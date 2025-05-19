РЭБ, "мангалы", сетки и ружья-излучатели: Рожин о том, как бойцы ВС РФ борются с вражескими дронами
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Обеим сторонам беспилотники будут создавать все больше трудностей. Ключ к дальнейшему продвижению ВС РФ – кратное увеличение применения дронов, выбивание вражеских операторов БПЛА и изоляция поля боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас российские военные борются в вражескими дронами разными способами. На вооружении у армии есть различные системы РЭБ, какое-то из них – эффективное, какое-то – нет, считает эксперт.
"К тому же, оптоволоконным дронам и дронам с машинным зрением на РЭБ вообще плевать. Поэтому остаются средства защиты вроде козырьков, "мангалов", сеток, бойцов с ружьями или ружьями-излучателями, чтобы сажать обычные квадрокоптеры", – подчеркнул Рожин.
В редком случае военные применяют контр-дроны для борьбы с БПЛА самолетного типа, уточнил журналист. В этом противостоянии снаряд резко превосходит броню, добавил он.
По мнению Рожина, обеим сторонам с каждым разом беспилотники будут создавать все больше трудностей. И ключ к дальнейшему продвижению ВС РФ – кратное увеличение применения отечественных дронов, выбивание вражеских операторов БПЛА, изоляция поля боя и прерывание логистики, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.
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