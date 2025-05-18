"Они это замутили": Кочетков о виновниках украинского конфликта - 18.05.2025 Украина.ру
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"Они это замутили": Кочетков о виновниках украинского конфликта
"Они это замутили": Кочетков о виновниках украинского конфликта - 18.05.2025 Украина.ру
"Они это замутили": Кочетков о виновниках украинского конфликта
Раз США заварили кашу с украинским конфликтом, то сами должны ее расхлебывать. Россия ставит перед собой совершенно иные задачи. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
2025-05-18T07:30
2025-05-18T07:30
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По его словам, в первую очередь Россия должна разобраться с Украиной. "Это же не мы провоцировали Мексику напасть на Техас. Не мы влезли в зону жизненно важных интересов Америки. Это они у нас это все замутили. США этого особо и не скрывали, просто теперь они друг на друга сваливают вину, кто первый начал: [экс-президенты США Джо] Байден, [Барак] Обама или [нынешний глава Белого дома Дональд] Трамп, — заявил Кочетков.Он считает, что раз США заварили эту кашу, то им и расхлебывать. Вашингтон ранее заявлял, что намерен поставить Москву на грань существования, напомнил политолог, а теперь хочет вести с ней бизнес. "Так мы вам не индейцы", — заключил Кочетков. Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, Россия обязательно вернет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, барак обама (старший), сво
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама (старший), СВО

"Они это замутили": Кочетков о виновниках украинского конфликта

07:30 18.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРасчет гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ
Расчет гаубицы Д-30 спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Раз США заварили кашу с украинским конфликтом, то сами должны ее расхлебывать. Россия ставит перед собой совершенно иные задачи. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
По его словам, в первую очередь Россия должна разобраться с Украиной.
"Это же не мы провоцировали Мексику напасть на Техас. Не мы влезли в зону жизненно важных интересов Америки. Это они у нас это все замутили. США этого особо и не скрывали, просто теперь они друг на друга сваливают вину, кто первый начал: [экс-президенты США Джо] Байден, [Барак] Обама или [нынешний глава Белого дома Дональд] Трамп, — заявил Кочетков.
Он считает, что раз США заварили эту кашу, то им и расхлебывать.
"У нас есть задача – освободить свои исторические земли. Рано или поздно мы их освободим. Потому что если не добить эту гадину, нормальной жизни на российских территориях не будет. И если США хотят сотрудничать с нами в космосе и в энергетике, то разгребите все то, что вы после себя оставили", — отметил собеседник издания.
Вашингтон ранее заявлял, что намерен поставить Москву на грань существования, напомнил политолог, а теперь хочет вести с ней бизнес. "Так мы вам не индейцы", — заключил Кочетков.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, Россия обязательно вернет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру.
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