Украинский солдат осужден за теракт в Курской области
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
Украинский солдат осужден за совершение террористического акта в Курской области, сообщает Следственный комитет России
Старший солдат 44 отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Кирпиченко по приговору суда признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следователи установили, что 9 сентября 2024 года вооруженный Кирпиченко в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ)незаконно вторгся на территорию Российской Федерации.
"Находясь в с. Любимовка и с. Снагость Суджанского района Курской области, Кирпиченко под угрозой применения оружия препятствовал эвакуации мирных граждан, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям, а также удерживал под вооруженным контролем, в том числе путем минирования дорожных направлений и участков местности с. Любимовка", - сказано в официальном сообщении.
Украинский военнослужащий попал в плен во время боевых действий. По приговору суда Кирпиченко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
Согласно опубликованной видеозаписи из зала суда, подсудимый признал свою вину в предъявленном обвинении.
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