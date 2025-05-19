Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины - 19.05.2025 Украина.ру
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Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины
Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины - 19.05.2025 Украина.ру
Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины
Ведущая всеукраинского телемарафона оговорилась в прямом эфире и назвала Владимира Путина президентом Украины. Видеозапись момента опубликовало издание Страна.ua
2025-05-19T14:30
2025-05-19T14:30
новости
украина
стамбул
россия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
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Она сказала, что "Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным". После этого сразу исправилась, что с Зеленским и Путиным.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее указывал, что глава государства в понедельник (в 17.00 по московскому времени) проведет телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Он назвал важным предстоящий разговор на фоне прошедших недавно в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.Подробнее о планах американского лидера встретиться с Путиным - в материале Егора Леева Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, стамбул, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, Украина, Стамбул, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины

14:30 19.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
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Ведущая всеукраинского телемарафона оговорилась в прямом эфире и назвала Владимира Путина президентом Украины. Видеозапись момента опубликовало издание Страна.ua
Она сказала, что "Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным". После этого сразу исправилась, что с Зеленским и Путиным.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее указывал, что глава государства в понедельник (в 17.00 по московскому времени) проведет телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Он назвал важным предстоящий разговор на фоне прошедших недавно в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
Подробнее о планах американского лидера встретиться с Путиным - в материале Егора Леева Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая на сайте Украина.ру.
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