Армия РФ создает мешок в районе Елизаветовки и усиливает давление в Константиновке. Фронтовая сводка
17:37 17.05.2025 (обновлено: 17:44 17.05.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Российские войска продвинулись к Миролюбовке в районе Мирнограда, чтобы создать для группировки ВСУ "мешок" в районе Елизаветовки. Об этом 17 мая сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
По его данным, ВС РФ продвинулись к югу от Богатыря в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, карта аналитического ресурса свидетельствует, что российские войска активно наступают к Миролюбовке в районе Мирнограда.
Украинское издание "Страна.ua" отмечает, что "ВС РФ подходят к селу Новоэкономическое с двух направлений, пытаясь создать мешок в районе Елизаветовки".
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В субботу, 17 мая, Минобороны РФ опубликовали ежедневную сводку о ходе Специальной военной операции (СВО). Главное из брифинга военного ведомства:
— Общие потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили до 1 345 военнослужащих;
— Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов, места хранения БПЛА, военный аэродром и подразделения ВСУ в 143 районах;
— Российские средства ПВО сбили за сутки 3 управляемые авиабомбы JDAM и 80 беспилотников самолетного типа;
14:18Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз за сутки За минувшие сутки более 100 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область. Об этом 17 мая заявил губернатора Вячеслав Гладков. В этот же день Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS
В силовых структурах РФ, в свою очередь, сообщили, что освобождение населенного пункта Александрополь в ДНР позволит российским бойцам усилить огневое давление на украинских военных в Константиновке. Также отмечается, что активные действия российских войск в этом населенном пункте ускорят дальнейшее наступление.
Об освобождении Александрополя Минобороны РФ сообщило в субботу, 17 мая. Населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск "Центр" ВС России.
Между тем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части региона, носят бессистемный характер и обречены. Подробности в публикации Сальдо: вылазки ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области обречены.
О том, что происходит, тем временем, на международной арене — в материале Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского.
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