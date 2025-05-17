Сальдо: вылазки ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области обречены - 17.05.2025 Украина.ру
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Сальдо: вылазки ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области обречены
Сальдо: вылазки ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области обречены - 17.05.2025 Украина.ру
Сальдо: вылазки ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области обречены
Попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части Херсонской области, носят бессистемный характер и обречены. Об этом 17 мая агентству РИА Новости заявил губернатор региона Владимир Сальдо
2025-05-17T17:15
2025-05-17T17:15
новости
херсонская область
россия
днепр
владимир сальдо
вооруженные силы украины
вс рф
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Издание напомнило, что Антоновский мост в настоящее время разрушен. Ранее он соединял города Алешки (левобережная часть Херсонской области) и Херсон (правобережная часть).По его словам, каждое движение противника на этом участке фронта находится под наблюдением российских войск, а "каждый выстрел — под ответным ударом".О других успехах армии РФ на всех направлениях фронта, продвижении российских войск и провалах ВСУ — в публикации Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, россия, днепр, владимир сальдо, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Херсонская область, Россия, Днепр, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Сальдо: вылазки ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области обречены

17:15 17.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части Херсонской области, носят бессистемный характер и обречены. Об этом 17 мая агентству РИА Новости заявил губернатор региона Владимир Сальдо
Издание напомнило, что Антоновский мост в настоящее время разрушен. Ранее он соединял города Алешки (левобережная часть Херсонской области) и Херсон (правобережная часть).
"Антоновский участок остается зоной повышенного внимания. Попытки вылазок с их стороны фиксируются, но носят бессистемный характер. Очевидно, что вызваны они не военными, а политическими факторами, а поэтому заранее обречены на провал", — заявил Сальдо.
По его словам, каждое движение противника на этом участке фронта находится под наблюдением российских войск, а "каждый выстрел — под ответным ударом".
О других успехах армии РФ на всех направлениях фронта, продвижении российских войск и провалах ВСУ — в публикации Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя на сайте Украина.ру.
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