https://ukraina.ru/20250515/torgi-na-vostochnom-trakte-zelenskiy---eto-voyna-1063167154.html

Торги на восточном тракте. Зеленский - это война

Торги на восточном тракте. Зеленский - это война - 15.05.2025 Украина.ру

Торги на восточном тракте. Зеленский - это война

Итак, в Турции собрались увесистая делегация из России, США, Украины и европейских стран. Вопросы безопасности на европейском континенте и всего мирового миропорядка будут решаться уже в эти дни.

2025-05-15T21:13

2025-05-15T21:13

2025-05-15T21:13

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Сам по себе "слёт" говорит о том, что дипломатическая работа (непубличная) идёт полным ходом. Её итоги пока туманны. Интригой до сих пор остаётся: состоится ли вообще встреча российской и украинской делегаций. Что по этому поводу думают эксперты – в обзоре соцсетей.Общественный деятель Максим ГольдарбКак и предполагал, ни Трампа, ни Путина сегодня в Стамбуле не будет. Шоу Зеленского воспринято понимающими людьми именно как шоу, причем недорогое, смотреть его не хотят. За столько лет у власти, тем более, во время войны, он так и не стал подлинным - всё только мимикрия, сменяемые сценические образы, бутафория. Не имеет смысла вспоминать его слова о том, что он "готов договариваться хоть с чёртом ради мира", потому что это была ложь. Был бы готов, давно бы договаривался. Но команды приехали, и им нужно проводить переговоры. Каждый час и день переговоров, даже тяжелых и плохих и долгих, если они сохранят хоть одну жизнь, - уже важны. Кстати, для Зеленского было бы достойным ходом участие в сегодняшнем формате: треуголка с наполеоновской головы, думаю, не слетела бы. Нормальное, спокойное участие, не ради шоу, ради мира. Но это вряд ли. Хотя.Публицист Андрей МедведевВ украинских пабликах две новости. Полыхают пожары, потому что Путин утвердил список делегации "а його в списку не маэ". Як так? Вторая новость это день вышиванки. Праздник такой на Украине. В пабликах по этому поводу празднуется перемога, указывается на моральное и историческое превосходство украинцев над русскими, обозначается культурная и национальная ценность вышиванки. Соответственно, вся украинская делегация, буде встреча все же состоится, скорее всего придёт туда в вышиванках цвета хаки. Вообще, с учётом всех реалий, украинские политики, должны быть счастливы, что с ними побеседует Владимир Мединский (возможно, даже расскажет им что-то полезное и они чуть поумнеют). И что к ним едут генералы, которые умеют общаться с террористами. Могли ведь послать другую делегацию. Вот представим прилетают в Стамбул Юлий Гусман, Гарик Мартиросян, Дмитрий Брекоткин, Сергей Светлаков и Вадим Галыгин. Приезжают они и говорят: - Ну давай, показывай конкурс "Домашнее задание". А конкурса капитанов не будет. Не дорос. Капитаны сами решат, что делать с тобой. Ну и всё. И Мария Захарова как раз напоминает: "Украина становится меньше каждый раз, когда Киев срывает переговоры".Украинский народный депутат Максим БужанскийВижу все крайне недовольны тем, что российскую делегацию возглавляет Мединский, я бы смотрел на это иначе. Это Лавров у них Мистер Нет сейчас, не Мединский, Мединский может позволить себе, и возможно позволено ему быть намного более компромиссным, чем все остальные там. Что и было доказано первым Стамбулом. Безусловно, это не Президентский уровень для нашей стороны, но для старта очень непростых, долгих, но впервые за годы прямых публичных переговоров, наверно не худший вариант. С тем, чтобы продемонстрировать, что заканчивать войну на каких-то условиях, отличающихся от капитуляции Украины РФ не хочет, она безусловно справится при любом составе делегаций, уверен, докажет это и сегодня в Стамбуле, и в небе над Украиной прямо сейчас. И партнеры это безусловно заметят, если кто-то считает, что могли всё еще не замечать. Но для разговора об обмене пленных, например, всех на всех, мне, кажется, Лавров был бы куда хуже в этой роли. Все остальные у них там хуже для этой роли, гуманизм не их конёк.Украинский оппозиционный политик Артём ДмитрукЗеленский: делегация Украины на переговорах будет "на наивысшем уровне" — МИД, Офис президента, военные, представители всех разведслужб. А делегацию РФ во главе с Мединским он назвал "бутафорной". Зеленский любыми способами пытается сорвать переговоры. Все, кто по-настоящему стремится к прекращению конфликта, должны понять: главная проблема — это Зеленский. Пока этот фактор не будет устранён, любые усилия — бесполезны! Зеленский — это война!Украинский политолог Олеся ЯхноПо переговорам в Стамбуле 1. Нельзя не отметить парадокс совершенно разных делегаций со стороны РФ – та, которая была на встречах с американцами, и та, которая заявлена ​​сейчас на переговорах в Стамбуле. Полностью разный состав. Это означает, что либо тогда, либо сейчас (или и тогда, и сейчас) Россия "валяет дурака". То есть, ставила/ставит совсем другие задачи, кроме самих переговоров по прекращению войны. 2. О "стамбульском составе". Наряду со странной персоналией Мединского, который занимался и занимается псевдоисторическим обоснованием российской войны против Украины (подобно "страданием молодого Вертера") и публично демонстративно разрезал в 2022 году банковские карточки (типа, РФ не боится санкций), наличие двух представителей "военного крыла", по крайней мере перемирие на суше). 3. Кроме состава делегаций, который Россия сознательно со своей стороны занизила (возможно, чтобы можно было сразу принять решение, допускающее лишь высокий уровень), имеет значение и то, о чем речь пойдет на самих переговорах. Заявленная позиция Украины, Европы, США относительно необходимости 30-дневного перемирия предполагает и обсуждение проблематики, связанной именно с перемирием - а не "первопричинами" со стороны РФ (звучавших в последние месяцы или звучавших в марте-апреле 2022-го). Юридический статус территорий и сокращение военного потенциала Украины не входит в рамку обсуждения перемирия. Хочется надеяться, что переговоры в Стамбуле, даже если непосредственно сегодня/завтра там не будет принято решение, все же станут определенной транзитной точкой - либо для движения к перемирию, либо к дальнейшему санкционному давлению на РФ.Политических аналитик Сергей МарченкоПутин не приехал. Он и не собирался приезжать. Более того, он даже не собирался вести серьезные переговоры, потому что прислал чиновников третьего эшелона. Единственная цель Путина – оттянуть время введения более серьезных санкций, чтобы у него было больше ресурсов на летнюю кампанию, в которой он рассчитывает захватить еще больше нашей земли. И Украина предоставила ему этот шанс. Под давлением Трампа Зеленский дал Путину еще неделю полноценной экономической жизни без новых санкций. И так, неделя за неделей, Путин мастерски продлевает жизнь своей империи. А мы продолжаем играть в его игру и послушно пытаемся убедить Трампа в том, что он и так прекрасно знает, только не хочет публично признавать: никакие договоренности с Путиным невозможны. Да, Америка великая и важная страна. Но очевидно, что (Трамп – ред.) не сделает для нас ничего, даже если Путин при нем задушит Зеленского. Трамп будет расстроен, потому что молодого человека убили, но скажет, что Зеленский сам виноват, потому что у него не было карт. Украина должна выйти из дебильных игр с Трампом и Путиным и сконцентрироваться на партнерстве с европейскими союзниками, связанными с нами общими интересами безопасности. И ценностями, которых в правительстве Трампа не осталось.Политолог Алексей НаумовПрогноз: я полагаю, что российская сторона на переговорах согласует 30-дневное прекращение огня. Это будет подано не как согласие с ультиматумом ЕС и Украины, а как самостоятельная инициатива в рамках желаемого мирного урегулирования.Политолог Михаил КарягинФакты указывают на то, что Путин все же не примет участие в переговорном процессе. Однако интуиция почему-то подсказывает, что такой вариант может реализоваться. Коллеги уже разбирают потенциальные последствия. Я бы от себя добавил еще, что важно не переоценивать сущностный характер встречи на уровне лидеров. Да, это создаст ощущение глобального рывка в вопросах мирного урегулирования, однако на деле сложнейшие вопросы никуда не денутся. В любом случае, скучно точно не будет.О первых заявлениях договаривающихся сторон - в статье Евгении Кондаковой "Одобрение Зеленским инициативы России и давление США: первые заявления РФ и Украины в Турции"

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украина, россия, стамбул, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, мид, офис президента, ес, мнения