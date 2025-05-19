Российские военные освободили села в Сумской области и ДНР - 19.05.2025 Украина.ру
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Российские военные освободили села в Сумской области и ДНР
Российские военные освободили села в Сумской области и ДНР - 19.05.2025 Украина.ру
Российские военные освободили села в Сумской области и ДНР
Подразделения российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Марьино в Сумской области. Об этом 19 мая сообщило Минобороны РФ
2025-05-19T12:19
2025-05-19T12:19
новости
донецкая народная республика
сумская область
россия
вооруженные силы украины
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А группировка войск "Центр" освободила Новооленовку в Донецкой Народной Республике.Кроме того, было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Разино, Красноармейск, Гродовка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Петровского, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево в ДНР.О других успехах российских военных - в материале Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, сумская область, россия, вооруженные силы украины
Новости, Донецкая Народная Республика, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины

Российские военные освободили села в Сумской области и ДНР

12:19 19.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Подразделения российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Марьино в Сумской области. Об этом 19 мая сообщило Минобороны РФ
А группировка войск "Центр" освободила Новооленовку в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Разино, Красноармейск, Гродовка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Петровского, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево в ДНР.

"Потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также произведенные в США: боевая машина пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro", - перечислили в Минобороны РФ.

О других успехах российских военных - в материале Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии на сайте Украина.ру.
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