https://ukraina.ru/20250520/otlichnyy-razgovor-po-konfliktu-uspekhi-vs-rf-upryamstvo-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-utro-20-maya-1063256996.html

"Отличный" разговор по конфликту, успехи ВС РФ, упрямство Зеленского. Главное на Украине на утро 20 мая

"Отличный" разговор по конфликту, успехи ВС РФ, упрямство Зеленского. Главное на Украине на утро 20 мая - 20.05.2025 Украина.ру

"Отличный" разговор по конфликту, успехи ВС РФ, упрямство Зеленского. Главное на Украине на утро 20 мая

Трамп после беседы с Путиным похвалил российского президента и пожаловался на Зеленского. Российские военные уничтожают противника и технику. Зеленский упрямо не хочет выводить войска из новых регионов России и пытается затянуть конфликт, Путин готов работать над меморандумом с Украиной

2025-05-20T09:00

2025-05-20T09:00

2025-05-20T09:00

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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп накануне провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.После беседы Трамп назвал Путина "приятным джентльменом"."Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас, вообще-то, был хороший разговор, мы достигли прогресса", - сказал Трамп на ужине попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди.Так он описал гостям прошедший день его администрации.В своей соцсети Truth Social он подчеркнул, что тон разговора был "отличным", и отметил, что Россия заинтересована в масштабной торговле с Соединенными Штатами после окончания конфликта на Украине.Он указал, что у России есть большая возможность для создания огромного количества рабочих мест и увеличения благосостояния. Его словами, "ее потенциал безграничен".Американский лидер также отверг предположение о том, что Россия якобы не спешит предпринимать действия для украинского урегулирования."Я думаю, ему (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) достаточно. Это продолжается три года", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Он утвердительно ответил на вопрос, верит ли он в желание российского лидера добиться украинского урегулирования.В то же время Трамп пожаловался на манеру Владимира Зеленского вести дела.По словам президента США, после разговора с российским лидером в урегулировании конфликта последуют существенные изменения."Я думаю, что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю", - подчеркнул Трамп.Если существенного прогресса по урегулированию на Украине не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе, отметил он."Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там", - сказал Трамп, подчеркнув, что США оказались вовлеченными из-за политики его предшественника Джо Байдена.Он также пообещал, что американского воинского контингента на Украине не будет, но это не значит, что ставки для Штатов там не высоки, так как "объем финансов, который был вложен, сумасшедший".Также Трамп заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.Журналист британской газеты Times Джордж Гриллс подтвердил, что разговор президента США и российского лидера понизил вероятность введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций."Тон президента Трампа после телефонного разговора с президентом Путиным вновь оказался смягчающим. Вместо того чтобы наказать Россию "сокрушительными" санкциями, на которые надеялись некоторые, он приветствовал "хороший" разговор... После этого разговора слабая надежда на санкции США и укрепление решимости Трампа кажется менее вероятной, чем когда-либо", - написал Гриллс.В свою очередь обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман написал, что Трампа привлекает идея возобновления деловых связей с Россией."Он предпочел бы заключить новые выгодные сделки в Москве, чем согласиться на новые дорогостоящие поставки оружия Украине", - написал Рахман.А помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США в торгово-экономическом направлении.Успехи ВС РФВоенный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные отбили часть леса и уничтожили переправу под Колесниковкой на Купянском направлении.Он добавил, что также российскими войсками был зачищен участок железнодорожного полотна протяженностью 500 метров.Кроме того, российская армия расширяет зону контроля в районе Редкодуба в Донецкой Народной Республике (ДНР)."В ходе активных боевых действий в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Петровское (украинское название - Грековка), Редкодуб и Торское нашими войсками улучшено тактическое положение, заняты новые рубежи и позиции, что позволило расширить зону контроля в данном районе", - сказал Марочко.Он добавил, что на некоторых участках российские бойцы взяли под огневой контроль до километра фронта с украинскими укрепрайонами и фортификациями.Оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха" рассказал, что ВС РФ отражают "мясные штурмы" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Зверево в ДНР."На данный момент ожесточенные бои идут в поселке Зверево. Бои тяжелые, противник постоянно "накатывается" (контратакует – ред.). При этом наша 51-я армия удерживает половину поселка, плюс-минус 50 процентов. Противник бросает неопытных своих военных. Их кидают на эти штурмы, назовем их мясными. Люди погибают", – рассказал боец.По его словам, в атаки на рубежи русской армии противник отправляет тех, кого поймали сотрудники украинских военкоматов и силой привезли на фронт."При этом элита, элита их (ВСУ – ред.) сидит далеко в тылу. И все "накаты" (атаки – ред.) прикрывают "птицами" (БПЛА – ред.). Наши дают отпор этим накатам, да, и с малыми продвижениями вперед, постепенными. Украинская армия ставит приоритет на "птицы". Они заменяют свою живую силу элитную больше на технику", – добавил "Тоха".По данным Минобороны России, экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне действия группировки войск "Восток"."Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении.Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета."Срочно была поставлена задача. Выполнили осмотр самолета. Инженерный состав все проверил и мы пошли на удар. Выполнили удар точно цель", - приводятся в сообщении слова летчика Су-25 с позывным "Стрела".Также операторы FPV-дронов 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили танк ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в ведомстве.Упрямство ЗеленскогоУкраина не намерена выводить свои войска из новых регионов России, заявил Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Трампом.Также он снова призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой."Я попросил Трампа, если видение (о прекращении огня - ред.) российской стороны не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели иметь возможность об этом поговорить... Обсудил возможность (применения - ред.) сильных и серьезных санкций", - сказал Зеленский.В свою очередь российский лидер наоборот выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров РФ и Украины."Прежде всего я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной", - сказал Путин журналистам.Он отметил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.Его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что США заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации на Украине, Россия разделяет эту точку зрения.При этом он пояснил, что Трамп действительно занимается вопросами урегулирования на Украине, а европейские лидеры занимают откровенно проукраинскую позицию."Если позиция Трампа всё-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, у них (европейских лидеров - прим.) позиция откровенно проукраинская", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.При этом, по его словам, реальным посредничеством в конфликте на Украине может заниматься только та сторона, которая находится на одинаковой дистанции от сторон конфликта.Официальный представитель Кремля назвал главным пунктом, который будет формулироваться Россией во всех проектах, устранение первопричин украинского конфликта.По его словам, Москве и Киеву предстоят сложные контакты по выработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня."Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны, будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем - сложные контакты по выработке все-таки единого текста", - объяснил Песков.Подробнее о разговоре лидеров двух стран - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.

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https://ukraina.ru/20250515/nastroy-na-peregovorakh-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-15-maya-1063147918.html

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хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, су-25