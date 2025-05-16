Рожин: ВС РФ обходят Мирноград и создают угрозу логистике всей Красноармейской агломерации ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Как только российские войска выйдут к позициям, откуда с помощью дронов смогут взять под контроль дороги, ведущие от Красноармейска на север, ВСУ будет намного труднее снабжать свою группировку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
За последнее время ВС РФ освободили сразу несколько населенных пунктов, расположенных вдоль трассы "Покровск (Красноармейск) — Константиновка" (Малиновка, Миролюбовка, Михайловка).
По словам эксперта, сейчас российская армия избегает лобового штурма агломерации Покровск — Мирноград и продолжает оказывать давление на ВСУ с юго-запада и с северо-востока.
"Наша задача – постепенно обходить Мирноград, переваливая за трассу "Покровск — Константиновка" и создавая угрозу коммуникациям всей Красноармейской агломерации", — подчеркнул Рожин.
Как только бойцы выйдут к позициям, откуда с помощью дронов смогут взять под контроль дороги, ведущие от Красноармейска на север, ВСУ будет намного труднее снабжать свою группировку, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.
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