https://ukraina.ru/20250519/rossiyskie-voennye-osvobodili-sela-v-sumskoy-oblasti-i-dnr-1063232293.html

Российские военные освободили села в Сумской области и ДНР

Российские военные освободили села в Сумской области и ДНР - 19.05.2025 Украина.ру

Российские военные освободили села в Сумской области и ДНР

Подразделения российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Марьино в Сумской области. Об этом 19 мая сообщило Минобороны РФ

2025-05-19T12:19

2025-05-19T12:19

2025-05-19T12:19

новости

донецкая народная республика

сумская область

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a79a52ae793cc078f9fb08d7f5c95418.jpg

А группировка войск "Центр" освободила Новооленовку в Донецкой Народной Республике.Кроме того, было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Разино, Красноармейск, Гродовка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Петровского, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево в ДНР.О других успехах российских военных - в материале Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии на сайте Украина.ру.

донецкая народная республика

сумская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, сумская область, россия, вооруженные силы украины