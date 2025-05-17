Армия РФ создает мешок в районе Елизаветовки и усиливает давление в Константиновке. Фронтовая сводка - 17.05.2025 Украина.ру
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Армия РФ создает мешок в районе Елизаветовки и усиливает давление в Константиновке. Фронтовая сводка
Армия РФ создает мешок в районе Елизаветовки и усиливает давление в Константиновке. Фронтовая сводка - 17.05.2025 Украина.ру
Армия РФ создает мешок в районе Елизаветовки и усиливает давление в Константиновке. Фронтовая сводка
Российские войска продвинулись к Миролюбовке в районе Мирнограда, чтобы создать для группировки ВСУ "мешок" в районе Елизаветовки. Об этом 17 мая сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
2025-05-17T17:37
2025-05-17T17:44
новости
россия
херсонская область
украина
днр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вс рф
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По его данным, ВС РФ продвинулись к югу от Богатыря в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, карта аналитического ресурса свидетельствует, что российские войска активно наступают к Миролюбовке в районе Мирнограда. Украинское издание "Страна.ua" отмечает, что "ВС РФ подходят к селу Новоэкономическое с двух направлений, пытаясь создать мешок в районе Елизаветовки". В субботу, 17 мая, Минобороны РФ опубликовали ежедневную сводку о ходе Специальной военной операции (СВО). Главное из брифинга военного ведомства: — Общие потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили до 1 345 военнослужащих; — Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов, места хранения БПЛА, военный аэродром и подразделения ВСУ в 143 районах; — Российские средства ПВО сбили за сутки 3 управляемые авиабомбы JDAM и 80 беспилотников самолетного типа; В силовых структурах РФ, в свою очередь, сообщили, что освобождение населенного пункта Александрополь в ДНР позволит российским бойцам усилить огневое давление на украинских военных в Константиновке. Также отмечается, что активные действия российских войск в этом населенном пункте ускорят дальнейшее наступление.Об освобождении Александрополя Минобороны РФ сообщило в субботу, 17 мая. Населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск "Центр" ВС России.Между тем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части региона, носят бессистемный характер и обречены. Подробности в публикации Сальдо: вылазки ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области обречены. О том, что происходит, тем временем, на международной арене — в материале Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского.
https://ukraina.ru/20250517/bespilotniki-vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-bolee-100-raz-za-sutki--1063208727.html
россия
херсонская область
украина
днр
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5
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, херсонская область, украина, днр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Херсонская область, Украина, ДНР, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Армия РФ создает мешок в районе Елизаветовки и усиливает давление в Константиновке. Фронтовая сводка

17:37 17.05.2025 (обновлено: 17:44 17.05.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска продвинулись к Миролюбовке в районе Мирнограда, чтобы создать для группировки ВСУ "мешок" в районе Елизаветовки. Об этом 17 мая сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
По его данным, ВС РФ продвинулись к югу от Богатыря в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, карта аналитического ресурса свидетельствует, что российские войска активно наступают к Миролюбовке в районе Мирнограда.
Украинское издание "Страна.ua" отмечает, что "ВС РФ подходят к селу Новоэкономическое с двух направлений, пытаясь создать мешок в районе Елизаветовки".
© Телеграм-канал "Политика Страны"
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© Телеграм-канал "Политика Страны"
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© Телеграм-канал "Политика Страны"
В субботу, 17 мая, Минобороны РФ опубликовали ежедневную сводку о ходе Специальной военной операции (СВО). Главное из брифинга военного ведомства:
— Общие потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили до 1 345 военнослужащих;
— Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов, места хранения БПЛА, военный аэродром и подразделения ВСУ в 143 районах;
— Российские средства ПВО сбили за сутки 3 управляемые авиабомбы JDAM и 80 беспилотников самолетного типа;
- РИА Новости, 1920, 17.05.2025
14:18
Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 раз за сутки За минувшие сутки более 100 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область. Об этом 17 мая заявил губернатора Вячеслав Гладков. В этот же день Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS
В силовых структурах РФ, в свою очередь, сообщили, что освобождение населенного пункта Александрополь в ДНР позволит российским бойцам усилить огневое давление на украинских военных в Константиновке. Также отмечается, что активные действия российских войск в этом населенном пункте ускорят дальнейшее наступление.
Об освобождении Александрополя Минобороны РФ сообщило в субботу, 17 мая. Населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск "Центр" ВС России.
Между тем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части региона, носят бессистемный характер и обречены. Подробности в публикации Сальдо: вылазки ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области обречены.
О том, что происходит, тем временем, на международной арене — в материале Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского.
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18:36Россия и США договариваются, на Украине теряют сон. Итоги 17 мая
17:37Армия РФ создает мешок в районе Елизаветовки и усиливает давление в Константиновке. Фронтовая сводка
17:32"Лбом о бетонную стену". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
17:15Сальдо: вылазки ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области обречены
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