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Переговоры делегаций Турции, Украины и США начались в Стамбуле - РИА Новости
Переговоры делегаций Турции, Украины и США начались в Стамбуле - РИА Новости - 16.05.2025 Украина.ру
Переговоры делегаций Турции, Украины и США начались в Стамбуле - РИА Новости
В Стамбуле начались трехсторонние переговоры делегаций Турции, США и Украины. Об этом 16 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.
2025-05-16T11:14
2025-05-16T11:14
2025-05-16T11:28
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"Переговоры делегаций Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана", - сказал источник российского информагентства.На 12.30 мск в Стамбуле запланирована трехсторонняя встреча между делегациями России, Украины и Турции, сказано в публикации.Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил ранее, что прямые переговоры делегаций России и Украины 16 мая в Стамбуле не исключены.В воскресенье 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. После этого Владимир Зеленский заявил, что он будет ждать российского президента в Стамбуле, но прибыл 15 мая в Анкару и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом .Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Душитель" в делегации — в Стамбул прилетел убийца Киреева. Главное на утро 16 мая
https://ukraina.ru/20250516/reuters-raskrylo-kto-predstavit-ssha-na-peregovorakh-v-turtsii-1063176133.html
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Переговоры делегаций Турции, Украины и США начались в Стамбуле - РИА Новости
11:14 16.05.2025 (обновлено: 11:28 16.05.2025)
В Стамбуле начались трехсторонние переговоры делегаций Турции, США и Украины. Об этом 16 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.