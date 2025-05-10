Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском - 10.05.2025 Украина.ру
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Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском
Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском - 10.05.2025 Украина.ру
Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском
Активизировавшаяся в Курской области украинская армия, вероятнее всего, пытается устроить ВС РФ разведку боем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор Телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-05-10T06:45
2025-05-10T06:45
новости
россия
курская область
теткино
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вс рф
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Ранее ВСУ предприняли неудачные попытки прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Противник использовал для атаки несколько малочисленных групп. С обоих сторон работает артиллерия, минометы и FPV-дроны, а также разведывательные БПЛА.Собеседник издания отметил, что неясно, какой смысл этих маневров. Разве что срезать Теткинский выступ, который образовался еще с 1991 года, поскольку граница там проходит так, что поселок фактически находится в полуокружении, предположил военкор.Он также задался вопросом, почему российские войска не создали там буферную зону, ведь Теткино не очень удобно оборонять.“Да, его с двух сторон огибает река Сейм, но в целом об этом надо было думать раньше, поскольку ВСУ уже заходили в этот поселок и форсировали Сейм”, — заметил эксперт.Стоит напомнить, что на этой неделе ВС РФ уничтожили колонну ВСУ на квадроциклах, которая пыталась прорваться в Курскую область из Павловки. Подробности в публикации Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ?Полный текст интервью Тимофея Ермакова: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250505/aktivnoe-prodvizhenie-armii-rf-popytki-vsu-prorvat-granitsu-v-kurskoy-oblasti-frontovaya-svodka-1062933370.html
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новости, россия, курская область, теткино, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Курская область, Теткино, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском

06:45 10.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Активизировавшаяся в Курской области украинская армия, вероятнее всего, пытается устроить ВС РФ разведку боем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор Телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Ранее ВСУ предприняли неудачные попытки прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Противник использовал для атаки несколько малочисленных групп. С обоих сторон работает артиллерия, минометы и FPV-дроны, а также разведывательные БПЛА.
Собеседник издания отметил, что неясно, какой смысл этих маневров. Разве что срезать Теткинский выступ, который образовался еще с 1991 года, поскольку граница там проходит так, что поселок фактически находится в полуокружении, предположил военкор.
“То, что сейчас делает киевский режим может быть отвлекающим маневром. Вопрос в том, куда они будут наступать дальше? На Рыльск? Но разведка не докладывала, что противник концентрировал там силы. Короче говоря, пока это нечто вроде разведки боем, прощупыванием нашей обороны и отвлечением нас от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни”, — заявил Ермаков.
Он также задался вопросом, почему российские войска не создали там буферную зону, ведь Теткино не очень удобно оборонять.
“Да, его с двух сторон огибает река Сейм, но в целом об этом надо было думать раньше, поскольку ВСУ уже заходили в этот поселок и форсировали Сейм”, — заметил эксперт.
Стоит напомнить, что на этой неделе ВС РФ уничтожили колонну ВСУ на квадроциклах, которая пыталась прорваться в Курскую область из Павловки. Подробности в публикации Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ?
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
5 мая, 12:19
Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области, активное продвижение ВС РФ: фронтовая сводкаУкраинские военные не оставляют попыток прорвать границу РФ в Курской области: провокация, отвыкающий маневр или военная цель? Тем временем армия России продвигается сразу на нескольких направлениях: где пророчат провал ВСУ?
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область читайте на сайте Украина.ру.
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