захарова, россия, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп