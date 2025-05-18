https://ukraina.ru/20250518/oni-eto-zamutili-kochetkov-o-vinovnikakh-ukrainskogo-konflikta-1063118161.html

"Они это замутили": Кочетков о виновниках украинского конфликта

"Они это замутили": Кочетков о виновниках украинского конфликта - 18.05.2025 Украина.ру

"Они это замутили": Кочетков о виновниках украинского конфликта

Раз США заварили кашу с украинским конфликтом, то сами должны ее расхлебывать. Россия ставит перед собой совершенно иные задачи. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков

2025-05-18T07:30

2025-05-18T07:30

2025-05-18T07:30

новости

сша

россия

украина

дональд трамп

джо байден

барак обама (старший)

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062694689_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c070cbce2f3a4fe0031936b422dacac9.jpg

По его словам, в первую очередь Россия должна разобраться с Украиной. "Это же не мы провоцировали Мексику напасть на Техас. Не мы влезли в зону жизненно важных интересов Америки. Это они у нас это все замутили. США этого особо и не скрывали, просто теперь они друг на друга сваливают вину, кто первый начал: [экс-президенты США Джо] Байден, [Барак] Обама или [нынешний глава Белого дома Дональд] Трамп, — заявил Кочетков.Он считает, что раз США заварили эту кашу, то им и расхлебывать. Вашингтон ранее заявлял, что намерен поставить Москву на грань существования, напомнил политолог, а теперь хочет вести с ней бизнес. "Так мы вам не индейцы", — заключил Кочетков. Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, Россия обязательно вернет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру.

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, барак обама (старший), сво