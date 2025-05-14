Украинский солдат осужден за теракт в Курской области - 14.05.2025 Украина.ру
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Украинский солдат осужден за теракт в Курской области
Украинский солдат осужден за теракт в Курской области - 14.05.2025 Украина.ру
Украинский солдат осужден за теракт в Курской области
Украинский солдат осужден за совершение террористического акта в Курской области, сообщает Следственный комитет России
2025-05-14T17:31
2025-05-14T17:31
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
ск рф
приговор
кто
всу
разгром всу
терроризм
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Старший солдат 44 отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Кирпиченко по приговору суда признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следователи установили, что 9 сентября 2024 года вооруженный Кирпиченко в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ)незаконно вторгся на территорию Российской Федерации."Находясь в с. Любимовка и с. Снагость Суджанского района Курской области, Кирпиченко под угрозой применения оружия препятствовал эвакуации мирных граждан, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям, а также удерживал под вооруженным контролем, в том числе путем минирования дорожных направлений и участков местности с. Любимовка", - сказано в официальном сообщении.Украинский военнослужащий попал в плен во время боевых действий. По приговору суда Кирпиченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.Согласно опубликованной видеозаписи из зала суда, подсудимый признал свою вину в предъявленном обвинении. Ранее По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Финский журналист и военный корреспондент рассказал о поездке в Курскую и Белгородскую области и о судьбе иностранных наемников в рядах ВСУ в интервью Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда Также 14 мая СК РФ сообщил, что Осуждены украинские военнослужащие, минировавшие дороги и терроризировавшие жителей Курской области
https://ukraina.ru/20250513/svr-rasskazala-o-probleme-vozvrascheniya-zhiteley-kurskoy-oblasti-iz-ukrainskogo-plena-1063094033.html
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452
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, ск рф, приговор, кто, всу, разгром всу, терроризм
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, СК РФ, приговор, КТО, ВСУ, разгром ВСУ, терроризм

Украинский солдат осужден за теракт в Курской области

17:31 14.05.2025
 
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
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Украинский солдат осужден за совершение террористического акта в Курской области, сообщает Следственный комитет России
Старший солдат 44 отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Кирпиченко по приговору суда признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следователи установили, что 9 сентября 2024 года вооруженный Кирпиченко в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ)незаконно вторгся на территорию Российской Федерации.
"Находясь в с. Любимовка и с. Снагость Суджанского района Курской области, Кирпиченко под угрозой применения оружия препятствовал эвакуации мирных граждан, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям, а также удерживал под вооруженным контролем, в том числе путем минирования дорожных направлений и участков местности с. Любимовка", - сказано в официальном сообщении.
Украинский военнослужащий попал в плен во время боевых действий. По приговору суда Кирпиченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
Согласно опубликованной видеозаписи из зала суда, подсудимый признал свою вину в предъявленном обвинении.
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В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Финский журналист и военный корреспондент рассказал о поездке в Курскую и Белгородскую области и о судьбе иностранных наемников в рядах ВСУ в интервью Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда
Также 14 мая СК РФ сообщил, что Осуждены украинские военнослужащие, минировавшие дороги и терроризировавшие жителей Курской области
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