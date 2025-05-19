РЭБ, "мангалы", сетки и ружья-излучатели: Рожин о том, как бойцы ВС РФ борются с вражескими дронами - 19.05.2025 Украина.ру
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РЭБ, "мангалы", сетки и ружья-излучатели: Рожин о том, как бойцы ВС РФ борются с вражескими дронами
РЭБ, "мангалы", сетки и ружья-излучатели: Рожин о том, как бойцы ВС РФ борются с вражескими дронами - 19.05.2025 Украина.ру
РЭБ, "мангалы", сетки и ружья-излучатели: Рожин о том, как бойцы ВС РФ борются с вражескими дронами
Обеим сторонам беспилотники будут создавать все больше трудностей. Ключ к дальнейшему продвижению ВС РФ – кратное увеличение применения дронов, выбивание вражеских операторов БПЛА и изоляция поля боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-05-19T03:30
2025-05-19T03:30
новости
россия
борис рожин
бпла
ружье
рэб
мангалы
беспилотники
сво
спецоперация
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Сейчас российские военные борются в вражескими дронами разными способами. На вооружении у армии есть различные системы РЭБ, какое-то из них – эффективное, какое-то – нет, считает эксперт."К тому же, оптоволоконным дронам и дронам с машинным зрением на РЭБ вообще плевать. Поэтому остаются средства защиты вроде козырьков, "мангалов", сеток, бойцов с ружьями или ружьями-излучателями, чтобы сажать обычные квадрокоптеры", – подчеркнул Рожин.В редком случае военные применяют контр-дроны для борьбы с БПЛА самолетного типа, уточнил журналист. В этом противостоянии снаряд резко превосходит броню, добавил он. По мнению Рожина, обеим сторонам с каждым разом беспилотники будут создавать все больше трудностей. И ключ к дальнейшему продвижению ВС РФ – кратное увеличение применения отечественных дронов, выбивание вражеских операторов БПЛА, изоляция поля боя и прерывание логистики, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО на прошедшей неделе — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250517/deep-state-armiya-rf-sozdaet-meshok-v-rayone-elizavetovki-frontovaya-svodka--1063211946.html
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новости, россия, борис рожин, бпла, ружье, рэб, мангалы, беспилотники, сво, спецоперация, вс рф, всу, технологии, оружие, дзен новости сво, новости россии
Новости, Россия, Борис Рожин, БПЛА, ружье, РЭБ, мангалы, беспилотники, СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВСУ, технологии, оружие, дзен новости СВО, новости России

РЭБ, "мангалы", сетки и ружья-излучатели: Рожин о том, как бойцы ВС РФ борются с вражескими дронами

03:30 19.05.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Обеим сторонам беспилотники будут создавать все больше трудностей. Ключ к дальнейшему продвижению ВС РФ – кратное увеличение применения дронов, выбивание вражеских операторов БПЛА и изоляция поля боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас российские военные борются в вражескими дронами разными способами. На вооружении у армии есть различные системы РЭБ, какое-то из них – эффективное, какое-то – нет, считает эксперт.
"К тому же, оптоволоконным дронам и дронам с машинным зрением на РЭБ вообще плевать. Поэтому остаются средства защиты вроде козырьков, "мангалов", сеток, бойцов с ружьями или ружьями-излучателями, чтобы сажать обычные квадрокоптеры", – подчеркнул Рожин.
В редком случае военные применяют контр-дроны для борьбы с БПЛА самолетного типа, уточнил журналист. В этом противостоянии снаряд резко превосходит броню, добавил он.
По мнению Рожина, обеим сторонам с каждым разом беспилотники будут создавать все больше трудностей. И ключ к дальнейшему продвижению ВС РФ – кратное увеличение применения отечественных дронов, выбивание вражеских операторов БПЛА, изоляция поля боя и прерывание логистики, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО на прошедшей неделе — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
17 мая, 17:37
Армия РФ создает мешок в районе Елизаветовки и усиливает давление в Константиновке. Фронтовая сводка Российские войска продвинулись к Миролюбовке в районе Мирнограда, чтобы создать для группировки ВСУ "мешок" в районе Елизаветовки. Об этом 17 мая сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
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Заголовок открываемого материала
03:30РЭБ, "мангалы", сетки и ружья-излучатели: Рожин о том, как бойцы ВС РФ борются с вражескими дронами
21:30Не то кино. На фестивалях в Каннах Украина презентовала фильмы об "азовцах" и нацистах
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