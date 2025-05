https://ukraina.ru/20250515/ee-by-posadili-sud-evrosoyuza-priznal-ursulu-vinovnoy-v-sokrytii-pravdy-o-vaktsinakh-1063125790.html

"Ее бы посадили". Суд Евросоюза признал Урсулу виновной в сокрытии правды о вакцинах

Суд ЕС в Люксембурге официально постановил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен несет ответственность за сокрытие критически важной информации о закупке вакцин во время коронавирусной пандемии.

Судебный иск против никем не избранной королевы Евросоюза был выдвинут журналистами американского издания The New York Times еще в начале 2023 года.В результате проведенного расследования они выяснили, что во время пандемии COVID-19 Урсула фон дер Ляйен санкционировала заключение контракта по закупке 1,8 млрд. доз вакцины Pfizer на общую сумму 35 миллиардов евро. Причем это было сделано без предварительного согласования с правительствами европейских стран и без оглядки на то, что необходимые клинические испытания новых препаратов еще не были к тому моменту завершены.Такая закулисная сделка, безусловно, имеет все признаки коррупционного сговора. По сути, она была направлена на обогащение западных производителей фармацевтики и получивших откаты еврочиновников. А сотни миллионов людей выступали для них в роли бесплатных подопытных.В то же время, руководство ЕС изо всех сил старалось ограничить распространение более дешевых вакцин китайского и российского производства, запрещая использовать их на своей территории и не признавая полученные сертификаты. Это делалось не для защиты здоровья европейцев, а исключительно для того, чтобы иностранные конкуренты не мешали зарабатывать "Большой Фарме" из Европы и США.Факт подобного сговора могла бы подтвердить личная переписка главы Еврокомиссии с главным исполнительным директором американской транснациональной корпорации Pfizer Альбертом Бурла. Потому что они обсуждали детали предстоящей сделки с помощью смс-сообщений.Еще в 2022 году газета The New York Times потребовала от Европейской комиссии предать переписку гласности. Однако в Брюсселе ответили на это решительным отказом, а представители Урсулы фон дер Ляйен заявили, что смс-сообщения уничтожены. После чего расследователи решили затребовать засекреченную информацию через суд, ссылаясь на закон о свободе информации.Сегодняшнее решение суда ЕС в Люксембурге постановляет, что попытка скрыть от общественности скандальную переписку нарушает правила прозрачности, формально обязательные для европейских чиновников. И в Брюсселе больше не должны препятствовать распространению такой информации.Подобный исход событий окажется для фон дер Ляйен весьма серьезным ударом."Это постановление Европейского суда станет определяющим для репутации председателя Еврокомиссии. Решение по делу "Файзергейт" будет иметь огромные последствия для того, как высшее руководство ЕС ведет дела за закрытыми дверями. Более того, оно несомненно омрачит второй пятилетний срок председательства фон дер Ляйен в ЕС, который начался совсем недавно – 1 декабря", – пишут в издании Politico журналистки Элиза Браун и Мари Эклз.Все понимают, что тайно согласованная сделка на сумму 35 миллиардов евро – только верхушка брюссельского коррупционного айсберга.За время пандемии Еврокомиссия закупила более 4,5 миллиардов доз вакцин производства ведущих западных корпораций, потратив на это свыше 70 миллиардов евро. Это было сделано без проведения тендеров – деньги европейских налогоплательщиков просто-напросто отдали в нужные руки, не спрашивая их мнения."Думаю, что если бы не неприкосновенность чиновницы, ее бы посадили. В средствах массовой информации размещались материалы расследований в которых утверждалось, что количество покупаемых вакцин и их цена однозначно указывают на то, что фон дер Ляйен была коррупционно заинтересована в закупках", – прокомментировал решение суда в своем телеграм-канале Олег Царев.Конечно, Еврокомиссия дружно встанет на защиту своего лидера. Коллеги из Брюсселя наверняка попробуют оправдать сомнительные действия Урсулы суровой необходимостью, обусловленной чрезвычайными обстоятельствами глобальной пандемии ковида. Но в это никто не поверит – потому что такие обвинения озвучивались в ее адрес и раньше, по другим поводам.Не далее как в начале прошлого месяца фон дер Ляйен оказалась в центре еще одного неблаговидного скандала – из-за использования денег налогоплательщиков в политических целях. Формально эти средства тратились на поддержку так называемых неправительственных организаций, занятых защитой окружающей среды. Но в действительности прикормленные НПО оказывали политическую поддержку европейским бюрократам, которые дали им эти деньги."Программа финансирования LIFE стоимостью в миллиард евро предназначалась для поддержки экологических проектов, но многие организации использовали эти средства для политической пропаганды. Внутренние документы свидетельствуют о соглашениях между НПО о целенаправленном лоббировании", – говорится об этом в материале австрийской газеты Exxpress.Еврокомиссии пришлось признать эти факты, но в итоге никто не понес за них наказания. Точно так же произойдет и сейчас. Решение суда в Люксембурге фактически установило вину Урсулы фон дер Ляйен, однако даже потеря репутации почти наверняка не угрожает ей реальным тюремным сроком. Потому что официальный Брюссель постарается спустить скандальное дело на тормозах."Данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в ее отношении. Это, конечно, новая страница в есовско-натовском кривосудии. Вместо очередных незаконных санкций против России лучше бы применили закон в отношении своей собственной, теперь уже, как доказано судом, преступницы", – заявила по поводу сегодняшнего решения суда директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.А сама фон дер Ляйен пока молчит – потому что ей нечего сказать по сути обманутым во время пандемии европейцам.Подробнее о деле Урсулы фон дер Ляйен - в статье Павла Котова "СМС на 35 млрд евро. У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начались проблемы"

