Еще немного и ВСУ зиговать начнут: Кочетков о том, кому нужно прекращение огня
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Прекращение огня, на котором киевский режим неоднократно настраивал, нужно противнику, чтобы подготовиться к новой войне и нанести удар там, где Россия этого не будет ждать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
По его словам, Украина и Европа мыслят примерно так: "Прекращается огонь. ВСУ перегруппировываются. Проводят дополнительную мобилизацию. Перебрасывают с одного участка на другой дополнительные силы. Подвозят ракеты большой дальности, миллион дронов и миллион снарядов. Может быть, какие-то войска из Европы на Украину пропихнут".
"И все это нужно противнику, чтобы подготовиться к новой войне и нанести нам удар там, где мы этого не будем ждать", — заявил Кочетков.
"Еще немного и все ВСУ зиговать начнут. Поэтому все должно быть с точностью до наоборот. Украина выводит свои войска с конституционной территории РФ. Американцы должны взять на себя конкретные обязательства по поводу того, как они технически будут гарантировать, что Украина не будет обстреливать Севастополь, Донецк, Белгород и Москву. И только после этого Россия может подумать о том, чтобы согласиться на временное прекращение огня", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, Россия обязательно вернет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру.
*Организация запрещена в России.
Подписывайся на