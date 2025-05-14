Военкор Поддубный назвал цели ударов ВС РФ по Украине - 14.05.2025 Украина.ру
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Военкор Поддубный назвал цели ударов ВС РФ по Украине
Военкор Поддубный назвал цели ударов ВС РФ по Украине - 14.05.2025 Украина.ру
Военкор Поддубный назвал цели ударов ВС РФ по Украине
Минувшей ночью российские войска атаковали логистические узлы ВСУ. Об этом 14 мая в своем Телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный
2025-05-14T11:54
2025-05-14T11:54
новости
россия
украина
поддубный
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По его данным, удары были нанесены по объектам в Харьковской, Сумской, Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины. В частности, российской армией был атакован город Черноморск. Взрывы прогремели в районе контейнерного терминала порта. Издание "Военное обозрение" отметило, в тот момент там была завершена разгрузка судна, прибывшего из Средиземноморья. Целью был военный груз.В Харьковской области удары были нанесены в районе Купянска, где атаковали как беспилотники, так и оперативно-тактическая авиация, утверждает военкор.Также Поддубный сообщил о переходе под контроль российских войск села Малиновка в Красноармейском (Покровском) районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Минобороны РФ пока не подтверждало освобождение этого населенного пункта.Что сейчас происходит у курского приграничья — в публикации Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область. О том, могут ли подобные провокации быть отвлекающим маневром, ранее в интервью изданию Украина.ру рассуждал военный корреспондент, автор Телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков: Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском.
https://ukraina.ru/20250514/radikalov-pravogo-sektora-vyvodyat-iz-prigranichnykh-boev--voenkory--1063112565.html
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новости, россия, украина, поддубный, вооруженные силы украины, вс рф, одесская область, харьковская область, сумская область, киевская область
Новости, Россия, Украина, Поддубный, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Одесская область, Харьковская область, Сумская область, Киевская область

Военкор Поддубный назвал цели ударов ВС РФ по Украине

11:54 14.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа минометного расчета группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа минометного расчета группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Минувшей ночью российские войска атаковали логистические узлы ВСУ. Об этом 14 мая в своем Телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный
По его данным, удары были нанесены по объектам в Харьковской, Сумской, Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины. В частности, российской армией был атакован город Черноморск.
Взрывы прогремели в районе контейнерного терминала порта. Издание "Военное обозрение" отметило, в тот момент там была завершена разгрузка судна, прибывшего из Средиземноморья. Целью был военный груз.
В Харьковской области удары были нанесены в районе Купянска, где атаковали как беспилотники, так и оперативно-тактическая авиация, утверждает военкор.
Также Поддубный сообщил о переходе под контроль российских войск села Малиновка в Красноармейском (Покровском) районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Минобороны РФ пока не подтверждало освобождение этого населенного пункта.
11:35
Радикалов "Правого сектора"* выводят из приграничных боев — военкоры Командование 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ начало выводить из зоны боевых действия "радикальных неонацистов". Об этом 14 мая сообщил Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север"
Что сейчас происходит у курского приграничья — в публикации Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область.
О том, могут ли подобные провокации быть отвлекающим маневром, ранее в интервью изданию Украина.ру рассуждал военный корреспондент, автор Телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков: Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском.
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