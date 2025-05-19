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Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины

Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины - 19.05.2025 Украина.ру

Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины

Ведущая всеукраинского телемарафона оговорилась в прямом эфире и назвала Владимира Путина президентом Украины. Видеозапись момента опубликовало издание Страна.ua

2025-05-19T14:30

2025-05-19T14:30

2025-05-19T14:30

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Она сказала, что "Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным". После этого сразу исправилась, что с Зеленским и Путиным.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее указывал, что глава государства в понедельник (в 17.00 по московскому времени) проведет телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Он назвал важным предстоящий разговор на фоне прошедших недавно в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.Подробнее о планах американского лидера встретиться с Путиным - в материале Егора Леева Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая на сайте Украина.ру.

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новости, украина, стамбул, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский