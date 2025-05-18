Иванов: в территориальных вопросах Украина может пойти по пути Японии - 18.05.2025 Украина.ру
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Иванов: в территориальных вопросах Украина может пойти по пути Японии
Иванов: в территориальных вопросах Украина может пойти по пути Японии - 18.05.2025 Украина.ру
Иванов: в территориальных вопросах Украина может пойти по пути Японии
Украине придется смириться с новыми реалиями на земле де-факто. Однако украинское руководство будет искать лазейки де-юре оставить вопрос открытым для себя и своих союзников
2025-05-18T05:45
2025-05-18T05:45
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.Он напомнил, что Россия неоднократно озвучивала свои цели на переговорах с Украиной: признание новых регионов, включая Крым, отказ Киева от вступления в НАТО. Вероятно, к ним добавятся обязательство о неразмещении иностранных войск на территории Украины и создание зоны безопасности между Россией и Украиной, добавил собеседник издания.По его словам, тогда мирный договор между Россией и Украиной с учетом новых реалий подписан не будет. В итоге шаткий мир без крупных вооруженных столкновений возможен, но нормальных межгосударственных отношений вряд ли удастся достичь, резюмировал собеседник издания.Ранее Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным: "Украина не выдержит".Полный текст интервью Олега Царева: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, япония, владимир зеленский, владимир путин, нато
Новости, Украина, Россия, Япония, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО

Иванов: в территориальных вопросах Украина может пойти по пути Японии

05:45 18.05.2025
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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Украине придется смириться с новыми реалиями на земле де-факто. Однако украинское руководство будет искать лазейки де-юре оставить вопрос открытым для себя и своих союзников
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.
Он напомнил, что Россия неоднократно озвучивала свои цели на переговорах с Украиной: признание новых регионов, включая Крым, отказ Киева от вступления в НАТО. Вероятно, к ним добавятся обязательство о неразмещении иностранных войск на территории Украины и создание зоны безопасности между Россией и Украиной, добавил собеседник издания.
“Украине придется смириться де-факто с новыми реалиями на земле, то есть — с переходом регионов в состав России. Но украинское руководство будет искать лазейки оставить де-юре вопрос открытым для себя и своих союзников. В этом смысле Украина может постараться пойти по пути Японии с ее претензиями на "северные территории", — заявил Иванов.
По его словам, тогда мирный договор между Россией и Украиной с учетом новых реалий подписан не будет. В итоге шаткий мир без крупных вооруженных столкновений возможен, но нормальных межгосударственных отношений вряд ли удастся достичь, резюмировал собеседник издания.
Ранее Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным: "Украина не выдержит".
Полный текст интервью Олега Царева: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского читайте на сайте Украина.ру.
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