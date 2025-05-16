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Украинский правоохранитель торговал информацией, помогавшей уклонистам сбежать в ЕС
Украинский правоохранитель торговал информацией, помогавшей уклонистам сбежать в ЕС - 16.05.2025 Украина.ру
Украинский правоохранитель торговал информацией, помогавшей уклонистам сбежать в ЕС
На Западной Украине задержан правоохранитель, который за деньги помогал военнообязанным сбежать за границу и уклониться от мобилизации. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.
2025-05-16T11:44
2025-05-16T11:44
2025-05-16T11:44
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Коррумпированного правоохранителя из неназванного ведомства разоблачили сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и внутренней безопасностью Госпогранслужбы."С марта этого года правоохранитель за деньги систематически передавал заинтересованным мужчинам информацию о расположении пограничных нарядов, маршрутах их патрулирования и размещении технических средств охраны границы на участке, за который отвечал в соответствии со служебными полномочиями. За каждого военнообязанного, который хотел незаконно покинуть Украину, чиновник брал примерно 2,5 тысячи долларов США", - сказано в официальном сообщении.ГБР устанавливает полный круг лиц, успевших воспользоваться этой помощью и причастных к функционированию схемы.Фигуранта в Ужгороде с поличным во время получения $2 тыс США от очередного клиента, сделавшего предоплату $500.Накануне сообщалось, что ГБР Украины разоблачила силовика, организовавшего канал бегства уклонистов в Белоруссию
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новости, украина, ужгород, гбр, ес, сбу, госпогранслужба, уклонисты, коррупция, мобилизация, сво, безвизовый режим, евроинтеграция, западная украина, новости украины
Новости, Украина, Ужгород, ГБР, ЕС, СБУ, Госпогранслужба, уклонисты, коррупция, мобилизация, СВО, безвизовый режим, евроинтеграция, Западная Украина, Новости Украины
Украинский правоохранитель торговал информацией, помогавшей уклонистам сбежать в ЕС
На Западной Украине задержан правоохранитель, который за деньги помогал военнообязанным сбежать за границу и уклониться от мобилизации. Об этом сообщает Госбюро расследований Украины.