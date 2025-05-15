https://ukraina.ru/20250515/kopylov-o-tom-pochemu-na-parade-pobedy-ne-pokazali-armatu-broneavtomobili-i-tanki-s-mangalami-1063149700.html

Копылов о том, почему на Параде Победы не показали "Армату", бронеавтомобили и танки с "мангалами"

Копылов о том, почему на Параде Победы не показали "Армату", бронеавтомобили и танки с "мангалами" - 15.05.2025 Украина.ру

Копылов о том, почему на Параде Победы не показали "Армату", бронеавтомобили и танки с "мангалами"

На Параде Победы можно было бы показать танки с "мангалами", но все и так знают, что они есть. Большее удивление вызывает то, что не показали бронеавтомобили из списка того, что сейчас используют на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов

2025-05-15T19:30

2025-05-15T19:30

2025-05-15T19:30

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101489/96/1014899684_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_b1a735e20d1571ee4d677104e79be210.jpg

Во время Парада Победы на Красной площади Россия продемонстрировала то вооружение, которое у нее есть, которое применяется на поле боя и служит основой российских вооруженных сил, рассказал эксперт.Большее удивление вызывает то, что на параде в Москве не показали защищенные бронеавтомобили из огромного списка того, что сейчас ВС РФ используют на фронте, указал он.По мнению Копылова, гипотетически, на Параде Победы можно было бы показать танки с "мангалами", но все и так знают, что они есть. Этим сейчас занимаются абсолютно все страны, добавил он. "Мы пока еще только "Абрамсы" с "мангалами" не видели, а "Меркаву" и "Леопарды" - видели. Норвежская армия уже тестировала свои собственные "мангалы" на последних учениях – на них сбрасывались теннисные мячики", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250509/1063023320.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия