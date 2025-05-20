"Аж всё свело": Хаматова* призналась, что скучает по России
13:25 20.05.2025 (обновлено: 15:23 20.05.2025)
Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова* призналась, что скучает по родине. Соответствующий ролик завирусился в российских телеграм-каналах
"Вчера была в аэропорту в Тбилиси, и увидела на гейте (выходе. - Ред.) "Москва", аж всё свело", - сказала на видео артистка.
"Затосковала... только не по Родине, а по потерянным деньгам и славе", "Да по халявным бабкам она соскучилась. Сколько на нее бабла сыпалось, эти ее типа фонды с токсичной благотворительностью, меценаты и просто госбюджета сколько она попилила", "А эта помойка на фоне - это какая из цивилизованных стран?", "Латвия, похоже. Она там последнее время жила", "Пусть навсегда остается в "Стране глухих". Глухих к своей Родине", - отреагировали пользователи сети.
Кроме того, артистка не скрывала того, что поддерживает Украину. Этот факт подтвердил и режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис. Он заявил, что Хаматова* находится в тесных связях с Офисом президента Украины, и делает для Киева не меньше, чем если бы она "поставляла дроны или помогала беженцам".
Ранее актриса также признавалась, что не испытала никаких эмоций, когда узнала о теракте на Дубровке в Москве, где погибло 150 человек, в том числе 10 детей. Зато уже в сентябре выложила на своей странице "скорбящий" пост, посвященный Полтаве: "Скорбит по убитым укронацистам": Хаматова опубликовала пост после удара ВС РФ по военному училищу в Полтаве.
Известно, что в настоящее время Хаматова* проживает в Латвии, однако там у нее также возникли сложности с продлением вида на жительство, и Национальный театр Риги отказался продлевать с ней контракт. А в апреле текущего года стало известно, что Театр имени Грибоедова в Тбилиси отменил в день премьеры спектакль с ее участием. То же самое произошло и с постановкой Латвийского Нового Рижсого театра, где также должна была быть задействована артистка-иноагент.
* Иноагент.
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