https://ukraina.ru/20250520/prodolzhenie-peregovorov--posle-letney-kampanii-vs-rf-o-chm-pogovorili-putin-i-tramp-1063267246.html

Продолжение переговоров — после летней кампании ВС РФ. О чём поговорили Путин и Трамп?

Продолжение переговоров — после летней кампании ВС РФ. О чём поговорили Путин и Трамп? - 20.05.2025 Украина.ру

Продолжение переговоров — после летней кампании ВС РФ. О чём поговорили Путин и Трамп?

Итак, 19 мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Оба лидера назвали беседу конструктивной и взаимоуважительной. Судя по короткому заявлению Владимира Путина для прессы, он в двухчасовом разговоре с американским коллегой Россия настаивает на решении украинского конфликта на основе долгосрочных гарантий безопасности.

2025-05-20T15:08

2025-05-20T15:08

2025-05-20T15:08

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Трамп также остался доволен телефонным разговором. А вот в Киеве завили, что не откажутся от стремления в НАТО и не допустят сокращения армии. Словом, работа на дипломатическом треке предстоит долгая и кропотливая. Но главное – она возобновилась впервые за три года на уровне прямых контактов между Россией и Украиной. Больше анализа и прогнозов – в обзоре мнений экспертов.Публицист Алексей ПилькоЕсли коротко: стороны договорились договариваться дальше. Трампу не удалось уговорить Путина согласиться на перемирие без каких-либо условий. Переговоры будут продолжаться без прекращения боевых действий, и стороны, возможно, выйдут на некий меморандум, в котором будет описана последовательность действий, необходимых для установления продолжительного перемирия. Скорее всего, Россия требует прекращения поставок оружия на Украину и приостановки мобилизации в ряды ВСУ на время краткосрочного перемирия. И отвода украинских войск за пределы новых российских регионов в качестве условия долгосрочного перемирия. Таким образом, ровно ничего решительного сегодня не произошло. Высокие договаривающиеся стороны остались при своих. Трамп пока не может убедить Россию пойти на уступки (в числе которых - долгосрочная "заморозка" конфликта по линии фронта). Также у него не получается сдвинуть европейских союзников Украины с их позиции и убедить хотя бы прекратить поставки оружия на время 30-дневного перемирия. Киев также не горит желанием прекращать мобилизацию. Что будет дальше?Вариант первый, маловероятный: администрация Трампа усилит нажим на Россию и начнёт вводить новые санкции. Он маловероятен, потому что в этом случае российско-американский диалог (который для Трампа имеет определённую ценность) прекратится надолго.Вариант второй: США будут продолжать призывать Москву и Киев к диалогу и аккуратно дистанцироваться от этого конфликта (не согласовывать новые поставки оружия, прекратить обмен разведданными). В какой-то момент ситуация на фронте станет для украинской стороны критической и она будет вынуждена пойти на уступки России. Например, согласившись на российский план-минимум по урегулированию конфликта: вывод украинских войск за пределы новых регионов России, сокращение ВСУ, отказ от вступления в НАТО и отмену ограничений в отношении русского языка и культуры. Этот вариант более вероятен. Но нельзя исключать и третьего: появление "чёрного лебедя" и резкого роста эскалации. Потому что Трамп и Путин в этой войне определяют не всё.…для администрации Трампа Зеленский становится главным препятствием на пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Причём это урегулирование нужно трампистам в силу непростой геополитической ситуации. Во-первых, Соединённые Штаты потеряли статус единоличного лидера коллективного Запада, их роль оспаривают объединившиеся Евросоюз, Великобритания и Канада. Во-вторых, экономическое противостояние с Китаем нарастает, и КНР начинает постепенно задумываться об укреплении отношений с ЕС. И всё это происходит при крепнущей стратегической связке Москвы и Пекина. В-третьих, у США полно проблем в разных регионах мира: на Ближнем Востоке не удаётся уговорить Иран отказаться от ядерной программы, а Израиль - прекратить бойню в секторе Газа. В Южной Азии чуть было не началась четвёртая индо-пакистанская война. В Мексике сильно недовольны американскими планами использования сил Пентагона для борьбы с наркокартелями. Список можно продолжать. В условиях такой турбулентности на международной арене идти в клинч с Россией администрации Трампа не очень разумно. Но чтобы урегулировать отношения с Москвой, Вашингтону нужно как-то решить проблему Украины. Гораздо проще сделать это путём сноса Зеленского, чем продавливания Кремля на уступки, которые он не сможет сделать. В конце концов, на Украине можно постараться найти тех, кто согласится подписаться под российскими условиями мира.Политолог-американист Алексей НаумовВыскажу мысль несколько контринтуитивную, но представляющуюся мне парадоксально верной. Дональд Трамп хочет скорейшего заключения мира между Россией и Украиной.Как этого достичь? Россия не согласна заключить мир без передачи всех территорий четырех регионов со стороны Украины. Она, сохраняя устойчивость экономики, военной промышленности и политической системы, способна добиваться этой цели, что демонстрируют небыстрые, но однозначные успехи армии России на фронте. Украина не согласна передавать регионы России и, соответственно, признавать их частью России де-юре. Украина при этом имеет ограниченные возможности к сопротивлению, зависит от внешней помощи и даже при ее наличии теряет территории. Соответственно, Россия может рассчитывать на реализацию своих целей — не сейчас, а когда противная сторона осознает бесперспективность своих попыток победить на поле боя. Когда этот момент может наступить? В момент видимого, значимого военного поражения, катастрофе на поле боя, которая покажет украинскому обществу, что время работает против него, а государственные власти не в состоянии обеспечить удержание территорий и тем более военную победу. Начинающееся летнее наступление ВС РФ (анонсированное западными медиа) может иметь такой эффект. Когда он будет достигнут, тогда будет необходимо как можно быстрее прекратить боевые действия и усадить стороны за стол переговоров. Формирующиеся сейчас форматы и переговорные группы — именно те, которые надо будет срочно активировать в необходимый момент. В каком-то смысле Трамп, поддерживая пока бесперспективные мирные переговоры в момент продолжающихся боёв, действительно работает на дело мира наиболее эффективно — просто более эффективных способов пока нет.Политолог Юрий БаранчикЗвонок президента США президенту России продлился 2 часа - это значит, что было достаточно времени всё обсудить. ....Газета The New York Times пишет, что характеристика звонка от Трампа была гораздо более позитивной, чем та, которую озвучил Путин. Трамп подчеркнул, что Россия хочет "вести крупномасштабную ТОРГОВЛЮ с США", и сказал, что открыт для этой перспективы. Со слов президента США, Россия и Украина "немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны". Трамп уже уведомил об этом европейских лидеров и упомянул, что Ватикан очень заинтересован в проведении этих переговоров. Сейчас мы можем зафиксировать, что США отказались от своих первоначально озвученных позиций. Только вчера госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявлял, что предложенный США "мирный план" из 22 пунктов "описывает наилучший способ продвижения вперёд" и напоминал о "призыве Трампа к немедленному прекращению огня". По итогам переговоров ничего подобного американская сторона уже не заявляет, а лишь выражает поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые начались по инициативе Путина. После таких заявлений европейцам будет трудно продвигать санкционные предложения вместе с США. Сейчас в украинских СМИ расходится фраза помощника президента России Ушакова о том, что президенты общались по имени и никто не хотел класть трубку первым. Киеву будет труднее всех объяснить своему населению, что США продолжают активно поддерживать позицию Украины.Кроме того, важно, что после завершения конфликта Трамп выразил готовность приехать в Россию. Это важный нюанс, которых очень многое говорит о духе переговоров. Кстати, усталость Владимира Путина после переговоров объясняется тем, что он действительно приложил много усилий для того, чтобы убедить Трампа в том, что надо принять многие позиции России по украинскому кейсу, и ему удалось это сделать. Т.е. это усталость от хорошо проведенной работы, когда никому больше и ничего не надо доказывать или публично предъявлять. Главное уже сделано.Политик Роман ЮнеманА теперь серьёзно про переговорнячок. Россия от Трампа пытается, очевидно, добиться одного из двух исходов. Первый исход, маловероятный — Трамп продавливает мирный договор на плюс-минус российских условиях. Этого добиться сложно, учитывая упрямство Зеленского и ястребиный настрой ЕС. Второй исход, реалистичный — США выходят из переговорного процесса без значимых санкций в адрес РФ (бутафорские пиар-санкции России вполне ок), экономические и геополитические отношения двух стран возобновляются вне украинского контекста. И вот второго добиться вполне возможно. Почему я в этом так уверен? Всё просто. Трампу не нужна Украина. Единственный возможный выхлоп для него — большая миротворческая пиар-акция с шансом получить Нобелевскую премию мира. Всё. Отказаться от этой перспективы можно.Поэтому вполне реалистичным я вижу следующий сценарий переговорнячка:— Трамп громко усаживает за стол переговоров Украину и Россию. Стороны начинают о чём-то под камеры "договариваться".— Трамп заявляет, что свою главную миссию выполнил — наладил прямой диалог сторон, теперь РФ и Украина должны договариваться сами, США умывают руки. Великий день для всего человечества, отличные новости для планеты, это ПОТРЯСАЮЩЕ. — Пока идут "переговоры делегаций", Россия проводит летнюю наступательную кампанию. В это время Мединский читает исторические лекции, цитирует Бисмарка, Черчилля и Джейсона Стэтхэма, проводит брифинги, травит анекдоты, танцует Камаринскую. В общем, блестяще тянет время. — По факту РФ и Украина ни о чём толком не могут договориться, но картинка есть: обмен пленных, подписание каких-нибудь меморандумов, возможно даже разовые перемирия на день-два. Переговорнячок упирается в согласование бесконечных деталей, по которым невозможно прийти к общему знаменателю (см. процедуры "Минских соглашений"). При этом РФ публично демонстрирует готовность договариваться. — США оставляют минимальную базовую помощь Украине, но не наращивают её. Оружие не передают, а продают по рыночной цене. Основное бремя поддержки украинцев ложится на ЕС. — Россия и США начинают активно сотрудничать по другим трекам: Арктика, Ближний Восток, Европа, торговля. Де-факто санкции ослабляются, хотя де-юре могут даже вводиться новые — но больше для медийки, чем для реального результата. — Следующий раунд настоящих переговоров — по итогам летней кампании ВС РФ. В зависимости от успешности наступления, российская сторона либо усилит свои требования, либо наоборот — урежет их. — Если осенью-зимой наступает мир, Трамп продаёт это как свою невероятную победу во имя прекрасного человечества и Соединённых Штатов. Ну а то что затянулось - это Байден виноват. — Если же Зеленский отказывается принять условия РФ, война на истощение продолжается. Задача России — дожать ВСУ до внутреннего кризиса и краха обороны, задача Украины — продержаться до больших выборов в США, сначала 2026 года, а потом и 2028. Если боевые действия растягиваются на долгие годы, Украина постепенно превращается в восточноевропейский Ирак. Вот такие перспективы. Посмотрим, будет ли такой сценарий реализован. Но пока он выглядит самым правдоподобным.Читайте также: После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, нато, эксклюзив