https://ukraina.ru/20250517/deep-state-armiya-rf-sozdaet-meshok-v-rayone-elizavetovki-frontovaya-svodka--1063211946.html

Армия РФ создает мешок в районе Елизаветовки и усиливает давление в Константиновке. Фронтовая сводка

Армия РФ создает мешок в районе Елизаветовки и усиливает давление в Константиновке. Фронтовая сводка - 17.05.2025 Украина.ру

Армия РФ создает мешок в районе Елизаветовки и усиливает давление в Константиновке. Фронтовая сводка

Российские войска продвинулись к Миролюбовке в районе Мирнограда, чтобы создать для группировки ВСУ "мешок" в районе Елизаветовки. Об этом 17 мая сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины

2025-05-17T17:37

2025-05-17T17:37

2025-05-17T17:44

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По его данным, ВС РФ продвинулись к югу от Богатыря в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, карта аналитического ресурса свидетельствует, что российские войска активно наступают к Миролюбовке в районе Мирнограда. Украинское издание "Страна.ua" отмечает, что "ВС РФ подходят к селу Новоэкономическое с двух направлений, пытаясь создать мешок в районе Елизаветовки". В субботу, 17 мая, Минобороны РФ опубликовали ежедневную сводку о ходе Специальной военной операции (СВО). Главное из брифинга военного ведомства: — Общие потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили до 1 345 военнослужащих; — Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов, места хранения БПЛА, военный аэродром и подразделения ВСУ в 143 районах; — Российские средства ПВО сбили за сутки 3 управляемые авиабомбы JDAM и 80 беспилотников самолетного типа; В силовых структурах РФ, в свою очередь, сообщили, что освобождение населенного пункта Александрополь в ДНР позволит российским бойцам усилить огневое давление на украинских военных в Константиновке. Также отмечается, что активные действия российских войск в этом населенном пункте ускорят дальнейшее наступление.Об освобождении Александрополя Минобороны РФ сообщило в субботу, 17 мая. Населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск "Центр" ВС России.Между тем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части региона, носят бессистемный характер и обречены. Подробности в публикации Сальдо: вылазки ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области обречены. О том, что происходит, тем временем, на международной арене — в материале Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского.

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новости, россия, херсонская область, украина, днр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф