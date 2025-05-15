Огромная логистическая задача: эксперт рассказал про переброску военных из КНДР в Курскую область
© Пресс-служба Минобороны РФ
Переброски северокорейских военных в Курскую область — это огромная логистическая задача. Но с точки зрения транспортировки войск и техники армия России на СВО проявила себя с лучшей стороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО, Кирилл Копылов
Ранее Россия официально признала заслуги военнослужащих из КНДР в освобождении Курской области, хотя все полгода боев информация об участии северокорейцев не афишировалась.
По мнению историка, если у России есть возможность заменить какие-то свои части частями союзников, то было вполне логично воспользоваться такой возможностью.
Эксперт рассказал, что в годы Первой мировой войны Антанта на Западный фронт "загнала португальцев", а во время Второй мировой войны в Италии присутствовали даже бразильские части.
Что касается переброски северокорейцев в Курскую область, то это огромная логистическая задача, добавил он.
"Но с точки зрения транспортировки войск и техники армия России на СВО проявила себя с лучшей стороны. Несмотря на все попытки Украины обрушить нам всю логистику с помощью очередной вундервафли, которая [якобы] "прилетит и все сожжет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.
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