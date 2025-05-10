https://ukraina.ru/20250510/nastuplenie-ili-otvlekayuschiy-manevr-ermakov-o-popytkakh-vsu-prorvat-granitsu-pod-kurskom-1062998019.html

Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском

Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском - 10.05.2025 Украина.ру

Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском

Активизировавшаяся в Курской области украинская армия, вероятнее всего, пытается устроить ВС РФ разведку боем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор Телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-05-10T06:45

2025-05-10T06:45

2025-05-10T06:45

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теткино

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вс рф

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Ранее ВСУ предприняли неудачные попытки прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Противник использовал для атаки несколько малочисленных групп. С обоих сторон работает артиллерия, минометы и FPV-дроны, а также разведывательные БПЛА.Собеседник издания отметил, что неясно, какой смысл этих маневров. Разве что срезать Теткинский выступ, который образовался еще с 1991 года, поскольку граница там проходит так, что поселок фактически находится в полуокружении, предположил военкор.Он также задался вопросом, почему российские войска не создали там буферную зону, ведь Теткино не очень удобно оборонять.“Да, его с двух сторон огибает река Сейм, но в целом об этом надо было думать раньше, поскольку ВСУ уже заходили в этот поселок и форсировали Сейм”, — заметил эксперт.Стоит напомнить, что на этой неделе ВС РФ уничтожили колонну ВСУ на квадроциклах, которая пыталась прорваться в Курскую область из Павловки. Подробности в публикации Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ?Полный текст интервью Тимофея Ермакова: После Дня Победы Россия ударит на Новопавловку и ворвется в Днепропетровскую область читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250505/aktivnoe-prodvizhenie-armii-rf-popytki-vsu-prorvat-granitsu-v-kurskoy-oblasti-frontovaya-svodka-1062933370.html

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новости, россия, курская область, теткино, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф