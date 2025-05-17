Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"
Следует хранить историческую память о цене победы над нацизмом. Об этом 25 декабря в Ленинградской области на неформальной встрече руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств заявил президент России.
В неформальном саммите приняли участие Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В ходе заедания российский лидер напомнил о важности сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Он напомнил, что 2025 год в СНГ провозглашен годом мира и единства в борьбе с нацизмом.
"Отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим нашу свободу и независимость, мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества", - сказал Путин.
Президент России выразил надежду на участие воинских расчётов из стран СНГ в параде на Красной площади в День Победы 9 мая.
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