Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Активизировавшаяся в Курской области украинская армия, вероятнее всего, пытается устроить ВС РФ разведку боем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор Телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Ранее ВСУ предприняли неудачные попытки прорыва на территорию Курской области. Бои развернулись около населенных пунктов Теткино и Новый Путь. Противник использовал для атаки несколько малочисленных групп. С обоих сторон работает артиллерия, минометы и FPV-дроны, а также разведывательные БПЛА.
Собеседник издания отметил, что неясно, какой смысл этих маневров. Разве что срезать Теткинский выступ, который образовался еще с 1991 года, поскольку граница там проходит так, что поселок фактически находится в полуокружении, предположил военкор.
“То, что сейчас делает киевский режим может быть отвлекающим маневром. Вопрос в том, куда они будут наступать дальше? На Рыльск? Но разведка не докладывала, что противник концентрировал там силы. Короче говоря, пока это нечто вроде разведки боем, прощупыванием нашей обороны и отвлечением нас от Сумского плацдарма от Владимировки до Локни”, — заявил Ермаков.
Он также задался вопросом, почему российские войска не создали там буферную зону, ведь Теткино не очень удобно оборонять.
“Да, его с двух сторон огибает река Сейм, но в целом об этом надо было думать раньше, поскольку ВСУ уже заходили в этот поселок и форсировали Сейм”, — заметил эксперт.
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