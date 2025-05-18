https://ukraina.ru/20250518/simptomatika-skhozhaya-vasserman-o-narkotikakh-makrona-i-mertsa-1063182549.html

Симптоматика схожая: Вассерман о “наркотиках” Макрона и Мерца

Симптоматика схожая: Вассерман о “наркотиках” Макрона и Мерца - 18.05.2025 Украина.ру

Симптоматика схожая: Вассерман о “наркотиках” Макрона и Мерца

Утверждать, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц употребляют запрещенные вещества, нельзя, однако побочные эффекты совпадают. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман

2025-05-18T07:45

2025-05-18T07:45

2025-05-18T07:45

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украина.ру

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Ранее агентство AP News опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих".На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это мог быть кокаин и ложка для его употребления.Позже в Елисейском дворце заявили, что небольшой белый сверток — это не наркотики, а носовой платок. Там отметили, что "когда европейское единство мешает, дезинформация доходит до того, что простой носовой платок выдают за наркотик".Собеседник издания предположил, почему эта история повлекла за собой волну обсуждений и предположений. Он напомнил, что на рубеже 19-20 веков кокаин считался опасным при передозировке, однако вполне легальным обезболивающим и тонизирующим веществом. Тем не менее, после первой фазы мировой войны его повсеместно запретили, подчеркнул публицист.По его словам, он не берется утверждать, что Макрон и Мерц употребляют этот наркотик, однако многое в словах и поступках лидеров подтверждает, что самокритичность у них отсутствует.Подробнее о скандале, который разгорелся на этой почве, — в публикации Воинственный Макрон, провалы ВСУ, надежды на переговоры.Полный текст интервью Анатолия Вассермана: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250514/yadernyy-zontik-ugrozy-v-adres-rossii-pomosch-dlya-ukrainy-makron-stavit-frantsiyu-na-kartu-1063113351.html

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новости, франция, германия, великобритания, эммануэль макрон, фридрих мерц, анатолий вассерман, украина.ру