Огромная логистическая задача: эксперт рассказал про переброску военных из КНДР в Курскую область - 15.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250515/ogromnaya-logisticheskaya-zadacha-ekspert-rasskazal-pro-perebrosku-voennykh-iz-kndr-v-kurskuyu-oblast-1063160111.html
Огромная логистическая задача: эксперт рассказал про переброску военных из КНДР в Курскую область
Огромная логистическая задача: эксперт рассказал про переброску военных из КНДР в Курскую область - 15.05.2025 Украина.ру
Огромная логистическая задача: эксперт рассказал про переброску военных из КНДР в Курскую область
Переброски северокорейских военных в Курскую область — это огромная логистическая задача. Но с точки зрения транспортировки войск и техники армия России на СВО проявила себя с лучшей стороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО, Кирилл Копылов
2025-05-15T20:30
2025-05-15T20:30
новости
россия
курская область
кндр
вс рф
кто
сво
дзен новости сво
новости сво россия
северная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062799983_0:0:1817:1022_1920x0_80_0_0_31c50c72816ebe79aed88677eac05c15.jpg
Ранее Россия официально признала заслуги военнослужащих из КНДР в освобождении Курской области, хотя все полгода боев информация об участии северокорейцев не афишировалась.По мнению историка, если у России есть возможность заменить какие-то свои части частями союзников, то было вполне логично воспользоваться такой возможностью. Эксперт рассказал, что в годы Первой мировой войны Антанта на Западный фронт "загнала португальцев", а во время Второй мировой войны в Италии присутствовали даже бразильские части."Так почему мы не могли использовать на СВО бойцов из КНДР? Как уже отмечали многие коллеги, 4-я статья российско-корейского договора работает лучше, чем 5-я статья НАТО", — иронично отметил Копылов.Что касается переброски северокорейцев в Курскую область, то это огромная логистическая задача, добавил он."Но с точки зрения транспортировки войск и техники армия России на СВО проявила себя с лучшей стороны. Несмотря на все попытки Украины обрушить нам всю логистику с помощью очередной вундервафли, которая [якобы] "прилетит и все сожжет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250502/evgeniy-yuschuk-esli-kitay-postupit-s-rossiey-kak-kndr-konflikt-na-ukraine-zakonchitsya-na-vtoroy-den-1062850079.html
россия
курская область
кндр
северная корея
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062799983_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_c9323405df6ae3c3c6ef7ab09b22355f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, кндр, вс рф, кто, сво, дзен новости сво, новости сво россия, северная корея, нато, договор, логистика, освобождение
Новости, Россия, Курская область, КНДР, ВС РФ, КТО, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Северная Корея, НАТО, договор, логистика, освобождение

Огромная логистическая задача: эксперт рассказал про переброску военных из КНДР в Курскую область

20:30 15.05.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Переброски северокорейских военных в Курскую область — это огромная логистическая задача. Но с точки зрения транспортировки войск и техники армия России на СВО проявила себя с лучшей стороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО, Кирилл Копылов
Ранее Россия официально признала заслуги военнослужащих из КНДР в освобождении Курской области, хотя все полгода боев информация об участии северокорейцев не афишировалась.
По мнению историка, если у России есть возможность заменить какие-то свои части частями союзников, то было вполне логично воспользоваться такой возможностью.
Эксперт рассказал, что в годы Первой мировой войны Антанта на Западный фронт "загнала португальцев", а во время Второй мировой войны в Италии присутствовали даже бразильские части.
"Так почему мы не могли использовать на СВО бойцов из КНДР? Как уже отмечали многие коллеги, 4-я статья российско-корейского договора работает лучше, чем 5-я статья НАТО", — иронично отметил Копылов.
Что касается переброски северокорейцев в Курскую область, то это огромная логистическая задача, добавил он.
"Но с точки зрения транспортировки войск и техники армия России на СВО проявила себя с лучшей стороны. Несмотря на все попытки Украины обрушить нам всю логистику с помощью очередной вундервафли, которая [якобы] "прилетит и все сожжет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.
Евгений Ющук
2 мая, 07:00
Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй деньУ Трампа задача "нагнуть" Европу, и Россия может помочь ему в этом. Также президенту США важно не допустить большого сближения Москвы и Пекина, что тоже совпадает с российскими интересами.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКурская областьКНДРВС РФКТОСВОдзен новости СВОновости СВО РоссияСеверная КореяНАТОдоговорлогистикаосвобождение
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:13Торги на восточном тракте. Зеленский - это война
21:06Только личная встреча Трампа и Путина решит украинскую проблему – Госдеп США
20:53Путин предпочёл встретиться с Фрадковым и обсудить ОПК
20:52Андрей Ганжа: он жил в другом мире, а умер в этом
20:30Огромная логистическая задача: эксперт рассказал про переброску военных из КНДР в Курскую область
20:20Путин продлил План обороны России
20:15Анпилогов: ВС России вышли к Днепропетровской области и с двух сторон берут в клещи Красноармейск
20:04Британия обвинила президента России в затягивании переговоров по Украине
19:50"Герани" и "Ланцеты" на Параде Победы: эксперт о том, как были представлены войска беспилотных систем
19:42Не управлять, а собирать прибыль. Почему американцы держатся за Запорожскую АЭС
19:30Копылов о том, почему на Параде Победы не показали "Армату", бронеавтомобили и танки с "мангалами"
19:16Ищенко о сельских переселенцах на Украине: говорить по-русски они научились быстрее, чем думать
19:05Зеленский сообщил главное направление удара армии России
18:46Одобрение Зеленским инициативы России и давление США: первые заявления РФ и Украины в Турции
18:33Готовность к компромиссам и рабочий настрой в Стамбуле. Итоги 15 мая
18:31Попала на фронт только с третьей попытки: военврач "Мещёра" о работе, первом обстреле и материнстве
18:26Захарова: решение Трампа прижать биологическое "детище" Байдена правильное, но этого мало
18:23Эрдоган заявил о готовности устроить переговоры Зеленского и Путина
18:07"Направление избрано правильно": Зеленский похвалил Путина
17:58Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются остановить наступление России на Сумы за счет очень коварных мин
Лента новостейМолния