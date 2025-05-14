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Военкор Поддубный назвал цели ударов ВС РФ по Украине

Военкор Поддубный назвал цели ударов ВС РФ по Украине - 14.05.2025 Украина.ру

Военкор Поддубный назвал цели ударов ВС РФ по Украине

Минувшей ночью российские войска атаковали логистические узлы ВСУ. Об этом 14 мая в своем Телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный

2025-05-14T11:54

2025-05-14T11:54

2025-05-14T11:54

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По его данным, удары были нанесены по объектам в Харьковской, Сумской, Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины. В частности, российской армией был атакован город Черноморск. Взрывы прогремели в районе контейнерного терминала порта. Издание "Военное обозрение" отметило, в тот момент там была завершена разгрузка судна, прибывшего из Средиземноморья. Целью был военный груз.В Харьковской области удары были нанесены в районе Купянска, где атаковали как беспилотники, так и оперативно-тактическая авиация, утверждает военкор.Также Поддубный сообщил о переходе под контроль российских войск села Малиновка в Красноармейском (Покровском) районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Минобороны РФ пока не подтверждало освобождение этого населенного пункта.Что сейчас происходит у курского приграничья — в публикации Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область. О том, могут ли подобные провокации быть отвлекающим маневром, ранее в интервью изданию Украина.ру рассуждал военный корреспондент, автор Телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков: Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском.

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