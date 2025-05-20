https://ukraina.ru/20250520/azh-vs-svelo-khamatova-priznalas-chto-skuchaet-po-rossii-1063266810.html

"Аж всё свело": Хаматова* призналась, что скучает по России

"Аж всё свело": Хаматова* призналась, что скучает по России - 20.05.2025 Украина.ру

"Аж всё свело": Хаматова* призналась, что скучает по России

Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова* призналась, что скучает по родине. Соответствующий ролик завирусился в российских телеграм-каналах

2025-05-20T13:25

2025-05-20T13:25

2025-05-20T15:23

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новый рижский театр

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иноагент

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"Затосковала... только не по Родине, а по потерянным деньгам и славе", "Да по халявным бабкам она соскучилась. Сколько на нее бабла сыпалось, эти ее типа фонды с токсичной благотворительностью, меценаты и просто госбюджета сколько она попилила", "А эта помойка на фоне - это какая из цивилизованных стран?", "Латвия, похоже. Она там последнее время жила", "Пусть навсегда остается в "Стране глухих". Глухих к своей Родине", - отреагировали пользователи сети.Сразу после начала спецоперации Чулпан Хаматова* осудила ее проведение и больше не возвращалась в Россию из отпуска, который тогда проводила в Латвии.Кроме того, артистка не скрывала того, что поддерживает Украину. Этот факт подтвердил и режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис. Он заявил, что Хаматова* находится в тесных связях с Офисом президента Украины, и делает для Киева не меньше, чем если бы она "поставляла дроны или помогала беженцам".Ранее актриса также признавалась, что не испытала никаких эмоций, когда узнала о теракте на Дубровке в Москве, где погибло 150 человек, в том числе 10 детей. Зато уже в сентябре выложила на своей странице "скорбящий" пост, посвященный Полтаве: "Скорбит по убитым укронацистам": Хаматова опубликовала пост после удара ВС РФ по военному училищу в Полтаве.Известно, что в настоящее время Хаматова* проживает в Латвии, однако там у нее также возникли сложности с продлением вида на жительство, и Национальный театр Риги отказался продлевать с ней контракт. А в апреле текущего года стало известно, что Театр имени Грибоедова в Тбилиси отменил в день премьеры спектакль с ее участием. То же самое произошло и с постановкой Латвийского Нового Рижсого театра, где также должна была быть задействована артистка-иноагент.Ранее Хаматова* закрыла ИП, через которое получила 17 миллионов из бюджета - Mash.* Иноагент.

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новости, россия, латвия, новый рижский театр, офис президента, актриса, иноагент