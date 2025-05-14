Осуждены украинские военнослужащие, минировавшие дороги и терроризировавшие жителей Курской области - 14.05.2025 Украина.ру
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Осуждены украинские военнослужащие, минировавшие дороги и терроризировавшие жителей Курской области
Осуждены украинские военнослужащие, минировавшие дороги и терроризировавшие жителей Курской области - 14.05.2025 Украина.ру
Осуждены украинские военнослужащие, минировавшие дороги и терроризировавшие жителей Курской области
Вынесены приговоры украинским военнослужащим за минирование дорог и препятствование эвакуации мирных жителей Курской области. Об этом 14 мая сообщил Следственный комитет России
2025-05-14T13:55
2025-05-14T13:55
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
ск рф
военные преступления
кто
всу
приговор
терроризм
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Собранные главным военным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения двух приговоров солдату 17 отдельной танковой бригады ВСУ Александру Приймачуку и старшему сержанту 22 отдельной механизированной бригады ВСУ Денису Писаченко. Каждый признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)."Следствием установлено, что в 2024 году Приймачук и Писаченко, вооруженные автоматами АК-74, в целях совершения террористического акта в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. Находясь в Суджанском и Кореневском районах Курской области, указанные лица минировали дороги, угрожая применением оружия, препятствовали эвакуации гражданского населения", - сказано в официальном сообщении.Приймачук и Писаченко были задержаны российскими военнослужащими в ходе боевых действий и переданы следствию.По приговору суда Приймачуку и Писаченко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.Ранее По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Финский журналист и военный корреспондент рассказал о поездке в Курскую и Белгородскую области и о судьбе иностранных наемников в рядах ВСУ в интервью Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда Также в новостях: Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область
https://ukraina.ru/20250514/sk-rf-ustanovleno-24-fakta-ubiystva-mirnykh-zhiteley-sela-russkogo-porechnogo-1063118439.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, ск рф, военные преступления, кто, всу, приговор, терроризм
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Военные преступления, КТО, ВСУ, приговор, терроризм

Осуждены украинские военнослужащие, минировавшие дороги и терроризировавшие жителей Курской области

13:55 14.05.2025
 
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
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Вынесены приговоры украинским военнослужащим за минирование дорог и препятствование эвакуации мирных жителей Курской области. Об этом 14 мая сообщил Следственный комитет России
Собранные главным военным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения двух приговоров солдату 17 отдельной танковой бригады ВСУ Александру Приймачуку и старшему сержанту 22 отдельной механизированной бригады ВСУ Денису Писаченко. Каждый признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
"Следствием установлено, что в 2024 году Приймачук и Писаченко, вооруженные автоматами АК-74, в целях совершения террористического акта в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. Находясь в Суджанском и Кореневском районах Курской области, указанные лица минировали дороги, угрожая применением оружия, препятствовали эвакуации гражданского населения", - сказано в официальном сообщении.
Приймачук и Писаченко были задержаны российскими военнослужащими в ходе боевых действий и переданы следствию.
По приговору суда Приймачуку и Писаченко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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СК РФ: установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского ПоречногоРоссийскими следователями установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного украинскими боевиками и устанавливаются обстоятельства убийств ещё двух жителей Курской области. Об этом 14 мая заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Ранее По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Финский журналист и военный корреспондент рассказал о поездке в Курскую и Белгородскую области и о судьбе иностранных наемников в рядах ВСУ в интервью Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда
Также в новостях: Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область
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