Еще немного и ВСУ зиговать начнут: Кочетков о том, кому нужно прекращение огня - 17.05.2025 Украина.ру
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Еще немного и ВСУ зиговать начнут: Кочетков о том, кому нужно прекращение огня
Еще немного и ВСУ зиговать начнут: Кочетков о том, кому нужно прекращение огня - 17.05.2025 Украина.ру
Еще немного и ВСУ зиговать начнут: Кочетков о том, кому нужно прекращение огня
Прекращение огня, на котором киевский режим неоднократно настраивал, нужно противнику, чтобы подготовиться к новой войне и нанести удар там, где Россия этого не будет ждать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
2025-05-17T07:30
2025-05-17T07:30
новости
россия
украина
европа
дональд трамп
вооруженные силы украины
переговоры
алексей кочетков
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По его словам, Украина и Европа мыслят примерно так: "Прекращается огонь. ВСУ перегруппировываются. Проводят дополнительную мобилизацию. Перебрасывают с одного участка на другой дополнительные силы. Подвозят ракеты большой дальности, миллион дронов и миллион снарядов. Может быть, какие-то войска из Европы на Украину пропихнут". Он также рассказал, что киевский режим сформировал из полка "Азов"* целый корпус и завершает формирование второго корпуса. Денацификация идет полным ходом: был полк, стало два корпуса, отметил политолог. "Еще немного и все ВСУ зиговать начнут. Поэтому все должно быть с точностью до наоборот. Украина выводит свои войска с конституционной территории РФ. Американцы должны взять на себя конкретные обязательства по поводу того, как они технически будут гарантировать, что Украина не будет обстреливать Севастополь, Донецк, Белгород и Москву. И только после этого Россия может подумать о том, чтобы согласиться на временное прекращение огня", — заключил собеседник издания. Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, Россия обязательно вернет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру. *Организация запрещена в России.
https://ukraina.ru/20250514/pod-vidom-boytsov-rf-shot-vyyasnil-kak-na-etot-raz-vsu-pytalis-prorvatsya-v-kurskuyu-oblast-1063111202.html
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новости, россия, украина, европа, дональд трамп, вооруженные силы украины, переговоры, алексей кочетков
Новости, Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, переговоры, Алексей Кочетков

Еще немного и ВСУ зиговать начнут: Кочетков о том, кому нужно прекращение огня

07:30 17.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Прекращение огня, на котором киевский режим неоднократно настраивал, нужно противнику, чтобы подготовиться к новой войне и нанести удар там, где Россия этого не будет ждать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
По его словам, Украина и Европа мыслят примерно так: "Прекращается огонь. ВСУ перегруппировываются. Проводят дополнительную мобилизацию. Перебрасывают с одного участка на другой дополнительные силы. Подвозят ракеты большой дальности, миллион дронов и миллион снарядов. Может быть, какие-то войска из Европы на Украину пропихнут".
"И все это нужно противнику, чтобы подготовиться к новой войне и нанести нам удар там, где мы этого не будем ждать", — заявил Кочетков.
Он также рассказал, что киевский режим сформировал из полка "Азов"* целый корпус и завершает формирование второго корпуса. Денацификация идет полным ходом: был полк, стало два корпуса, отметил политолог.
"Еще немного и все ВСУ зиговать начнут. Поэтому все должно быть с точностью до наоборот. Украина выводит свои войска с конституционной территории РФ. Американцы должны взять на себя конкретные обязательства по поводу того, как они технически будут гарантировать, что Украина не будет обстреливать Севастополь, Донецк, Белгород и Москву. И только после этого Россия может подумать о том, чтобы согласиться на временное прекращение огня", — заключил собеседник издания.
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
14 мая, 10:22
Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую областьДиверсионная группа украинской армии под видом российских военных пыталась прорваться в Курскую область у поселка Новый Путь. Об этом 14 мая сообщил Телеграм-канал SHOT
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, Россия обязательно вернет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру.
*Организация запрещена в России.
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