https://ukraina.ru/20250514/v-sto-raz-bolshe-chem-god-nazad-veseushnik-pozhalovalsya-na-roi-rossiyskikh-dronov--1063127140.html

"В сто раз больше, чем год назад": вэсэушник пожаловался на рои российских дронов

"В сто раз больше, чем год назад": вэсэушник пожаловался на рои российских дронов - 14.05.2025 Украина.ру

"В сто раз больше, чем год назад": вэсэушник пожаловался на рои российских дронов

Российские войска стали применять дроны целыми роями, используя в "сотни" раз больше БПЛА, чем год назад. Такое заявление 14 мая сделал экс-депутат Верховной Рады, военнослужащий Украины Егор Фирсов. Его слова приводит издание "Страна.ua"

2025-05-14T17:06

2025-05-14T17:06

2025-05-14T17:06

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По его словам, раньше дроны использовались лишь несколькими российскими подразделениями, а теперь все стало более масштабно. Фирсов уточнил, что украинские датчики постоянно фиксируют "огромное количество российских дронов в воздухе". По данным солдата ВСУ, беспилотники армии РФ системно атакуют на глубину 10-15 км.Фирсов отметил, что Россия также развивается в использовании РЭБ, глуша тем самым украинские дроны. Поэтому вэсэушник призвал украинское командование системно подойти к внедрению технологий и к поддержке работы инженеров.Между тем проблемы ВСУ связаны не только с развитием российской военной техники. Сегодня, 14 мая, стало известно, что обещанного миллиона не будет: Минобороны Украины обмануло молодых солдат ВСУ. Кроме того, перешедший на строну РФ солдат рассказал об идеологии ВСУ: "Россия — враг".

https://ukraina.ru/20250514/voenkor-poddubnyy-nazval-tseli-udarov-vs-rf-po-ukraine--1063113032.html

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, верховная рада, бпла, вс рф, дроны, беспилотники