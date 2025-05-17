Отношения России и США, переговоры Москвы и Киева: что обсудили Лавров и Рубио - 17.05.2025 Украина.ру
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Отношения России и США, переговоры Москвы и Киева: что обсудили Лавров и Рубио
Отношения России и США, переговоры Москвы и Киева: что обсудили Лавров и Рубио - 17.05.2025 Украина.ру
Отношения России и США, переговоры Москвы и Киева: что обсудили Лавров и Рубио
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран и обсудили международную проблематику. Об этом 17 мая сообщили в МИД РФ
2025-05-17T16:21
2025-05-17T16:21
новости
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сергей лавров
марко рубио
владимир путин
переговоры
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Отмечается, что телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся по инициативе американской стороны. Политики обсуждали продолжение и поддержание отношений между Россией и США.Лавров отметил позитивную роль Вашингтона в том, что Киев принял предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Рубио, в свою очередь, приветствовал договоренности об обмене пленными и о подготовке сторонами своего видения условий перемирия.Кроме того, уточняется, что в разговоре с Рубио Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с Вашингтоном по украинскому конфликту. А американский госсекретарь подчеркнул готовность США и далее содействовать поискам урегулирования на Украине.Стоит отметить, что сегодня, 17 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал прошедшие накануне переговоры и ответил на вопросы касательно следующих. Подробнее об этом в публикации Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы.Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Переговоры между Москвой и Киевом ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако 15 мая контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Подробнее о реакции мировой общественности — в публикации Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского.
https://ukraina.ru/20250517/v-kremle-otvetili-pri-kakikh-usloviyakh-putin-vstretitsya-s-zelenskim--1063206854.html
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новости, россия, украина, сша, сергей лавров, марко рубио, владимир путин, переговоры
Новости, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Владимир Путин, переговоры

Отношения России и США, переговоры Москвы и Киева: что обсудили Лавров и Рубио

16:21 17.05.2025
 
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран и обсудили международную проблематику. Об этом 17 мая сообщили в МИД РФ
Отмечается, что телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся по инициативе американской стороны. Политики обсуждали продолжение и поддержание отношений между Россией и США.
Лавров отметил позитивную роль Вашингтона в том, что Киев принял предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Рубио, в свою очередь, приветствовал договоренности об обмене пленными и о подготовке сторонами своего видения условий перемирия.
"В ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов", — говорится в сообщении МИД РФ.
Кроме того, уточняется, что в разговоре с Рубио Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с Вашингтоном по украинскому конфликту. А американский госсекретарь подчеркнул готовность США и далее содействовать поискам урегулирования на Украине.
Стоит отметить, что сегодня, 17 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал прошедшие накануне переговоры и ответил на вопросы касательно следующих. Подробнее об этом в публикации Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы.
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Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Переговоры между Москвой и Киевом ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако 15 мая контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.
Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Подробнее о реакции мировой общественности — в публикации Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского.
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