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Иванов: в территориальных вопросах Украина может пойти по пути Японии

Иванов: в территориальных вопросах Украина может пойти по пути Японии - 18.05.2025 Украина.ру

Иванов: в территориальных вопросах Украина может пойти по пути Японии

Украине придется смириться с новыми реалиями на земле де-факто. Однако украинское руководство будет искать лазейки де-юре оставить вопрос открытым для себя и своих союзников

2025-05-18T05:45

2025-05-18T05:45

2025-05-18T05:45

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.Он напомнил, что Россия неоднократно озвучивала свои цели на переговорах с Украиной: признание новых регионов, включая Крым, отказ Киева от вступления в НАТО. Вероятно, к ним добавятся обязательство о неразмещении иностранных войск на территории Украины и создание зоны безопасности между Россией и Украиной, добавил собеседник издания.По его словам, тогда мирный договор между Россией и Украиной с учетом новых реалий подписан не будет. В итоге шаткий мир без крупных вооруженных столкновений возможен, но нормальных межгосударственных отношений вряд ли удастся достичь, резюмировал собеседник издания.Ранее Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным: "Украина не выдержит".Полный текст интервью Олега Царева: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, япония, владимир зеленский, владимир путин, нато