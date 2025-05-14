https://ukraina.ru/20250514/osuzhdeny-ukrainskie-voennosluzhaschie-minirovavshie-dorogi-i-terrorizirovavshie-zhiteley-kurskoy-oblasti-1063118630.html

Осуждены украинские военнослужащие, минировавшие дороги и терроризировавшие жителей Курской области

Осуждены украинские военнослужащие, минировавшие дороги и терроризировавшие жителей Курской области - 14.05.2025 Украина.ру

Осуждены украинские военнослужащие, минировавшие дороги и терроризировавшие жителей Курской области

Вынесены приговоры украинским военнослужащим за минирование дорог и препятствование эвакуации мирных жителей Курской области. Об этом 14 мая сообщил Следственный комитет России

2025-05-14T13:55

2025-05-14T13:55

2025-05-14T13:55

новости

курская область

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терроризм

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Собранные главным военным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения двух приговоров солдату 17 отдельной танковой бригады ВСУ Александру Приймачуку и старшему сержанту 22 отдельной механизированной бригады ВСУ Денису Писаченко. Каждый признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)."Следствием установлено, что в 2024 году Приймачук и Писаченко, вооруженные автоматами АК-74, в целях совершения террористического акта в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. Находясь в Суджанском и Кореневском районах Курской области, указанные лица минировали дороги, угрожая применением оружия, препятствовали эвакуации гражданского населения", - сказано в официальном сообщении.Приймачук и Писаченко были задержаны российскими военнослужащими в ходе боевых действий и переданы следствию.По приговору суда Приймачуку и Писаченко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.Ранее По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Финский журналист и военный корреспондент рассказал о поездке в Курскую и Белгородскую области и о судьбе иностранных наемников в рядах ВСУ в интервью Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда Также в новостях: Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область

https://ukraina.ru/20250514/sk-rf-ustanovleno-24-fakta-ubiystva-mirnykh-zhiteley-sela-russkogo-porechnogo-1063118439.html

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, ск рф, военные преступления, кто, всу, приговор, терроризм