Рожин: ВС РФ обходят Мирноград и создают угрозу логистике всей Красноармейской агломерации ВСУ - 16.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250516/rozhin-vs-rf-obkhodyat-mirnograd-i-sozdayut-ugrozu-logistike-vsey-krasnoarmeyskoy-aglomeratsii-vsu-1063200641.html
Рожин: ВС РФ обходят Мирноград и создают угрозу логистике всей Красноармейской агломерации ВСУ
Рожин: ВС РФ обходят Мирноград и создают угрозу логистике всей Красноармейской агломерации ВСУ - 16.05.2025 Украина.ру
Рожин: ВС РФ обходят Мирноград и создают угрозу логистике всей Красноармейской агломерации ВСУ
Как только российские войска выйдут к позициям, откуда с помощью дронов смогут взять под контроль дороги, ведущие от Красноармейска на север, ВСУ будет намного труднее снабжать свою группировку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-05-16T20:30
2025-05-16T20:30
новости
россия
угледар
селидово
борис рожин
вооруженные силы украины
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
сводка сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a79a52ae793cc078f9fb08d7f5c95418.jpg
За последнее время ВС РФ освободили сразу несколько населенных пунктов, расположенных вдоль трассы "Покровск (Красноармейск) — Константиновка" (Малиновка, Миролюбовка, Михайловка).По словам эксперта, сейчас российская армия избегает лобового штурма агломерации Покровск — Мирноград и продолжает оказывать давление на ВСУ с юго-запада и с северо-востока. "Наша задача – постепенно обходить Мирноград, переваливая за трассу "Покровск — Константиновка" и создавая угрозу коммуникациям всей Красноармейской агломерации", — подчеркнул Рожин.Этот метод не новый, российские военные уже применяли его во время боев за Угледар и Селидово. Просто сейчас он реализуется в большем масштабе на более широком фронте с задействованием большего количества сил, уточнил журналист.Как только бойцы выйдут к позициям, откуда с помощью дронов смогут взять под контроль дороги, ведущие от Красноармейска на север, ВСУ будет намного труднее снабжать свою группировку, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250516/anpilogov-ukraina-esche-ne-osoznaet-glubinu-krizisa-kotoryy-proyavlyaetsya-srazu-na-neskolkikh-1063169800.html
россия
угледар
селидово
донбасс
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b080fccfe9f417e7038e85f13828a05b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, угледар, селидово, борис рожин, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, сводка сво, донбасс, покровск/красноармейск, война, война на украине
Новости, Россия, Угледар, Селидово, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, сводка СВО, Донбасс, Покровск/Красноармейск, война, война на Украине

Рожин: ВС РФ обходят Мирноград и создают угрозу логистике всей Красноармейской агломерации ВСУ

20:30 16.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Как только российские войска выйдут к позициям, откуда с помощью дронов смогут взять под контроль дороги, ведущие от Красноармейска на север, ВСУ будет намного труднее снабжать свою группировку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
За последнее время ВС РФ освободили сразу несколько населенных пунктов, расположенных вдоль трассы "Покровск (Красноармейск) — Константиновка" (Малиновка, Миролюбовка, Михайловка).
По словам эксперта, сейчас российская армия избегает лобового штурма агломерации Покровск — Мирноград и продолжает оказывать давление на ВСУ с юго-запада и с северо-востока.
"Наша задача – постепенно обходить Мирноград, переваливая за трассу "Покровск — Константиновка" и создавая угрозу коммуникациям всей Красноармейской агломерации", — подчеркнул Рожин.
Этот метод не новый, российские военные уже применяли его во время боев за Угледар и Селидово. Просто сейчас он реализуется в большем масштабе на более широком фронте с задействованием большего количества сил, уточнил журналист.
Как только бойцы выйдут к позициям, откуда с помощью дронов смогут взять под контроль дороги, ведущие от Красноармейска на север, ВСУ будет намного труднее снабжать свою группировку, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
05:30
Анпилогов: Украина еще не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направленияхНа западном фасе Красноармейской агломерации ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. На восточном фасе войска продолжают прорываться вдоль трассы в сторону Константиновки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУгледарСелидовоБорис РожинВооруженные силы УкраиныСВОдзен новости СВОновости СВО сейчассводка СВОДонбассПокровск/Красноармейсквойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:55"Это тяжелые бои": Рожин рассказал, как идет наступление ВС РФ под Дзержинском и Красноармейском
20:40Владимир Брутер: СВО остается единственным инструментом для требований России к Западу и Украине
20:30Рожин: ВС РФ обходят Мирноград и создают угрозу логистике всей Красноармейской агломерации ВСУ
20:23Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУ
20:22Папа Лев предлагает Ватикан для переговоров о мире на Украине
20:00"Зоопарк оружия и боеприпасов": Анпилогов объяснил, зачем Украина открывает военные маркетплейсы
19:56Губернатор Белгородской области назвал численность погибших и раненых из-за атак ВСУ
19:45Накопилось много желающих увидеть главарей киевского режима "только в лежачем положении" — эксперт
19:30Вассерман: Путину незачем ехать в Стамбул, переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно
19:22ВВП России в I квартале вырос на 1,4%
19:12Андрей Суздальцев: России по итогам переговоров в Стамбуле нужно сформировать условия капитуляции Украины
19:12Триста "Гераней" в сутки и заход России в Сумы: Рожин о фоне переговоров с Украиной в Стамбуле
18:50Армия России давит на ВСУ в Удачном
18:33Итоги переговоров в Стамбуле: обмен пленными и "слонячка" западных СМИ. Итоги 16 мая
18:14Западноевропейские лидеры и Зеленский пожаловались Трампу на Путина
17:43.
17:42Игорь Юшков о том, почему американцы держатся за ЗАЭС
17:37ЕС лишит себя газа, никеля и удобрений, а Россию - лекарств. Москву стращают "тотальным эмбарго"
17:11"Россия не хочет прекращения огня": Макрон в гневе, Зеленский требует "решительной реакции"
17:10Американская парадигма: Трамп, желая встретиться с Путиным, не дал Украине отказаться от переговоров с РФ
Лента новостейМолния