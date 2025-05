https://ukraina.ru/20250520/nad-ukraintsami-v-ssha-navisla-ugroza-tramp-gotov-platit-lish-by-oni-uekhali-1063274604.html

Над украинцами в США нависла угроза. Трамп готов платить, лишь бы они уехали

Администрация Дональда Трампа ищет способ избавиться от нескольких сотен тысяч украинских мигрантов. Действовать намерены не только кнутом, но и пряником в виде 1 тыс. американских долларов "подъемных", пишет 20 мая газета The Washington Post

Временный защищенный статусРечь идет о документах, которые попали в распоряжение журналистов. В них описывается разработка планов по высылке граждан, прибывших в США из зон конфликтов и получивших в Соединенных Штатах временный статус беженца.К ним в данном случае относятся украинцы, а также граждане Гаити. Первых американская администрация насчитала 200 тыс., гаитянцев – 500 тыс. Выходцы с Украины получили такой статус по решению тогдашних властей США в апреле 2022 года.Схема эта довольно проста. В США действует регулярно обновляемый список стран с т.н. небезопасными условиями для проживания. Помимо Украины, где идут боевые действия, и Гаити, где который год продолжается политическая неразбериха и разгул бандитизма, в этот список, например, входят Афганистан, Мьянма, Судан и др.Граждане этих государств, которые на момент включения их страны в этот список проживали в США получают временный защищенный статус (TSP), те, кто прибыл в Соединенные Штаты позже такого статуса уже не имеют. Обладатели TSP защищены от депортации, могут легально трудоустраиваться в США и получать медстраховку.Еще один важный момент: TSP дается лишь на период, когда страна происхождения мигранта фигурирует в соответствующем списке. То есть, когда власти страны сочтут, что Украина больше не является опасным для жизни государством, то все украинцы с этим статусом в Америке его автоматически потеряют.Готовы заплатить за отъездМиграционная тема – один из краеугольных камней внутренней политики Трампа. К власти он пришел во многом именно благодаря своим антимигрантским лозунгам и обещаниям поставить заслон наплыву все новых иностранцев.Естественно, что в центре внимания новой администрации оказалась граница с Мексикой, где даже был введен режим чрезвычайного положения, однако, как можно увидеть, не забыли и про всех остальных, в т.ч. украинцев.Статус TSP не позволяет властям действовать силой и просто выставить граждан Украины за границы США. Поэтому, как пишет The Washington Post, для таких случаев была придумана т.н. добровольная депортация, когда мигрант по собственной инициативе покидает пределы США. Соответствующую инициативу презентовали совсем недавно – в начале мая.Идея заключается в том, что такой мигрант устанавливает у себя в смартфоне специальное приложение Таможенно-пограничной службы США (CPB Home). Через него желающий подает заявление о выезде из страны, получает на это выплаты от правительства Соединенных Штатов, грубо говоря, деньги на билет, а по прибытии на родину подтверждает через это приложение свой отъезд и получает от США еще 1 тыс. долларов.С одной стороны, учитывая, сколько в Штатах мигрантов, даже если только часть из них решит вернуться домой, то общая сумма таких выплат для властей окажется немалой. С другой, на арест, временное содержание и высылку одного нелегала в общей сложности тратится свыше 17 тыс. долларов, поэтому, как полагают эксперты, новая инициатива позволит сэкономить до 70%."Если вы находитесь здесь нелегально, самодепортация — это лучший, самый безопасный и экономически выгодный способ покинуть Соединенные Штаты, чтобы избежать ареста. <…> Загрузите приложение CBP Home сегодня и самодепортируйтесь", — заявила ранее министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.Тем не менее, не все в США поддерживают такую политику Трампа. Его оппоненты, в частности, упрекают главу государства в том, что он идет наперекор многолетней традиции, когда Штаты давали свою защиту тем людям, которым угрожала опасность по всему миру.Наказание за митингиКак полагает The Washington Post, идея с добровольной депортацией должна позволить оставить не у дел Международную организацию по миграции при ООН, которая не поддерживает высылку граждан в страны, где продолжаются военные конфликты.Министерство внутренней безопасности США назвало документы о планах по депортации украинцев и гаитян устаревшими.При этом недавно было официально подписан бюджет кампании по добровольной депортации – это 250 млн долларов, которые возьмут из средств, которые тратились на Агентство по международному развитию (USAID), которое ныне пребывает в полумертвом состоянии.Вероятно, что украинцев в США пока будут агитировать возвращаться на родину именно по этой программе, а в случае, если Украину вычеркнут из списка небезопасных стран, то могут последовать и другие, более жесткие меры.Ряд экспертов ранее не исключал такой вариант развития событий. На это повлияло, в частности, поведение украинской диаспоры в США после скандальной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в конце февраля. После нее в нескольких американских городах прошли акции протеста украинских мигрантов, которые выступили с критикой в отношении руководства Соединенных Штатов.Официально такая взаимосвязь не подтверждалась, однако очевидно, что нынешняя администрация намерена максимально отработать вопрос мигрантов и для украинцев больше не будет никаких исключений.Еще несколько американских ноу-хауАмериканцы могут не только попросить украинских беженцев на выход, но и использовать саму Украину, чтобы избавиться от нежелательных иностранцев.Как писала все та же газета The Washington Post со ссылкой на документы, в конце января этого года высокопоставленный американский дипломат передал в Киев предложение Вашингтона сделать из Украины хаб для приема высылаемых из США граждан третьих стран. Отмечалось, что аналогичное предложение примерно в те же дни было сделано еще нескольким государствам."Мы работаем с другими странами, чтобы сказать: "Мы хотим отправить вам в ваши страны некоторых из самых отвратительных людей. Вы сделаете это в качестве одолжения для нас?" И чем дальше от Америки, тем лучше, чтобы они не смогли вернуться через границу", - заявлял ранее глава Госдепа Марко Рубио.Ответ Украины остался неизвестным, с тех пор о каких-то подвижках по этому вопросу не слышно. Тем не менее, некоторые государства выразили готовность принимать у себя высланных из США мигрантов.Известно, что свои услуги на этом поприще активно предлагает Руанда. Эта африканская страна уже вела переговоры об этом с Австралией и Великобританией, а теперь пытается договориться с США и заработать на этом.В марте в Руанду впервые из США был депортирован приезжий из Ирака. Отмечалось, что Вашингтон готов раскошелиться не только за прием высылаемых мигрантов, главным образом уголовников, но и платить им далее стипендии и помогать с трудоустройством, чтобы они остались на новой родине и не помышляли о возвращении в Америку.Цинизм, с каким администрация Трампа подходит к этой теме многих шокирует. На днях, например, стало известно, что упоминавшаяся министр внутренней безопасности Ноэм разрабатывает реалити-шоу под названием The American, где приехавшие в США нелегалы будут соревноваться за американское гражданство. Дюжине соискателей предложат поучаствовать в региональных традиционных соревнованиях, ремеслах и традициях. Победитель получит гражданство и будет принимать присягу на ступенях Капитолия. О дальнейших действия Вашингтона на украинском направлении - в материале издания Украина.ру Теперь у Трампа на Украине три дороги. Какую он выберет, покажет время.

