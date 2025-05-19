Демократия по-румынски: Европа вновь показала "диктаторское рыло" - 19.05.2025 Украина.ру
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Демократия по-румынски: Европа вновь показала "диктаторское рыло"
Демократия по-румынски: Европа вновь показала "диктаторское рыло" - 19.05.2025 Украина.ру
Демократия по-румынски: Европа вновь показала "диктаторское рыло"
Победа проевропейского кандидата Никушора Дана на президентских выборах в Румынии стала коллективной победой глобалистов.
2025-05-19T15:41
2025-05-19T15:41
эксклюзив
румыния
сальвадор дали
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россия
павел дуров
татьяна монтян
ес
telegram
нато
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Румыния является важным форпостом западных сил на Чёрном море, ключевым логистическим морским хабом, через который осуществляется поставки военной помощи Украине. Именно поэтому внимание к выборам нового президента Румыния было таким острым. Накануне владелец крупнейшей в мире социальной сети "Телеграм" Павел Дуров обвинил правительство и разведку Франции во вмешательстве в демократические процессы в Румынии. И для этого были основания.В ноябре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов, где лидировал кандидат Кэлин Джеорджеску, из-за подозрений в якобы иностранном вмешательстве, включая использование TikTok для искусственного завышения его популярности. Отмена результатов выборов тогда стало беспрецедентным актом подрыва демократических основ всего европейского сообщества.Дан, мэр Бухареста и доктор математики, выступал за экономические реформы, сокращение бюджетного дефицита и укрепление связей с ЕС и НАТО. Его поддержка Украины, включая военную и логистическую помощь, резонировала с опасениями перед "российской агрессией". Дан получил значительную поддержку в Бухаресте и других крупных городах, где сильны проевропейские настроения. Лидер правого AUR Джордже Симион, напротив, использовал националистические лозунги ("Сделаем Румынию снова великой"), выступал против помощи Украине и критиковал ЕС. Как будут дальше развиваться события в Румынии и как местные выборы агрессивной отразятся на политике ЕС – рассказали эксперты на своих страницах в соцсетях.Общественный деятель Татьяна МонтянРезультаты выборов в Румынии оказались немного предсказуемыми: формально независимый, но идеологически провластный мэр Бухареста Дан набирает 54,2% голосов, а правый оппозиционер-антинатовец Симион — 45,8%. При этом накануне опросы показывали, что оба кандидата пользуются примерно равной поддержкой избирателей, и столь внушительный разрыв между ними как бы напоминает нам о старой народной мудрости: важно не то, как голосуют, а то, как считают.Классическим примером того, насколько важно правильно считать, показывают итоги выборов за рубежом - в частности, в России, где за Дана тоже проголосовало большинство - аж 58,7 % против 41,3 % за Симиона - то есть, предлагается поверить в то, что живущие в России граждане Румынии поддерживали резко антироссийского и прозападного Дана даже активнее, чем румыны, живущие в самой Румынии!Впрочем, все эти споры - в пользу бедных. Думаю, что даже если соратники Симиона найдут явные доказательства фальсификаций, то их просто не заметят, так что отменить результаты выборов правовым путём вряд ли выйдет - особенно если учесть, что о "правильных" итогах выборов заботились далеко за пределами Румынии, к примеру, во Франции. Конечно, сторонники Симиона (и забаненного победителя отменённого голосования Джорджеску) могут попытаться устроить Майдан, но, снова-таки, у них вряд ли что-либо получится.Профессор Николай МежевичОтрицать то, что голоса в Румынии разделились примерно поровну, нет необходимости. Важно уточнить, почему они так разделились? У России не было возможности и желания вмешиваться в выборы. Да и не сильны мы в этом. С другой стороны, французские блохи на трахомной брюссельской собаке и молдавские даунисты-сандунисты не просто вмешались в выборы, а сделали это с особым цинизмом. Публично. Демонстративно.Общественный деятель Александр СкубченкоВ Румынии глобалисты лишают выборов народ, протягивая своего кандидата в президенты. Для Британии и Франции очень важна Румыния — это логистика вооружений на Украину. Лишись власти в Румынии — останется для поставок вооружений на Украину одна лишь перегруженная логистикой Польша. Поэтому на румын им плевать, они используют их страну в своих интересах. Мерзкая Европа в очередной раз показала своё диктаторское рыло.Публицист Андрей ПерлаВ Румынии европейским бюрократам удалось остановить "ультраправых". Джордже Симеоне признал поражение, получив 45% голосов. Второго Орбана в Европе (пока?) не будет. И демократических выборов в Европе теперь не будет, вместо них каждый раз в каждой евростране будет вот этакая борьба сил добра с силами разума, либералов с теми, кто предлагает хоть как-то защищать национальные интересы. Правых будут шельмовать, подвергать репрессиям и, в конечном итоге, арестовывать и запрещать. Но при этом - бороться с ними на каждых выборах все яростнее, потому что борьба-то будет вестись со всеми нормальными людьми на территории Евросоюза. Не думаю, что нормальные люди в итоге вырвут победу. Думаю, что ЕС останется "возомнившие о себе полуостровом" либерализма, с трёх сторон окружённым морем, с четвертой запертым Россией.Политолог Вадим ТрухачёвПодсчёт голосов в Румынии показал, что Евросоюз не гнушается ничем. Логика военного времени и противостояния с Россией диктует отказ от демократии в тех случаях, если они угрожают вооружению Украины и противостоянию с Россией. Навроцкого в Польше можно потерпеть - как и Мелони в Италии, "Истинных финнов" и "Отечественное движение" в Хорватии. Эти евроскептики против России и за Украину. А вот Симион не готов вооружать Украину - и уже не имеет значения, что он не за Россию.Ле Пен во Франции не хочет вооружать Украину - а значит, её надо заранее снять с выборов. "Альтернатива для Германии" тоже - значит, её надо поставить под угрозу запрета. Ждём уголовного дела против фаворита выборов в Чехии, бывшего премьера Бабиша. Он тоже против вооружения Украины, а эта страна важна для её снабжения. Что-нибудь будут думать.В Австрии просто не пустили Партию свободы в правительство, несмотря на первое место на выборах. И выдумывать ничего не пришлось. В Голландии главу спецслужб посадили премьером - лишь бы не укроскептик Вилдерс. В Румынии поступили ещё более грубо, чем полгода назад в Молдавии при перевыборах Санду. Но такова логика военного времени и демонстративной русофобии. Поведение ЕС в Румынии - это сигнал нам. Вот так с нами готовы вести диалог... То есть, готовы ломать через колено и устранять неугодных любой ценой. Война с Россией - главное для ЕС. И тех, кто ей мешает, стараются убрать.Читайте также: Французский грантоед. Как Евросоюз избрал Румынии нового президента
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эксклюзив, румыния, сальвадор дали, украина, россия, павел дуров, татьяна монтян, ес, telegram, нато, оппозиция, выборы, президентские выборы
Эксклюзив, Румыния, Сальвадор Дали, Украина, Россия, Павел Дуров, Татьяна Монтян, ЕС, Telegram, НАТО, оппозиция, выборы, президентские выборы

Демократия по-румынски: Европа вновь показала "диктаторское рыло"

15:41 19.05.2025
 
© Getty Images / Andrei Pungovschi
- РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Andrei Pungovschi
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Победа проевропейского кандидата Никушора Дана на президентских выборах в Румынии стала коллективной победой глобалистов.
Румыния является важным форпостом западных сил на Чёрном море, ключевым логистическим морским хабом, через который осуществляется поставки военной помощи Украине. Именно поэтому внимание к выборам нового президента Румыния было таким острым.
Накануне владелец крупнейшей в мире социальной сети "Телеграм" Павел Дуров обвинил правительство и разведку Франции во вмешательстве в демократические процессы в Румынии. И для этого были основания.
В ноябре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов, где лидировал кандидат Кэлин Джеорджеску, из-за подозрений в якобы иностранном вмешательстве, включая использование TikTok для искусственного завышения его популярности. Отмена результатов выборов тогда стало беспрецедентным актом подрыва демократических основ всего европейского сообщества.
Дан, мэр Бухареста и доктор математики, выступал за экономические реформы, сокращение бюджетного дефицита и укрепление связей с ЕС и НАТО. Его поддержка Украины, включая военную и логистическую помощь, резонировала с опасениями перед "российской агрессией". Дан получил значительную поддержку в Бухаресте и других крупных городах, где сильны проевропейские настроения. Лидер правого AUR Джордже Симион, напротив, использовал националистические лозунги ("Сделаем Румынию снова великой"), выступал против помощи Украине и критиковал ЕС.
Как будут дальше развиваться события в Румынии и как местные выборы агрессивной отразятся на политике ЕС – рассказали эксперты на своих страницах в соцсетях.
Общественный деятель Татьяна Монтян
Результаты выборов в Румынии оказались немного предсказуемыми: формально независимый, но идеологически провластный мэр Бухареста Дан набирает 54,2% голосов, а правый оппозиционер-антинатовец Симион — 45,8%. При этом накануне опросы показывали, что оба кандидата пользуются примерно равной поддержкой избирателей, и столь внушительный разрыв между ними как бы напоминает нам о старой народной мудрости: важно не то, как голосуют, а то, как считают.
Классическим примером того, насколько важно правильно считать, показывают итоги выборов за рубежом - в частности, в России, где за Дана тоже проголосовало большинство - аж 58,7 % против 41,3 % за Симиона - то есть, предлагается поверить в то, что живущие в России граждане Румынии поддерживали резко антироссийского и прозападного Дана даже активнее, чем румыны, живущие в самой Румынии!
Впрочем, все эти споры - в пользу бедных. Думаю, что даже если соратники Симиона найдут явные доказательства фальсификаций, то их просто не заметят, так что отменить результаты выборов правовым путём вряд ли выйдет - особенно если учесть, что о "правильных" итогах выборов заботились далеко за пределами Румынии, к примеру, во Франции. Конечно, сторонники Симиона (и забаненного победителя отменённого голосования Джорджеску) могут попытаться устроить Майдан, но, снова-таки, у них вряд ли что-либо получится.
Профессор Николай Межевич
Отрицать то, что голоса в Румынии разделились примерно поровну, нет необходимости. Важно уточнить, почему они так разделились?
У России не было возможности и желания вмешиваться в выборы. Да и не сильны мы в этом. С другой стороны, французские блохи на трахомной брюссельской собаке и молдавские даунисты-сандунисты не просто вмешались в выборы, а сделали это с особым цинизмом. Публично. Демонстративно.
Общественный деятель Александр Скубченко
В Румынии глобалисты лишают выборов народ, протягивая своего кандидата в президенты. Для Британии и Франции очень важна Румыния — это логистика вооружений на Украину. Лишись власти в Румынии — останется для поставок вооружений на Украину одна лишь перегруженная логистикой Польша. Поэтому на румын им плевать, они используют их страну в своих интересах. Мерзкая Европа в очередной раз показала своё диктаторское рыло.
Публицист Андрей Перла
В Румынии европейским бюрократам удалось остановить "ультраправых". Джордже Симеоне признал поражение, получив 45% голосов.
Второго Орбана в Европе (пока?) не будет. И демократических выборов в Европе теперь не будет, вместо них каждый раз в каждой евростране будет вот этакая борьба сил добра с силами разума, либералов с теми, кто предлагает хоть как-то защищать национальные интересы. Правых будут шельмовать, подвергать репрессиям и, в конечном итоге, арестовывать и запрещать. Но при этом - бороться с ними на каждых выборах все яростнее, потому что борьба-то будет вестись со всеми нормальными людьми на территории Евросоюза.
Не думаю, что нормальные люди в итоге вырвут победу. Думаю, что ЕС останется "возомнившие о себе полуостровом" либерализма, с трёх сторон окружённым морем, с четвертой запертым Россией.
Политолог Вадим Трухачёв
Подсчёт голосов в Румынии показал, что Евросоюз не гнушается ничем. Логика военного времени и противостояния с Россией диктует отказ от демократии в тех случаях, если они угрожают вооружению Украины и противостоянию с Россией. Навроцкого в Польше можно потерпеть - как и Мелони в Италии, "Истинных финнов" и "Отечественное движение" в Хорватии. Эти евроскептики против России и за Украину. А вот Симион не готов вооружать Украину - и уже не имеет значения, что он не за Россию.
Ле Пен во Франции не хочет вооружать Украину - а значит, её надо заранее снять с выборов. "Альтернатива для Германии" тоже - значит, её надо поставить под угрозу запрета. Ждём уголовного дела против фаворита выборов в Чехии, бывшего премьера Бабиша. Он тоже против вооружения Украины, а эта страна важна для её снабжения. Что-нибудь будут думать.
В Австрии просто не пустили Партию свободы в правительство, несмотря на первое место на выборах. И выдумывать ничего не пришлось. В Голландии главу спецслужб посадили премьером - лишь бы не укроскептик Вилдерс. В Румынии поступили ещё более грубо, чем полгода назад в Молдавии при перевыборах Санду. Но такова логика военного времени и демонстративной русофобии.
Поведение ЕС в Румынии - это сигнал нам. Вот так с нами готовы вести диалог... То есть, готовы ломать через колено и устранять неугодных любой ценой. Война с Россией - главное для ЕС. И тех, кто ей мешает, стараются убрать.
Читайте также: Французский грантоед. Как Евросоюз избрал Румынии нового президента
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15:41Демократия по-румынски: Европа вновь показала "диктаторское рыло"
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