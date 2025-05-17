https://ukraina.ru/20250517/esche-nemnogo-i-vsu-zigovat-nachnut-kochetkov-o-tom-komu-nuzhno-prekraschenie-ognya--1063117216.html

Еще немного и ВСУ зиговать начнут: Кочетков о том, кому нужно прекращение огня

Еще немного и ВСУ зиговать начнут: Кочетков о том, кому нужно прекращение огня - 17.05.2025 Украина.ру

Еще немного и ВСУ зиговать начнут: Кочетков о том, кому нужно прекращение огня

Прекращение огня, на котором киевский режим неоднократно настраивал, нужно противнику, чтобы подготовиться к новой войне и нанести удар там, где Россия этого не будет ждать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков

2025-05-17T07:30

2025-05-17T07:30

2025-05-17T07:30

новости

россия

украина

европа

дональд трамп

вооруженные силы украины

переговоры

алексей кочетков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699048_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_124736f3e89255c743e64667e09f21d9.jpg

По его словам, Украина и Европа мыслят примерно так: "Прекращается огонь. ВСУ перегруппировываются. Проводят дополнительную мобилизацию. Перебрасывают с одного участка на другой дополнительные силы. Подвозят ракеты большой дальности, миллион дронов и миллион снарядов. Может быть, какие-то войска из Европы на Украину пропихнут". Он также рассказал, что киевский режим сформировал из полка "Азов"* целый корпус и завершает формирование второго корпуса. Денацификация идет полным ходом: был полк, стало два корпуса, отметил политолог. "Еще немного и все ВСУ зиговать начнут. Поэтому все должно быть с точностью до наоборот. Украина выводит свои войска с конституционной территории РФ. Американцы должны взять на себя конкретные обязательства по поводу того, как они технически будут гарантировать, что Украина не будет обстреливать Севастополь, Донецк, Белгород и Москву. И только после этого Россия может подумать о том, чтобы согласиться на временное прекращение огня", — заключил собеседник издания. Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, Россия обязательно вернет себе Одессу читайте на сайте Украина.ру. *Организация запрещена в России.

https://ukraina.ru/20250514/pod-vidom-boytsov-rf-shot-vyyasnil-kak-na-etot-raz-vsu-pytalis-prorvatsya-v-kurskuyu-oblast-1063111202.html

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, европа, дональд трамп, вооруженные силы украины, переговоры, алексей кочетков