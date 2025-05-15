https://ukraina.ru/20250515/ogromnaya-logisticheskaya-zadacha-ekspert-rasskazal-pro-perebrosku-voennykh-iz-kndr-v-kurskuyu-oblast-1063160111.html

Огромная логистическая задача: эксперт рассказал про переброску военных из КНДР в Курскую область

Огромная логистическая задача: эксперт рассказал про переброску военных из КНДР в Курскую область - 15.05.2025 Украина.ру

Огромная логистическая задача: эксперт рассказал про переброску военных из КНДР в Курскую область

Переброски северокорейских военных в Курскую область — это огромная логистическая задача. Но с точки зрения транспортировки войск и техники армия России на СВО проявила себя с лучшей стороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО, Кирилл Копылов

2025-05-15T20:30

2025-05-15T20:30

2025-05-15T20:30

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Ранее Россия официально признала заслуги военнослужащих из КНДР в освобождении Курской области, хотя все полгода боев информация об участии северокорейцев не афишировалась.По мнению историка, если у России есть возможность заменить какие-то свои части частями союзников, то было вполне логично воспользоваться такой возможностью. Эксперт рассказал, что в годы Первой мировой войны Антанта на Западный фронт "загнала португальцев", а во время Второй мировой войны в Италии присутствовали даже бразильские части."Так почему мы не могли использовать на СВО бойцов из КНДР? Как уже отмечали многие коллеги, 4-я статья российско-корейского договора работает лучше, чем 5-я статья НАТО", — иронично отметил Копылов.Что касается переброски северокорейцев в Курскую область, то это огромная логистическая задача, добавил он."Но с точки зрения транспортировки войск и техники армия России на СВО проявила себя с лучшей стороны. Несмотря на все попытки Украины обрушить нам всю логистику с помощью очередной вундервафли, которая [якобы] "прилетит и все сожжет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250502/evgeniy-yuschuk-esli-kitay-postupit-s-rossiey-kak-kndr-konflikt-na-ukraine-zakonchitsya-na-vtoroy-den-1062850079.html

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