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"Направление избрано правильно": Зеленский похвалил Путина
"Направление избрано правильно": Зеленский похвалил Путина - 15.05.2025 Украина.ру
"Направление избрано правильно": Зеленский похвалил Путина
Президент России Владимир Путин правильно обозначил формат переговорного процесса Москвы и Киева. Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.
2025-05-15T18:07
2025-05-15T18:07
2025-05-15T18:07
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Ранее, в ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира."Направление избрано правильно", - заявил Зеленский, комментируя в Анкаре инициативу Путина о прямых приговорах 15 мая с Стамбуле.Зеленский сообщил, что лично прибыл в Анкару, так как ожидал прибытия Путина и личных переговоров. Он отметил, что не знает, находится ли президент России в Турции.Зеленский заявил журналистам, что многие вопросы смог бы решить лично с Путиным "если бы я встречался на уровне лидеров".Также он заверил журналистов, что украинская делегация по-прежнему готова к переговорам, она сформирована на высоком уровне, а состав российской делегации ему до сих пор не известен, как и её полномочия.Тем временем Мединский вышел к прессе в Стамбуле, а потом уехал
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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"Направление избрано правильно": Зеленский похвалил Путина
Президент России Владимир Путин правильно обозначил формат переговорного процесса Москвы и Киева. Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.