https://ukraina.ru/20250515/stambulskiy-raund-peregovorov-na-chm-ostanovilis-rossiya-i-ukraina-i-chto-izmenilos-s-tekh-por-1063109487.html

Стамбульский раунд переговоров. На чём остановились Россия и Украина и что изменилось с тех пор

Стамбульский раунд переговоров. На чём остановились Россия и Украина и что изменилось с тех пор - 15.05.2025 Украина.ру

Стамбульский раунд переговоров. На чём остановились Россия и Украина и что изменилось с тех пор

В четверг, 15 мая, по инициативе президента РФ Владимира Путина возобновляются прямые переговоры между Россией и Украиной, прерванные три года назад, с того же места – в Стамбуле, где стороны достигли договорённости по мирному соглашению. Тогда по инициативе украинской стороны они были сорваны. Так на чём же Москва и Киев тогда остановились?

2025-05-15T03:41

2025-05-15T03:41

2025-05-15T03:41

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переговоры

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Инициатором заключения мирного соглашения выступал КиевПочти сразу после начала СВО президент Белоруссии Александр Лукашенко помог организовать переговоры между конфликтующими сторонами: один раунд консультаций правительственных делегаций прошёл в Гомеле 28 февраля 2022 года, ещё два – в Брестской области 3 и 7 марта.Россию на переговорах представляли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра обороны Александр Фомин, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов (представлявший Россию в Контактной группе), а Украину – советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Алексей Резников, бывший на тот момент министром обороны, его будущий преемник –Рустем Умеров, заместитель главы МИД Николай Точицкий, первый замглавы делегации Киева в Контактной группе, а ныне посол Украины в Нидерландах Андрей Костин.После того, как западные кураторы фактически запретили руководству Украины вести диалог с российскими визави в Белоруссии, переговорный процесс пришлось перенести на территорию Турции, а президент республики Реджеп Тайип Эрдоган стал единственным посредником между лидерами РФ и Украины. Сначала в Стамбуле встретились главы МИД Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба 10 марта, а 29-го числа встречу провели правительственные делегации, она стала последней.Как уточнял Лавров, с предложением начать переговоры в начале марта 2022 года выступил Киев, Москва сразу же ответила согласием. Украинская делегация представила проект с принципами урегулирования, который Россия поддержала. В результате сложных и длительных переговоров после 20 черновых вариантов документа стороны в конечном итоге нашли взаимоприемлемый и уже даже парафировали документ, т.е. подтвердили своё согласие с текстом. Однако украинская сторона неожиданно прервала переговоры и перестала выходить на связь."Затем США дали сигнал Киеву, что "рановато вы решили на переговоры с русскими. Если они согласились на переговоры, значит, они чувствуют слабость — надо дожимать", - сказал глава внешнеполитического ведомства в январе 2023 года.Почему Украина в момент, когда стороны, по словам Лаврова, были "в часе" от соглашения, что называется, переобулась, позже честно объяснил Арахамия: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать".Одновременно с визитом тогдашнего премьер-министра Великобритании в тот же день, 9 апреля 2022 года, прозвучало заявление Жозепа Борреля, бывшего Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности, о том, что эта война будет выиграна на поле боя, а поставки оружия будут адаптированы к потребностям Украины.Так о чём договорились-то, но не подписали?Оригинал проекта стамбульских соглашений под рабочим названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины", содержащего 18 статей, Путин показал 17 июня 2023 года на встрече с лидерами африканских стран, прибывшими в составе делегации, нацеленной на поиск путей урегулирования украинского конфликта.Под этим документом стояла подпись Арахамии, таким образом, парафировав проект договора, глава правительственной делегации Украины дал предварительное согласие на сделку.Первая статья предусматривает, что Украина становится постоянно нейтральным государством и обязуется не осуществлять деятельность, которая будет противоречить этому международно-правовому статусу, а обеспечить его соблюдение обязуются страны-гаранты.Примечательно, что речь идёт именно о постоянном нейтралитете – по модели Швейцарии и Австрии, - подразумевающем неприсоединение к военным блокам в мирное время, а в случае войны государство обязано не вступать в неё на стороне ни одной из воюющих стран и не оказывать им непосредственную военную помощь. Таким образом, путь в НАТО для Украины закрывается.Кроме того, как сообщил Путин, документ содержал параметры ВСУ, а именно – численность личного состава и количество единиц боевой техники.В июне 2024 года американская газета The New York Times опубликовала, как утверждает, полный текст проектов мирного договора от 17 марта и 15 апреля 2022 года, а также совместное коммюнике, согласованное в Стамбуле, подлинность которых подтвердили участники переговоров.В мартовской версии Украина настаивала на том, чтобы действие договора распространялось на её "международно признанные границы", т.е. включая Крым и Донбасс, а в случае повторного нападения союзники встанут на её защиту, в том числе закрыв воздушное пространство Украины. В свою очередь Москва настаивала на отмене всех введённых с 2014 года санкций, признании Крыма частью РФ, а ДНР и ЛНР (в административных границах Донецкой и Луганской областей) – независимыми, запрете прославления и пропаганды в любой форме нацизма и неонацизма на Украине. Кроме того, Киев согласился на установление ограничения численности ВСУ и количества танков, артиллерийских батарей, военных кораблей, боевых самолётов, но стремился повысить верхний порог арсенала, который может иметь в арсенале.Документ, датированный 15 апреля, который дорабатывался на уровне рабочих групп по видеосвязи после встречи делегаций в Стамбуле, уточняет, что в роли стран-гарантов выступают РФ, США, Великобритания, Франция и Китай, т.е. постоянные члены Совета Безопасности ООН. Причём, как отмечается, Украина не согласовала кандидатуру Белоруссии, предложенную Россией, а Россия – кандидатуру Турции, о чём просила Украина.Гарантии безопасности от стран-гарантов не распространяются на Крым и Севастополь.К слову, о статусе полуострова в этой версии проекта соглашения не говорится, этот вопрос решили пока отложить.Остались в документе несогласованные пункты, вызвавшие разногласия Москвы и Киева:1. личный состав и арсенал ВСУРоссия настаивает на ограничении численности ВСУ до 85 000 человек и Национальной гвардии - до 15 000, а требование Украины - 250 000 служащих ВСУ. Позиции сторон относительно количества вооружений расходятся по некоторым пунктам в шесть-семь раз, как по миномётам (РФ – 147 единиц, Украина – 1080) и противотанковым ракетным комплексам (333 против 2000).2. дальнобойность вооружений ВСУРоссия выступает за ограничение дальности стрельбы украинских ракет 40 километрами, Украина хочет 280 км (чего достаточно для атаки на Крым).3. ответные меры гарантов в случае вооружённого нападения на УкраинуПо версии России, шаги по защите Украины должны осуществляться на основании решения, согласованного всеми странами-гарантами. Киев же считает, что в таком случае РФ может заблокировать меры оборонительного характера и напасть на своего соседа.4. статус русского языка на УкраинеРоссия настаивает, чтобы Украина гарантировала, что русский получит статус официального и будет функционировать наравне с государственным украинским, а также в течение 30 дней после подписания договора сняла все ограничения на использование русского языка в любой сфере.5. запрет пропаганды идей фашизма и национализма на УкраинеПоскольку Запад не мог допустить, чтобы урегулирование произошло на условиях России, 6 апреля 2022 года Киев представил переговорной группе свой проект соглашений, в котором отчётливо наблюдался отход от важнейших положений, зафиксированных в письменном виде на встрече в Стамбуле, в частности пропал пункт о нераспространении будущих гарантий безопасности Украины на Крым и Севастополь."После того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это всё на свалку истории, скажем так аккуратно, и постараюсь интеллигентно выражаться. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договорённостей? Но и в этих условиях мы никогда не отказывались от ведения переговоров", — заявил Путин на встрече с африканскими лидерами.С тех пор много что изменилосьВозобновление стамбульского формата прямых переговоров, впрочем, подразумевает работу не с тем же документом, а с заложенными в него принципами, как уточнял Лавров.Проект 2022 года за основу взять можно, об этом неоднократно говорил Путин, - надо же от чего-то отталкиваться, тем более, раз Украина парафировала, значит, в целом её это устраивало. Однако теперь переговоры будут идти с учётом сегодняшних реалий, а за три года они изменились.Во-первых, с того момента ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области по итогам референдума, прошедшего осенью 2022-го, вошли в состав РФ.Во-вторых, Зеленский ввёл на законодательном уровне запрет на диалог с президентом Путиным, хотя сейчас твердит, что никаких таких запретом нет, и он готов на всё ради личной встречи с российским лидером.Да и через неделю исполнится год, как Зеленского утратил легитимность как президент Украины.Кроме того, ВС РФ обладают значительным преимуществом на поле боя, соответственно, и позиции России за столом переговоров гораздо прочнее, чем у Украины. Именно для помощи украинскими дипломатам Запад и накачивал ВСУ всевозможными видами вооружений, но просчитался.К слову о партнёрах, на начало СВО у власти в США – ключевом союзнике Банковой – стоял демократ Джо Байден, хорошо известный своей симпатией к Украине, но с января 2025 года в Белый дом вернулся республиканец Дональд Трамп, который без промедления взялся за поиск мирного урегулирования украинского конфликта и больше всего на свете сейчас хочет положить ему конец. В отличие от своего предшественника, нынешний президент США внимательно выслушивает Россию, благодаря чему за эти месяцы гораздо лучше понял её позицию. Для усмирения Зеленского, которому до сих пор не простил пережитую в первый срок процедуру импичмента, Трамп временно полностью лишал ВСУ военной помощи и разведданных.Российская сторона настроена на серьёзный разговор и будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле, хотя и сомневается в её договороспособности, сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, темой возможной встречи станет вопрос о том, как обеспечить надёжное устойчивое урегулирование конфликта, а также признание реалий на земле - включая территориальный вопрос, - без учёта которых любое продвижение по мирному пути невозможно.О нюансах возобновления переговорного процесса в Стамбуле читайте в статье Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад

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