https://ukraina.ru/20250517/otnosheniya-rossii-i-ssha-peregovory-moskvy-i-kieva-chto-obsudili-lavrov-i-rubio--1063210402.html

Отношения России и США, переговоры Москвы и Киева: что обсудили Лавров и Рубио

Отношения России и США, переговоры Москвы и Киева: что обсудили Лавров и Рубио - 17.05.2025 Украина.ру

Отношения России и США, переговоры Москвы и Киева: что обсудили Лавров и Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран и обсудили международную проблематику. Об этом 17 мая сообщили в МИД РФ

2025-05-17T16:21

2025-05-17T16:21

2025-05-17T16:21

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Отмечается, что телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся по инициативе американской стороны. Политики обсуждали продолжение и поддержание отношений между Россией и США.Лавров отметил позитивную роль Вашингтона в том, что Киев принял предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Рубио, в свою очередь, приветствовал договоренности об обмене пленными и о подготовке сторонами своего видения условий перемирия.Кроме того, уточняется, что в разговоре с Рубио Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с Вашингтоном по украинскому конфликту. А американский госсекретарь подчеркнул готовность США и далее содействовать поискам урегулирования на Украине.Стоит отметить, что сегодня, 17 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал прошедшие накануне переговоры и ответил на вопросы касательно следующих. Подробнее об этом в публикации Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы.Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Переговоры между Москвой и Киевом ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако 15 мая контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Подробнее о реакции мировой общественности — в публикации Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского.

https://ukraina.ru/20250517/v-kremle-otvetili-pri-kakikh-usloviyakh-putin-vstretitsya-s-zelenskim--1063206854.html

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новости, россия, украина, сша, сергей лавров, марко рубио, владимир путин, переговоры