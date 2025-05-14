https://ukraina.ru/20250514/pod-vidom-boytsov-rf-shot-vyyasnil-kak-na-etot-raz-vsu-pytalis-prorvatsya-v-kurskuyu-oblast-1063111202.html

Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область

Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область - 14.05.2025 Украина.ру

Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область

Диверсионная группа украинской армии под видом российских военных пыталась прорваться в Курскую область у поселка Новый Путь. Об этом 14 мая сообщил Телеграм-канал SHOT

2025-05-14T10:22

2025-05-14T10:22

2025-05-14T10:22

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По данным издания, минувшей ночью украинские военные предприняли очередную попытку прорыва границы в Курской области: вылазка была совершена у поселка Новый Путь в Глушковском районе, колонна бронемашин ВСУ продвигалась к Павловке Сумской области. Отмечается, что на окраине населенного пункта высадилось около 25 украинских военнослужащих, одетых в российскую военную форму.Это далеко не первая попытка ВСУ прорвать российскую границу. После полной зачистки плацдарма, ранее удерживаемого противником, украинская армия неоднократно пыталась вновь вернуться в Курскую область. Командование ВСУ не оставляет попыток снова закрепиться в регионе — причем самыми разными способами.Так, в начале мая прорвать границу пыталась колонна украинских военных на квадроциклах, однако тоже безуспешно. Несколько раз ВСУ пробовали вторгнуться в регион и во время перемирия в честь Дня Победы. Все эти попытки были пресечены российской армией.Кроме того, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные пресекли попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область.

https://ukraina.ru/20250510/nastuplenie-ili-otvlekayuschiy-manevr-ermakov-o-popytkakh-vsu-prorvat-granitsu-pod-kurskom-1062998019.html

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новости, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вс рф