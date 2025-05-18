Симптоматика схожая: Вассерман о “наркотиках” Макрона и Мерца - 18.05.2025 Украина.ру
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Симптоматика схожая: Вассерман о “наркотиках” Макрона и Мерца
Симптоматика схожая: Вассерман о “наркотиках” Макрона и Мерца - 18.05.2025 Украина.ру
Симптоматика схожая: Вассерман о “наркотиках” Макрона и Мерца
Утверждать, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц употребляют запрещенные вещества, нельзя, однако побочные эффекты совпадают. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
2025-05-18T07:45
2025-05-18T07:45
новости
франция
германия
великобритания
эммануэль макрон
фридрих мерц
анатолий вассерман
украина.ру
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Ранее агентство AP News опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих".На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это мог быть кокаин и ложка для его употребления.Позже в Елисейском дворце заявили, что небольшой белый сверток — это не наркотики, а носовой платок. Там отметили, что "когда европейское единство мешает, дезинформация доходит до того, что простой носовой платок выдают за наркотик".Собеседник издания предположил, почему эта история повлекла за собой волну обсуждений и предположений. Он напомнил, что на рубеже 19-20 веков кокаин считался опасным при передозировке, однако вполне легальным обезболивающим и тонизирующим веществом. Тем не менее, после первой фазы мировой войны его повсеместно запретили, подчеркнул публицист.По его словам, он не берется утверждать, что Макрон и Мерц употребляют этот наркотик, однако многое в словах и поступках лидеров подтверждает, что самокритичность у них отсутствует.Подробнее о скандале, который разгорелся на этой почве, — в публикации Воинственный Макрон, провалы ВСУ, надежды на переговоры.Полный текст интервью Анатолия Вассермана: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250514/yadernyy-zontik-ugrozy-v-adres-rossii-pomosch-dlya-ukrainy-makron-stavit-frantsiyu-na-kartu-1063113351.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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4.7
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, германия, великобритания, эммануэль макрон, фридрих мерц, анатолий вассерман, украина.ру
Новости, Франция, Германия, Великобритания, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Анатолий Вассерман, Украина.ру

Симптоматика схожая: Вассерман о “наркотиках” Макрона и Мерца

07:45 18.05.2025
 
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Утверждать, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц употребляют запрещенные вещества, нельзя, однако побочные эффекты совпадают. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
Ранее агентство AP News опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих".
На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это мог быть кокаин и ложка для его употребления.
Позже в Елисейском дворце заявили, что небольшой белый сверток — это не наркотики, а носовой платок. Там отметили, что "когда европейское единство мешает, дезинформация доходит до того, что простой носовой платок выдают за наркотик".
Собеседник издания предположил, почему эта история повлекла за собой волну обсуждений и предположений. Он напомнил, что на рубеже 19-20 веков кокаин считался опасным при передозировке, однако вполне легальным обезболивающим и тонизирующим веществом. Тем не менее, после первой фазы мировой войны его повсеместно запретили, подчеркнул публицист.
“Почему? Потому что у значительной части военных, которая подкрепляла кокаином свою работоспособность, кокаин начисто отбивал самокритичность. Любой приказ, отданный под воздействием этого вещества, казался им безупречным и подлежащим к немедленному исполнению. О побочных эффектах они не задумывались. И это оборачивалось катастрофой”, — рассказал Вассерман.
По его словам, он не берется утверждать, что Макрон и Мерц употребляют этот наркотик, однако многое в словах и поступках лидеров подтверждает, что самокритичность у них отсутствует.
Подробнее о скандале, который разгорелся на этой почве, — в публикации Воинственный Макрон, провалы ВСУ, надежды на переговоры.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
14 мая, 12:12
Ядерный зонтик, угрозы в адрес России, помощь для Украины: Макрон ставит Францию на картуПрезидент Франции Эммануэль Макрон вечером 13 мая дал трехчасовое интервью телеканалу TF1. Издание Украина.ру рассказывает, как глава французского государства пригрозил РФ санкциями, почему он не может изъять замороженные российские активы, а также ждать ли киевскому режиму от Парижа новой военной помощи
Полный текст интервью Анатолия Вассермана: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть читайте на сайте Украина.ру.
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