https://ukraina.ru/20250515/skandaly-nedeli-ursula-fon-der-lyayen-dolzhna-uyti-tramp-komanduet-paradom-shvab-i-ego-massazhi-1063168109.html

Скандалы недели. "Урсула фон дер Ляйен должна уйти", Трамп командует парадом, Шваб и его массажи

Скандалы недели. "Урсула фон дер Ляйен должна уйти", Трамп командует парадом, Шваб и его массажи - 15.05.2025 Украина.ру

Скандалы недели. "Урсула фон дер Ляйен должна уйти", Трамп командует парадом, Шваб и его массажи

Какие факты и цифры обсуждают блогеры, журналисты, президенты и ведущие издания мира? Кроме переговоров в Турции и визита Трампа в страны Залива, происходит много других резонансных событий.

2025-05-15T22:01

2025-05-15T22:01

2025-05-15T22:01

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италия

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дональд трамп

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джон кеннеди

ес

международный уголовный суд (мус)

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Вы узнаете:Кто и почему предлагает побыстрее убрать главу Евросоюза с её насиженного места?Как отчитался Трамп за "первые 100 дней" и почему все его цифры - "поток сознания", не имеющий отношения к реальности.Когда и зачем в США будут проводить парад.И почему Гарвард больше не будет получать миллиарды от правительства.А начнем со скандала, который, скорее всего, уничтожит "Давосский форум".Шваб, его жена и его массажиЧто же всё-таки инкриминируют Клаусу Швабу, директору Давосского экономического форума, который прямо в пасхальное воскресенье "немедленно" покинул свой пост?Он получал "сеансы массажа" в отелях. А сотрудники снимали для этих массажей деньги в банкоматах с корпоративных карточек.Жена же Шваба ездила на Мальдивы и в другие приятные места, где она якобы проводила важные для форума, но подозревают, что фиктивные встречи.Попросту говоря, она отдыхала за счет Давоса.Семья Швабов наслаждалась жизнью, но в извращенной форме: за счет средств, которые им не принадлежали.Шваб давно миллионер, если не миллиардер. Крохоборство семейства Швабов, конечно, поражает. Не хватало на массаж?Но понятно, что столь поспешно решили избавиться от Шваба по другим причинам. Это "козел отпущения", чьей отставкой хотят прикрыть другие многочисленные и многомиллионные растраты и грехи.Давосский форум - это место, где крутились баснословные деньги. Ежегодный бюджет организации подбирался к миллиарду долларов.А "интеллектуал" Шваб - это, в общем-то, "зицпредседатель Фунт", который и должен был рано или поздно пойти под суд или минимум под сокращение. Вот он и пошел. В 86 лет. За "массажи в отелях".Суммы пока не разглашаются. Но очевидно, что на Шваба попытаются спихнуть многое. Речь пойдёт, возможно, о миллионах, а возможно, о миллиардах.Урсула и ее женственностьНеужели и Урсулы фон дер Ляйен скоро не будет?"Токсичная женственность у руля."Так называется статья про главу ЕС в швейцарской газете "Вельтвохе".Дипломаты ЕС считают, что Урсула должна уйти, говорится в ней, так как текущие трудности Брюсселя непреодолимы из-за позиции Урсулы по поводу украинского конфликта и политики Трампа.Ей начинают вспоминать всё.В первую очередь, это санкции США. Не удаётся договориться с Трампом именно из-за Урсулы, считают авторы статьи. Это не так, конечно. Но "козла (козу?) отпущения" уже нашли.Ну а во вторую очередь, начинают вспоминать "махинации во время пандемии", секретные сообщения и закулисные сделки.Тем более, что недавно суд признал, что она не имела права уничтожать переписку с фирмой "Пфайзер", как раз о закупке вакцин.Это долгое дело, и оно будет обязательно раскручиваться дальше. Урсуле не поможет даже то, что она специально по такому случаю создала Прокуратуру ЕС (туда и отправили дело на дальнейшее расследование).Но пандемия и вакцинация была настолько вопиющим нарушением прав миллионов людей, а Урсула настолько беззастенчиво на этом нажилась, что расследование будет продолжено.Её считают токсичной, а руководство вредным.Говорят и о том, что Урсула проваливается во внутренней политике ЕС: ЕС превратился в "государство тотального контроля".Из Брюсселя звучат открытые угрозы лишить Венгрию права голоса, Италия "флиртует " с президентом США.Итак, Урсула должна уйти, говорится в статье.Все пишут правильно (хотя и опоздали на несколько лет), но при чём тут вообще женственность?Урсуле с её холодным взглядом и стальными кулачками хорошо было бы изображать каких-нибудь фашистских надзирательниц, женственности там нет никакой.А то, что главе ЕС припомнят многомиллионные скандалы с вакцинами, это было понятно давно.Урсула - такое же подставное лицо, как и Шваб, и тоже должна будет уйти.Хрущак имени ШвабаШваб ушёл, но дело его живёт: благодаря Швабу, вся Европа начала питаться личинками хрущака.Мучного червя теперь можно добавлять в Европе в хлеб, сыр и даже в напитки. Вообще всех продуктов пищевой промышленности Европы надо теперь избегать.Непонятно даже, как же они теперь будут поставлять продукцию в США?Впрочем, Италия, у которой огромная статья импорта в США - это как раз сыры, плюс оливковое масло и вино, уже заявила: в их сыре никакого хрущака не будет.Мелони же пока надеется, что пошлин удастся избежать. Иначе экономика Италии будет в шоке.Восемь добавокА вот Роберт Кеннеди, наоборот, запретил восемь пищевых добавок, которые производились из нефти.Особенно негативно влияли эти добавки на детей. Приводятся жуткие данные статистики: добавки вызывали онкологию и другие заболевания у сотен тысяч потребителей.Всё-таки, как бы ни ругали администрацию Трампа, но что-то делается.Очень серьезно работает именно Роберт Кеннеди, над которым принято было подсмеиваться и подтрунивать: мол, сторонник различных "теорий заговора".Ну, по крайней мере, восемь нефтяных добавок в еде и напитках перестанут убивать население США.300 тысяч детейЕщё важнее другая инициатива Кеннеди: найти 300 тысяч детей.300 тысяч детей не могут найти в США. Большинство - дети нелегальных и легальных мигрантов.Куда они делись?Роберт Кеннеди утверждает, что эти дети могут находиться в сексуальном рабстве. Или просто в рабстве.Скажите, а где МУС и другие организации? Почему президент Байден и члены его администрации ещё не заявлены в розыск?300 тысяч - это огромная цифра. Но и это количество пропавших считается заниженным.Еще раньше мэр Нью-Йорка говорил о полумиллионе пропавших детей.100 дней ТрампаИ конечно, продолжаются подсчёты: как и чем Трамп отметил свои 100 дней на посту президента.Митинг "100 дней" Трампа прослушал и прокомментировал ведущий популярного телеграм канала "Спайделл финанс".Очень трудно, пишет он, что-то вообще комментировать, поскольку всё, что сказал Трамп - это "выдумка, гипербола или откровенная манипуляция"."Эппл" якобы инвестирует в экономику США 500 миллиардов, "Нвидиа" - ещё 500, дальше Трамп перечисляет множество знаменитых фирм, от Амазона до Джонсон и Джонсон, и все они тоже уже инвестируют. Тоже миллиарды, естественно."Абсолютно сумбурный и не имеющий отношения к реальности поток сознания", - пишет Спайделл.Цены на бензин снизились и теперь бензин стоит 1.98 за галлон (по словам Трампа). На самом деле, средневзвешенная цена около 3 долларов, и с января цены не изменились.Цены на яйца снизились на 87 процентов - враньё.Цены на лекарства, которые, по утверждению Трампа, снизились, как никогда в истории - враньё.Тарифы на Китай "положили конец величайшей краже рабочих мест в мире". "Мы теряли пять миллиардов в день на торговле, а теперь мы зарабатываем деньги, и тарифы даже еще не вступили в силу", - хвастался Трамп.Всё это - вранье."Оголтелый популизм, приправленный идиотизмом", - пишет Спайделл."Я самый успешный, лучшее начало, все только начинается, дальше ещё лучше, мир не видал такого начала президентства. За 100 дней - самые серьезные успехи за 100 лет"."На Южной границе - драматические, невероятные изменения!"А там ничего не изменилось, мигранты едут, как и раньше.Эту речь просто невозможно комментировать, пишет "Спайделл финанс".Трамп и его парадНо Трампу некогда унывать, он готовит новый парад!Нет, не на прошедшее 8 мая, которое он зачем-то назвал окончанием Второй мировой.Вторая мировая закончилась 2 сентября 1945 года.Однако же 8 мая пока только собираются что-то праздновать, в будущем году.А главный праздник и парад в США будет в июне. Вот там готовится большой парад!Парад будет приурочен к дню рождения Трампа.В нем будет участвовать 6600 бойцов и не менее 150 единиц техники: танки, 50 вертолётов. Будет также 7 (семь!) военных оркестров!Почему парад проводится в 79-й день рождения президента США и что это значит, остаётся неясным."Все должны праздновать меня", - как бы говорит Америке Трамп.Вспоминается бессмертное: "Командовать парадом буду я!"Трамп: всем бы так в 78 лет!А Трамп, кстати, похудел! Он прошел медобследование.Весит 102 кг.На прошлом сроке Трамп весил 110 кг, так что прогресс налицо.Его рост 190 сантиметров.Давление 128 на 74.Всем бы так в 78 лет!Пишут, что он принимает аспирин для уменьшения вязкости крови и лекарства от "плохого холестерина".Не курит, не пьёт. Диета сбалансированная. Гольф, опять же, каждую неделю.Таким образом Трамп действительно может спокойно отправиться еще и на третий срок.И он начал уже шутить на эту тему (верный признак, что скоро начнет говорить серьёзно.У него, правда, начинают уменьшаться рейтинги поддержки. Но пока незначительно.Джо Байден: бодр и свежА перед публикой появился Джо Байден. Свежий, бодрый, не заговаривается ничуть. Даже покрикивает экспрессивно.Да он притворялся, что ли?Покритиковал администрацию Трампа:"Нанесли столько вреда, за 100 дней, что дух захватывает".Байден тоже собирается идти в президенты! Говорит, Камала всё проиграла. Не надо было Камалу выдвигать. Надо было оставить мощного дедушку Джо.Вряд ли, конечно, Байдена ещё раз выдвинут, но у него беспроигрышная стратегия: "если бы не вы, то президентом стал бы я, а теперь всё из-за вас."Ещё и мемуары напишет.Два миллиардаИ то, что в США обсуждают гораздо больше, чем международные новости.Дональд Трамп лишил Гарвард двух миллиардов долларов субсидий от правительства США (там якобы не защищают еврейских студентов от нападок палестинцев).И пообещал два миллиарда на развитие Гренландии.И обещает ещё отобрать миллиард у Гарварда. Миллиард! И там ещё остались миллиарды субсидий от государства.Ну и субсудии у этих "свободных институтов"!"Свободных" от кого и от чего? Точно не от правительства США, которое кормило Гарвард миллиардами, как и другие вузы.Но зачем Трампу Гарвард?Гарвард - кузница либеральных армий Демпартии США: всех этих историков ЛГБТ* и политологов, отрицающих Колумба и отцов основателей США.Там огромные армии "научных сотрудников", которым давно "за 40", но они отлично продолжают жить в студенческом кампусе, кормясь с ложечки администрации США.Чем же они теперь все будут заниматься?Подробнее об обвинениях в адрес Урсулы фон дер Ляйен в статье ""Ее бы посадили". Суд Евросоюза признал Урсулу виновной в сокрытии правды о вакцинах" * Запрещенная в РФ организация, признанная террористической и экстремистской

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Елена Мурзина

эксклюзив, сша, италия, европа, дональд трамп, джо байден, джон кеннеди, ес, международный уголовный суд (мус)