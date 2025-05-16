https://ukraina.ru/20250516/rozhin-vs-rf-obkhodyat-mirnograd-i-sozdayut-ugrozu-logistike-vsey-krasnoarmeyskoy-aglomeratsii-vsu-1063200641.html

Рожин: ВС РФ обходят Мирноград и создают угрозу логистике всей Красноармейской агломерации ВСУ

Рожин: ВС РФ обходят Мирноград и создают угрозу логистике всей Красноармейской агломерации ВСУ - 16.05.2025 Украина.ру

Рожин: ВС РФ обходят Мирноград и создают угрозу логистике всей Красноармейской агломерации ВСУ

Как только российские войска выйдут к позициям, откуда с помощью дронов смогут взять под контроль дороги, ведущие от Красноармейска на север, ВСУ будет намного труднее снабжать свою группировку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-05-16T20:30

2025-05-16T20:30

2025-05-16T20:30

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За последнее время ВС РФ освободили сразу несколько населенных пунктов, расположенных вдоль трассы "Покровск (Красноармейск) — Константиновка" (Малиновка, Миролюбовка, Михайловка).По словам эксперта, сейчас российская армия избегает лобового штурма агломерации Покровск — Мирноград и продолжает оказывать давление на ВСУ с юго-запада и с северо-востока. "Наша задача – постепенно обходить Мирноград, переваливая за трассу "Покровск — Константиновка" и создавая угрозу коммуникациям всей Красноармейской агломерации", — подчеркнул Рожин.Этот метод не новый, российские военные уже применяли его во время боев за Угледар и Селидово. Просто сейчас он реализуется в большем масштабе на более широком фронте с задействованием большего количества сил, уточнил журналист.Как только бойцы выйдут к позициям, откуда с помощью дронов смогут взять под контроль дороги, ведущие от Красноармейска на север, ВСУ будет намного труднее снабжать свою группировку, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250516/anpilogov-ukraina-esche-ne-osoznaet-glubinu-krizisa-kotoryy-proyavlyaetsya-srazu-na-neskolkikh-1063169800.html

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