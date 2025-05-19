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Российские военные освободили села в Сумской области и ДНР
Российские военные освободили села в Сумской области и ДНР - 19.05.2025 Украина.ру
Российские военные освободили села в Сумской области и ДНР
Подразделения российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Марьино в Сумской области. Об этом 19 мая сообщило Минобороны РФ
2025-05-19T12:19
2025-05-19T12:19
2025-05-19T12:19
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А группировка войск "Центр" освободила Новооленовку в Донецкой Народной Республике.Кроме того, было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Разино, Красноармейск, Гродовка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Петровского, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево в ДНР.О других успехах российских военных - в материале Фронтовые дроны подарили ВС РФ преимущество: Анпилогов о продвижении российской армии на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, сумская область, россия, вооруженные силы украины
Новости, Донецкая Народная Республика, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные освободили села в Сумской области и ДНР
Подразделения российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Марьино в Сумской области. Об этом 19 мая сообщило Минобороны РФ