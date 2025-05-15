https://ukraina.ru/20250515/kopylov-o-tom-pochemu-na-parade-pobedy-ne-pokazali-armatu-broneavtomobili-i-tanki-s-mangalami-1063149700.html
Копылов о том, почему на Параде Победы не показали "Армату", бронеавтомобили и танки с "мангалами"
Копылов о том, почему на Параде Победы не показали "Армату", бронеавтомобили и танки с "мангалами" - 15.05.2025 Украина.ру
Копылов о том, почему на Параде Победы не показали "Армату", бронеавтомобили и танки с "мангалами"
На Параде Победы можно было бы показать танки с "мангалами", но все и так знают, что они есть. Большее удивление вызывает то, что не показали бронеавтомобили из списка того, что сейчас используют на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
2025-05-15T19:30
2025-05-15T19:30
2025-05-15T19:30
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россия
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Во время Парада Победы на Красной площади Россия продемонстрировала то вооружение, которое у нее есть, которое применяется на поле боя и служит основой российских вооруженных сил, рассказал эксперт.Большее удивление вызывает то, что на параде в Москве не показали защищенные бронеавтомобили из огромного списка того, что сейчас ВС РФ используют на фронте, указал он.По мнению Копылова, гипотетически, на Параде Победы можно было бы показать танки с "мангалами", но все и так знают, что они есть. Этим сейчас занимаются абсолютно все страны, добавил он. "Мы пока еще только "Абрамсы" с "мангалами" не видели, а "Меркаву" и "Леопарды" - видели. Норвежская армия уже тестировала свои собственные "мангалы" на последних учениях – на них сбрасывались теннисные мячики", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250509/1063023320.html
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новости, россия
Копылов о том, почему на Параде Победы не показали "Армату", бронеавтомобили и танки с "мангалами"
На Параде Победы можно было бы показать танки с "мангалами", но все и так знают, что они есть. Большее удивление вызывает то, что не показали бронеавтомобили из списка того, что сейчас используют на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
Во время Парада Победы на Красной площади Россия продемонстрировала то вооружение, которое у нее есть, которое применяется на поле боя и служит основой российских вооруженных сил, рассказал эксперт.
"Почему мы опять показали "Бумеранги" в качестве флагоносцев?" Потому, что они у нас есть. "Почему не показали "Арматы"?" Потому что целесообразнее показать Т-90М "Прорыв", который стал основным танком нашей армии на четвертый год тяжелой войны", — отметил Копылов.
Большее удивление вызывает то, что на параде в Москве не показали защищенные бронеавтомобили из огромного списка того, что сейчас ВС РФ используют на фронте, указал он.
По мнению Копылова, гипотетически, на Параде Победы можно было бы показать танки с "мангалами", но все и так знают, что они есть. Этим сейчас занимаются абсолютно все страны, добавил он.
"Мы пока еще только "Абрамсы" с "мангалами" не видели, а "Меркаву" и "Леопарды" - видели. Норвежская армия уже тестировала свои собственные "мангалы" на последних учениях – на них сбрасывались теннисные мячики", — заключил собеседник издания.