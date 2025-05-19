https://ukraina.ru/20250519/na-dalnem-yuge-v-gorode-stambule-1063226168.html

"На дальнем юге в городе Стамбуле…"

"На дальнем юге в городе Стамбуле…" - 19.05.2025 Украина.ру

"На дальнем юге в городе Стамбуле…"

Из детских еще впечатлений. Отец поехал покупать дрова для печки, а вернулся с диковинным тогда и громадным как комод магнитофоном. "Днепр-2" назывался. И пробная кассета к нему прилагалась. Включили. Полилась разухабистая мелодия: " На дальнем юге в городе Стамбуле Алибаба живет…"

2025-05-19T04:43

2025-05-19T04:43

2025-05-19T04:43

европа

стамбул

украина

владимир зеленский

дональд трамп

фридрих мерц

ес

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063192415_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a07311f675f0c56c9719391b520649ec.jpg

Дальше пелось о том какой это был зачетный, говоря современным сленгом, прожигатель жизни, оторва и гуляка.С тех пор для меня мегаполис Стамбул ассоциируется с чем-то запредельно масштабным, пусть и в около криминальном мире.Тогда, конечно, не было интернета с телеграм каналами, типа, "Камни, б…ди, бескозырки", но в детском сознании возник образ великого города, построенного на древних камнях Византии, с потрясающей динамикой круглосуточной жизни, с запредельными соблазнами, искушениями и возможностями. Ну и бескозырки, с этими самыми…Потом довелось жить и в местах, для которых Стамбул был дальним севером. Но ощущение его масштаба, значимости, сакральности уже не покидало.Довелось там оказаться во время первых переговоров между РФ и Украиной. Останавливался по делам как раз не далеко от дворца Долмабахче, где все и происходило. Естественно, сопереживал и следил по ходу. Но вот не оставляло ощущение, что, как часто бывает на подобных мероприятиях, говорят об одном, а думают и о другом. Уж сильно не отвечал масштаб места масштабу события.Нет, мир, прекращение кровопролития - это бесконечно важно. Но вот локация… Стамбул - это фон куда более значительный, чем только для переговоров об отношениях двух стран. И трудно согласиться, что Турция никак не влияла на ход переговоров. Как страна, может и нет, а как город - еще как.Это "хаб", то есть узел переплетения важнейших энергопотоков, авиационных и морских транзитов, туристических маршрутов, религиозных конфессий… Это узел сцепления базовых мировых цивилизаций и во времени, и в пространстве. Это "времени замОк".Соответственно, сам город подсказывал пристальнее вглядеться в переговоры и попытаться увидеть за актуальностью событий и частными подробностями, силуэты еще более значимых конструкций. Геополитических, в данном случае.В конце концов и старая песенка про Алибабу - это не только про кутежи и пьянки. Это про извечную человеческую тоску по любви, товариществу, смыслу жизни, бренности момента и светлой памяти…Ну, как романы бесподобного Жоржи Амаду про Гуляку сквозят жаждой найти смысл бытия даже у последнего "прожигателя жизни". Может поэтому в Стамбул сегодня чуть не ломанулся земляк и почитатель писателя - президент Бразилии по политическому прозвищу "Кальмар". А в миру просто Луис Инасиу Лула да Сильва.Так вот. Тогда, во время еще первых переговоров, закадровым, но "нависающим" смыслом встречи была конфигурация нового складывающегося мира. По крайней мере в евразийской ойкумене.Если б подписанные тогда документы были канонизированы, то возникла б своеобразная геополитическая композиция. А именно: довольно сильная Европа, сохранившая в известной мере свою ценностную привлекательность, технологический и энергетический потенциал, претензии на "свой полюс" в многополярности.И слабая проевропейская Украина. С чехардой центральных и местных выборов, реинкарнированной махновщиной, разорванной интеллигенцией.Да, вязкое периферийное болото между ЕС и РФ. Но живое, булькающее и шебутное как тот же Алибаба…И сейчас переговоры не только о мире, тем более, о перемирии. Подспудно, пусть на уровне ощущений и намеков, речь идет о новой конфигурации "риалполитик".Теперь уже о "сильной", в определенном смысле, Украине и о слабой, во всех смыслах, Европе.Хотя здесь, если говорить детальнее, вырисовывается странное состояние незалэжной: "сильная", но мертвая. Зомби ведь по своему сильны радикально пониженной чувствительностью к физическому воздействию и урону. Они по своему смелы, не зная среди прочих чувств, и чувство боли и страха. Они серьезный противник. Для живого.Но тогда рядом маячит в этой композиции уже весьма хилая и томная "проукраинская Европка".Собственно, процесс уже пошел. Ведь не зря совсем не глав Франции, Германии или Британии, а Зеленского пафосно именуют в том пространстве "лидером свободного мира". А сам Трамп в догонку называет его "самым великим". Правда, "торгашом". Правда с иронией. Презрительной. Но то такое…Не зря, не его "вызывают на ковер" европейские начальники, а забуревший комик их капризно заставляет прибыть в Киев. Одним щелчком пальцев.Не зря он говорит с европейцами, в отличие от русских, без переводчика. Те благодарно "всосут" словесный понос и без толмача.Не зря постоянно на хуцпе…Даже известная "коалиция вдыхающих" в вагонном купе, выглядит детским блудняком на фоне киевского офиса, где по взрослому пыхтят как паровозы. Видимо, что украинцу по кайфу, Мерцу не по лайфу…То есть Европа почти полностью легла под Украину. Причем не важно из скольких областей состоящую. Да хоть из одной, но более духовитой и наглой, чем ее западные сателлиты вместе взятые.Даже визуально, на терках с главными европейскими пушерами Зеленский выглядит как рагулистый аналог матерого барыги из незабвенной "Операции Ы". Такой себе завскладом европейских ценностей, инструктирующий легендарную троицу как заработать на палеве того, что уже украдено.Причем, и роли внутри троицы уже распределились. Курьезно, что крохотный Стармер, подобно монументальному Бывалому постоянно бурчит: "это не серьезно"…Вот об этой конфигурации и шла речь на последней встрече. Правда закончилась она неопределенностью. И я подскажу как называется эта неопределенность. Соединенные Штаты Америки!Украинская делегация переобулась перед встречей всего два раза. Все были в туфлях для американцев, а потом в берцах для нас. Кроме, разве что, своего вожака. Тот приехал и уехал в кроссах. Но оставался за кадром.А вот сами американцы за пару дней публично "переобувались" раза три. И по поводу уровня представительства, и по поводу формата встречи, и по поводу ее базовых тем и смыслов.Наши выглядели незыблемо. Хотя подозреваю, что глава российской делегации звонил президенту с жалобой, сетуя, в привычной лексике, на непостоянство, расхлябанность и разгильдяйство оппонирующих "писателей". И, наверное, получил ответ: "Других писателей у меня для тебя нет".А пока, наши довольны ходом переговоров. Но "есть детали", по словам Мединского. Детали технические. Например, как разбить две тысячи меняемых с обоих сторон пленных на три категории - гражданские, дети, военные. (Это инфо для тех, кто удивляется количеству плененных наших воинов.)И детали геополитические. Последние возникли потому, что американцы еще сами не осознали, что им выгоднее.Они, благодаря новому лидеру, догадались, что им не нужна сильная Европа даже со слабым довеском - Украиной. Но пока размышляют, а нужна ли "сильная", даже в кавычках, Украина со слабым европейским довеском.А может проще с сильной Россией?Видимо об этом пойдет речь на третьем Стамбуле.ЕС уже сейчас пытается сделать превентивный ход. Ожидая уход Штатов из Европы, они надеются усилить себя вхождением Турции в ЕС. Жаль не слышали они до конца песню про Алибабу. А любая история, рассказанная до конца, заканчивается смерью. Даже пропетая…Довелось недавно поприсутствовать в белоснежном Севастопольском универе на открытии памятника Николаю Яковлевичу Данилевскому.В свое время гений предугадал экзистенциальный конфликт между Россией и Европой. Ничего личного. Просто эти земли, их цивилизации находятся в противофазе пассионарности.Зато со Штатами мы здесь, практически, совпадаем...У России есть два феноменальных предложения от которых Америка ну никак не сможет отказаться. Есть одно, даже - полтора подобных для Турции. И ничего нет подобного масштаба у нынешней Европы.Не буду углубляться - просто перечитайте Данилевского.Его "философский сад" в Мшатке, где он генерировал великие смыслы и где упокоен его нетленный прах, находятся напротив бывшего Царьграда. Прямо через море. Кстати , на земельке великого рода Суворовых. Думаю именно там бы могла состояться встреча мировых лидеров.А "на дальнем юге, в городе Стамбуле"? Там наверное еще будут технические "терки" о деталях. Например, о нюансах грядущей конфигурации: очень слабая Европа с крайне слабой Украиной. Но это следующая история.О причинах и особенностях украинской русофобии - в статье Вана Чарльза "Мир после СВО и четыре психо-политических источника роста русофобии"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

европа

стамбул

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

европа, стамбул, украина, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц, ес, мнения