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Украинский правоохранитель торговал информацией, помогавшей уклонистам сбежать в ЕС

Украинский правоохранитель торговал информацией, помогавшей уклонистам сбежать в ЕС - 16.05.2025 Украина.ру

Украинский правоохранитель торговал информацией, помогавшей уклонистам сбежать в ЕС

На Западной Украине задержан правоохранитель, который за деньги помогал военнообязанным сбежать за границу и уклониться от мобилизации. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.

2025-05-16T11:44

2025-05-16T11:44

2025-05-16T11:44

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Коррумпированного правоохранителя из неназванного ведомства разоблачили сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и внутренней безопасностью Госпогранслужбы."С марта этого года правоохранитель за деньги систематически передавал заинтересованным мужчинам информацию о расположении пограничных нарядов, маршрутах их патрулирования и размещении технических средств охраны границы на участке, за который отвечал в соответствии со служебными полномочиями. За каждого военнообязанного, который хотел незаконно покинуть Украину, чиновник брал примерно 2,5 тысячи долларов США", - сказано в официальном сообщении.ГБР устанавливает полный круг лиц, успевших воспользоваться этой помощью и причастных к функционированию схемы.Фигуранта в Ужгороде с поличным во время получения $2 тыс США от очередного клиента, сделавшего предоплату $500.Накануне сообщалось, что ГБР Украины разоблачила силовика, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию

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