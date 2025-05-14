"В сто раз больше, чем год назад": вэсэушник пожаловался на рои российских дронов - 14.05.2025 Украина.ру
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"В сто раз больше, чем год назад": вэсэушник пожаловался на рои российских дронов
"В сто раз больше, чем год назад": вэсэушник пожаловался на рои российских дронов - 14.05.2025 Украина.ру
"В сто раз больше, чем год назад": вэсэушник пожаловался на рои российских дронов
Российские войска стали применять дроны целыми роями, используя в "сотни" раз больше БПЛА, чем год назад. Такое заявление 14 мая сделал экс-депутат Верховной Рады, военнослужащий Украины Егор Фирсов. Его слова приводит издание "Страна.ua"
2025-05-14T17:06
2025-05-14T17:06
новости
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По его словам, раньше дроны использовались лишь несколькими российскими подразделениями, а теперь все стало более масштабно. Фирсов уточнил, что украинские датчики постоянно фиксируют "огромное количество российских дронов в воздухе". По данным солдата ВСУ, беспилотники армии РФ системно атакуют на глубину 10-15 км.Фирсов отметил, что Россия также развивается в использовании РЭБ, глуша тем самым украинские дроны. Поэтому вэсэушник призвал украинское командование системно подойти к внедрению технологий и к поддержке работы инженеров.Между тем проблемы ВСУ связаны не только с развитием российской военной техники. Сегодня, 14 мая, стало известно, что обещанного миллиона не будет: Минобороны Украины обмануло молодых солдат ВСУ. Кроме того, перешедший на строну РФ солдат рассказал об идеологии ВСУ: "Россия — враг".
https://ukraina.ru/20250514/voenkor-poddubnyy-nazval-tseli-udarov-vs-rf-po-ukraine--1063113032.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, верховная рада, бпла, вс рф, дроны, беспилотники
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, БПЛА, ВС РФ, дроны, беспилотники

"В сто раз больше, чем год назад": вэсэушник пожаловался на рои российских дронов

17:06 14.05.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские войска стали применять дроны целыми роями, используя в "сотни" раз больше БПЛА, чем год назад. Такое заявление 14 мая сделал экс-депутат Верховной Рады, военнослужащий Украины Егор Фирсов. Его слова приводит издание "Страна.ua"
По его словам, раньше дроны использовались лишь несколькими российскими подразделениями, а теперь все стало более масштабно. Фирсов уточнил, что украинские датчики постоянно фиксируют "огромное количество российских дронов в воздухе". По данным солдата ВСУ, беспилотники армии РФ системно атакуют на глубину 10-15 км.
Фирсов отметил, что Россия также развивается в использовании РЭБ, глуша тем самым украинские дроны. Поэтому вэсэушник призвал украинское командование системно подойти к внедрению технологий и к поддержке работы инженеров.
Боевая работа минометного расчета группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
11:54
Военкор Поддубный назвал цели ударов ВС РФ по Украине Минувшей ночью российские войска атаковали логистические узлы ВСУ. Об этом 14 мая в своем Телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный
Между тем проблемы ВСУ связаны не только с развитием российской военной техники. Сегодня, 14 мая, стало известно, что обещанного миллиона не будет: Минобороны Украины обмануло молодых солдат ВСУ.
Кроме того, перешедший на строну РФ солдат рассказал об идеологии ВСУ: "Россия — враг".
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