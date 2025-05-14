Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область - 14.05.2025 Украина.ру
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Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область
Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область - 14.05.2025 Украина.ру
Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область
Диверсионная группа украинской армии под видом российских военных пыталась прорваться в Курскую область у поселка Новый Путь. Об этом 14 мая сообщил Телеграм-канал SHOT
2025-05-14T10:22
2025-05-14T10:22
новости
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
вс рф
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По данным издания, минувшей ночью украинские военные предприняли очередную попытку прорыва границы в Курской области: вылазка была совершена у поселка Новый Путь в Глушковском районе, колонна бронемашин ВСУ продвигалась к Павловке Сумской области. Отмечается, что на окраине населенного пункта высадилось около 25 украинских военнослужащих, одетых в российскую военную форму.Это далеко не первая попытка ВСУ прорвать российскую границу. После полной зачистки плацдарма, ранее удерживаемого противником, украинская армия неоднократно пыталась вновь вернуться в Курскую область. Командование ВСУ не оставляет попыток снова закрепиться в регионе — причем самыми разными способами.Так, в начале мая прорвать границу пыталась колонна украинских военных на квадроциклах, однако тоже безуспешно. Несколько раз ВСУ пробовали вторгнуться в регион и во время перемирия в честь Дня Победы. Все эти попытки были пресечены российской армией.Кроме того, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные пресекли попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область.
https://ukraina.ru/20250510/nastuplenie-ili-otvlekayuschiy-manevr-ermakov-o-popytkakh-vsu-prorvat-granitsu-pod-kurskom-1062998019.html
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новости, курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область

10:22 14.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Диверсионная группа украинской армии под видом российских военных пыталась прорваться в Курскую область у поселка Новый Путь. Об этом 14 мая сообщил Телеграм-канал SHOT
По данным издания, минувшей ночью украинские военные предприняли очередную попытку прорыва границы в Курской области: вылазка была совершена у поселка Новый Путь в Глушковском районе, колонна бронемашин ВСУ продвигалась к Павловке Сумской области. Отмечается, что на окраине населенного пункта высадилось около 25 украинских военнослужащих, одетых в российскую военную форму.

"Стрелкового боя у границы не было, наши пограничники изначально следили за всеми передвижениями диверсантов. При поддержке артиллерии и FPV-дронов вся группа была разбита на подступах к поселку", — говорится в публикации.

Это далеко не первая попытка ВСУ прорвать российскую границу. После полной зачистки плацдарма, ранее удерживаемого противником, украинская армия неоднократно пыталась вновь вернуться в Курскую область. Командование ВСУ не оставляет попыток снова закрепиться в регионе — причем самыми разными способами.
Так, в начале мая прорвать границу пыталась колонна украинских военных на квадроциклах, однако тоже безуспешно. Несколько раз ВСУ пробовали вторгнуться в регион и во время перемирия в честь Дня Победы. Все эти попытки были пресечены российской армией.
- РИА Новости, 1920, 10.05.2025
10 мая, 06:45
Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под КурскомАктивизировавшаяся в Курской области украинская армия, вероятнее всего, пытается устроить ВС РФ разведку боем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор Телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Кроме того, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные пресекли попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область.
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