Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества - 17.05.2025 Украина.ру
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Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества
Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества - 17.05.2025 Украина.ру
Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества
Следует хранить историческую память о цене победы над нацизмом. Об этом 25 декабря в Ленинградской области на неформальной встрече руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств заявил президент России.
2025-05-17T08:39
2025-05-17T08:39
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александр лукашенко
касым-жомарт токаев
снг
9 мая
день победы
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В неформальном саммите приняли участие Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.В ходе заедания российский лидер напомнил о важности сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Он напомнил, что 2025 год в СНГ провозглашен годом мира и единства в борьбе с нацизмом.Президент России выразил надежду на участие воинских расчётов из стран СНГ в параде на Красной площади в День Победы 9 мая.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма Больше новостей представлено в обзоре Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, киев, владимир путин, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, снг, 9 мая, день победы, нацизм, нацисты, история ссср, история украины, 1945, 80 лет победы
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, 9 мая, День Победы, нацизм, нацисты, история СССР, история Украины, 1945, 80 лет Победы

Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества

08:39 17.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"
Президент РФ В. Путин принял участие в шествии Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Следует хранить историческую память о цене победы над нацизмом. Об этом 25 декабря в Ленинградской области на неформальной встрече руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств заявил президент России.
В неформальном саммите приняли участие Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В ходе заедания российский лидер напомнил о важности сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. Он напомнил, что 2025 год в СНГ провозглашен годом мира и единства в борьбе с нацизмом.
"Отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим нашу свободу и независимость, мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества", - сказал Путин.
Президент России выразил надежду на участие воинских расчётов из стран СНГ в параде на Красной площади в День Победы 9 мая.
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблему в публикации Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма
Больше новостей представлено в обзоре Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря
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НовостиУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоКасым-Жомарт ТокаевСНГ9 маяДень Победынацизмнацистыистория СССРистория Украины194580 лет Победы
 
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Заголовок открываемого материала
08:39Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества
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