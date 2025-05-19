https://ukraina.ru/20250519/demokratiya-po-rumynski-evropa-vnov-pokazala-diktatorskoe-rylo-1063235387.html

Демократия по-румынски: Европа вновь показала "диктаторское рыло"

Демократия по-румынски: Европа вновь показала "диктаторское рыло" - 19.05.2025 Украина.ру

Демократия по-румынски: Европа вновь показала "диктаторское рыло"

Победа проевропейского кандидата Никушора Дана на президентских выборах в Румынии стала коллективной победой глобалистов.

2025-05-19T15:41

2025-05-19T15:41

2025-05-19T15:41

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Румыния является важным форпостом западных сил на Чёрном море, ключевым логистическим морским хабом, через который осуществляется поставки военной помощи Украине. Именно поэтому внимание к выборам нового президента Румыния было таким острым. Накануне владелец крупнейшей в мире социальной сети "Телеграм" Павел Дуров обвинил правительство и разведку Франции во вмешательстве в демократические процессы в Румынии. И для этого были основания.В ноябре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов, где лидировал кандидат Кэлин Джеорджеску, из-за подозрений в якобы иностранном вмешательстве, включая использование TikTok для искусственного завышения его популярности. Отмена результатов выборов тогда стало беспрецедентным актом подрыва демократических основ всего европейского сообщества.Дан, мэр Бухареста и доктор математики, выступал за экономические реформы, сокращение бюджетного дефицита и укрепление связей с ЕС и НАТО. Его поддержка Украины, включая военную и логистическую помощь, резонировала с опасениями перед "российской агрессией". Дан получил значительную поддержку в Бухаресте и других крупных городах, где сильны проевропейские настроения. Лидер правого AUR Джордже Симион, напротив, использовал националистические лозунги ("Сделаем Румынию снова великой"), выступал против помощи Украине и критиковал ЕС. Как будут дальше развиваться события в Румынии и как местные выборы агрессивной отразятся на политике ЕС – рассказали эксперты на своих страницах в соцсетях.Общественный деятель Татьяна МонтянРезультаты выборов в Румынии оказались немного предсказуемыми: формально независимый, но идеологически провластный мэр Бухареста Дан набирает 54,2% голосов, а правый оппозиционер-антинатовец Симион — 45,8%. При этом накануне опросы показывали, что оба кандидата пользуются примерно равной поддержкой избирателей, и столь внушительный разрыв между ними как бы напоминает нам о старой народной мудрости: важно не то, как голосуют, а то, как считают.Классическим примером того, насколько важно правильно считать, показывают итоги выборов за рубежом - в частности, в России, где за Дана тоже проголосовало большинство - аж 58,7 % против 41,3 % за Симиона - то есть, предлагается поверить в то, что живущие в России граждане Румынии поддерживали резко антироссийского и прозападного Дана даже активнее, чем румыны, живущие в самой Румынии!Впрочем, все эти споры - в пользу бедных. Думаю, что даже если соратники Симиона найдут явные доказательства фальсификаций, то их просто не заметят, так что отменить результаты выборов правовым путём вряд ли выйдет - особенно если учесть, что о "правильных" итогах выборов заботились далеко за пределами Румынии, к примеру, во Франции. Конечно, сторонники Симиона (и забаненного победителя отменённого голосования Джорджеску) могут попытаться устроить Майдан, но, снова-таки, у них вряд ли что-либо получится.Профессор Николай МежевичОтрицать то, что голоса в Румынии разделились примерно поровну, нет необходимости. Важно уточнить, почему они так разделились? У России не было возможности и желания вмешиваться в выборы. Да и не сильны мы в этом. С другой стороны, французские блохи на трахомной брюссельской собаке и молдавские даунисты-сандунисты не просто вмешались в выборы, а сделали это с особым цинизмом. Публично. Демонстративно.Общественный деятель Александр СкубченкоВ Румынии глобалисты лишают выборов народ, протягивая своего кандидата в президенты. Для Британии и Франции очень важна Румыния — это логистика вооружений на Украину. Лишись власти в Румынии — останется для поставок вооружений на Украину одна лишь перегруженная логистикой Польша. Поэтому на румын им плевать, они используют их страну в своих интересах. Мерзкая Европа в очередной раз показала своё диктаторское рыло.Публицист Андрей ПерлаВ Румынии европейским бюрократам удалось остановить "ультраправых". Джордже Симеоне признал поражение, получив 45% голосов. Второго Орбана в Европе (пока?) не будет. И демократических выборов в Европе теперь не будет, вместо них каждый раз в каждой евростране будет вот этакая борьба сил добра с силами разума, либералов с теми, кто предлагает хоть как-то защищать национальные интересы. Правых будут шельмовать, подвергать репрессиям и, в конечном итоге, арестовывать и запрещать. Но при этом - бороться с ними на каждых выборах все яростнее, потому что борьба-то будет вестись со всеми нормальными людьми на территории Евросоюза. Не думаю, что нормальные люди в итоге вырвут победу. Думаю, что ЕС останется "возомнившие о себе полуостровом" либерализма, с трёх сторон окружённым морем, с четвертой запертым Россией.Политолог Вадим ТрухачёвПодсчёт голосов в Румынии показал, что Евросоюз не гнушается ничем. Логика военного времени и противостояния с Россией диктует отказ от демократии в тех случаях, если они угрожают вооружению Украины и противостоянию с Россией. Навроцкого в Польше можно потерпеть - как и Мелони в Италии, "Истинных финнов" и "Отечественное движение" в Хорватии. Эти евроскептики против России и за Украину. А вот Симион не готов вооружать Украину - и уже не имеет значения, что он не за Россию.Ле Пен во Франции не хочет вооружать Украину - а значит, её надо заранее снять с выборов. "Альтернатива для Германии" тоже - значит, её надо поставить под угрозу запрета. Ждём уголовного дела против фаворита выборов в Чехии, бывшего премьера Бабиша. Он тоже против вооружения Украины, а эта страна важна для её снабжения. Что-нибудь будут думать.В Австрии просто не пустили Партию свободы в правительство, несмотря на первое место на выборах. И выдумывать ничего не пришлось. В Голландии главу спецслужб посадили премьером - лишь бы не укроскептик Вилдерс. В Румынии поступили ещё более грубо, чем полгода назад в Молдавии при перевыборах Санду. Но такова логика военного времени и демонстративной русофобии. Поведение ЕС в Румынии - это сигнал нам. Вот так с нами готовы вести диалог... То есть, готовы ломать через колено и устранять неугодных любой ценой. Война с Россией - главное для ЕС. И тех, кто ей мешает, стараются убрать.Читайте также: Французский грантоед. Как Евросоюз избрал Румынии нового президента

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