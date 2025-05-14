Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Диверсионная группа украинской армии под видом российских военных пыталась прорваться в Курскую область у поселка Новый Путь. Об этом 14 мая сообщил Телеграм-канал SHOT
По данным издания, минувшей ночью украинские военные предприняли очередную попытку прорыва границы в Курской области: вылазка была совершена у поселка Новый Путь в Глушковском районе, колонна бронемашин ВСУ продвигалась к Павловке Сумской области. Отмечается, что на окраине населенного пункта высадилось около 25 украинских военнослужащих, одетых в российскую военную форму.
"Стрелкового боя у границы не было, наши пограничники изначально следили за всеми передвижениями диверсантов. При поддержке артиллерии и FPV-дронов вся группа была разбита на подступах к поселку", — говорится в публикации.
Это далеко не первая попытка ВСУ прорвать российскую границу. После полной зачистки плацдарма, ранее удерживаемого противником, украинская армия неоднократно пыталась вновь вернуться в Курскую область. Командование ВСУ не оставляет попыток снова закрепиться в регионе — причем самыми разными способами.
Так, в начале мая прорвать границу пыталась колонна украинских военных на квадроциклах, однако тоже безуспешно. Несколько раз ВСУ пробовали вторгнуться в регион и во время перемирия в честь Дня Победы. Все эти попытки были пресечены российской армией.
10 мая, 06:45Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под КурскомАктивизировавшаяся в Курской области украинская армия, вероятнее всего, пытается устроить ВС РФ разведку боем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор Телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Кроме того, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные пресекли попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область.
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