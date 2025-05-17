https://ukraina.ru/20250517/kopylov-rossiya-budet-i-dalshe-voevat-uveryaya-vsekh-v-podderzhke-mirnykh-usiliy-ssha-1063115306.html

Копылов: Россия будет и дальше воевать, уверяя всех в поддержке мирных усилий США

Копылов: Россия будет и дальше воевать, уверяя всех в поддержке мирных усилий США - 17.05.2025 Украина.ру

Копылов: Россия будет и дальше воевать, уверяя всех в поддержке мирных усилий США

Несмотря на шумиху вокруг дипломатических усилий урегулирования украинского конфликта, Россия продолжит свой курс: пока переговоры не будут вестись на приемлемых для Москвы условиях, СВО будет продолжаться, как сейчас

2025-05-17T05:45

2025-05-17T05:45

2025-05-17T05:45

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал Кирилл Копылов — историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО.Отвечая на вопрос о том, как будет выглядеть летняя кампания ВС РФ с учетом того, что сейчас обсуждается на международной арене, собеседник издания заявил, что на данный момент не ждет никаких изменений.Он добавил, что пока переговоры не будут вестись на приемлемых для Москвы условиях, все будет продолжаться, как сейчас. Без прорыва на дипломатическом фронте Россия продолжит воевать так, как делает это сейчас, пояснил историк.“Продолжим давление по всему фронту. Продолжим истощать украинские части. Продолжим наносить удары по глубоким тылам и военному производству киевского режима. Может быть, вернемся к ударам по энергетическим объектам и газоперерабатывающим предприятиям в Полтавской области”, — уточнил Копылов.Кроме того, он обратил внимание, что не стоит ждать и резких подвижек на фронте. Если только не рассчитывать, что он обвалится где-то еще раз и украинская армия не побежит, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250514/radikalov-pravogo-sektora-vyvodyat-iz-prigranichnykh-boev--voenkory--1063112565.html

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новости, россия, сша, переговоры, сво, украина, вс рф