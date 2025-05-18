https://ukraina.ru/20250518/oni-eto-zamutili-kochetkov-o-vinovnikakh-ukrainskogo-konflikta-1063118161.html
"Они это замутили": Кочетков о виновниках украинского конфликта
"Они это замутили": Кочетков о виновниках украинского конфликта - 18.05.2025 Украина.ру
"Они это замутили": Кочетков о виновниках украинского конфликта
Раз США заварили кашу с украинским конфликтом, то сами должны ее расхлебывать. Россия ставит перед собой совершенно иные задачи. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
2025-05-18T07:30
2025-05-18T07:30
2025-05-18T07:30
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
джо байден
барак обама (старший)
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062694689_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c070cbce2f3a4fe0031936b422dacac9.jpg
По его словам, в первую очередь Россия должна разобраться с Украиной. "Это же не мы провоцировали Мексику напасть на Техас. Не мы влезли в зону жизненно важных интересов Америки. Это они у нас это все замутили. США этого особо и не скрывали, просто теперь они друг на друга сваливают вину, кто первый начал: [экс-президенты США Джо] Байден, [Барак] Обама или [нынешний глава Белого дома Дональд] Трамп, — заявил Кочетков.Он считает, что раз США заварили эту кашу, то им и расхлебывать. Вашингтон ранее заявлял, что намерен поставить Москву на грань существования, напомнил политолог, а теперь хочет вести с ней бизнес. "Так мы вам не индейцы", — заключил Кочетков. Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, Россия обязательно вернет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру.
сша
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062694689_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2bdf5949a52bda8e9f24c7d8e9daa7ec.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, барак обама (старший), сво
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама (старший), СВО
"Они это замутили": Кочетков о виновниках украинского конфликта
Раз США заварили кашу с украинским конфликтом, то сами должны ее расхлебывать. Россия ставит перед собой совершенно иные задачи. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков