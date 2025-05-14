Военкор Поддубный назвал цели ударов ВС РФ по Украине
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа минометного расчета группировки войск "Север" в Курской области
Минувшей ночью российские войска атаковали логистические узлы ВСУ. Об этом 14 мая в своем Телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный
По его данным, удары были нанесены по объектам в Харьковской, Сумской, Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины. В частности, российской армией был атакован город Черноморск.
Взрывы прогремели в районе контейнерного терминала порта. Издание "Военное обозрение" отметило, в тот момент там была завершена разгрузка судна, прибывшего из Средиземноморья. Целью был военный груз.
В Харьковской области удары были нанесены в районе Купянска, где атаковали как беспилотники, так и оперативно-тактическая авиация, утверждает военкор.
11:35Радикалов "Правого сектора"* выводят из приграничных боев — военкоры Командование 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ начало выводить из зоны боевых действия "радикальных неонацистов". Об этом 14 мая сообщил Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север"
Что сейчас происходит у курского приграничья — в публикации Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область.
О том, могут ли подобные провокации быть отвлекающим маневром, ранее в интервью изданию Украина.ру рассуждал военный корреспондент, автор Телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков: Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском.
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