https://ukraina.ru/20250514/ukrainskiy-soldat-osuzhden-za-terakt-v-kurskoy-oblasti-1063128615.html

Украинский солдат осужден за теракт в Курской области

Украинский солдат осужден за теракт в Курской области - 14.05.2025 Украина.ру

Украинский солдат осужден за теракт в Курской области

Украинский солдат осужден за совершение террористического акта в Курской области, сообщает Следственный комитет России

2025-05-14T17:31

2025-05-14T17:31

2025-05-14T17:31

новости

курская область

россия

вооруженные силы украины

ск рф

приговор

кто

всу

разгром всу

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0e/1063127886_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_7934ceb855bf03c3be0ecf8699d14f76.jpg

Старший солдат 44 отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Кирпиченко по приговору суда признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следователи установили, что 9 сентября 2024 года вооруженный Кирпиченко в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ)незаконно вторгся на территорию Российской Федерации."Находясь в с. Любимовка и с. Снагость Суджанского района Курской области, Кирпиченко под угрозой применения оружия препятствовал эвакуации мирных граждан, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям, а также удерживал под вооруженным контролем, в том числе путем минирования дорожных направлений и участков местности с. Любимовка", - сказано в официальном сообщении.Украинский военнослужащий попал в плен во время боевых действий. По приговору суда Кирпиченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.Согласно опубликованной видеозаписи из зала суда, подсудимый признал свою вину в предъявленном обвинении. Ранее По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Финский журналист и военный корреспондент рассказал о поездке в Курскую и Белгородскую области и о судьбе иностранных наемников в рядах ВСУ в интервью Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда Также 14 мая СК РФ сообщил, что Осуждены украинские военнослужащие, минировавшие дороги и терроризировавшие жителей Курской области

https://ukraina.ru/20250513/svr-rasskazala-o-probleme-vozvrascheniya-zhiteley-kurskoy-oblasti-iz-ukrainskogo-plena-1063094033.html

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, ск рф, приговор, кто, всу, разгром всу, терроризм