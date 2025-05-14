Осуждены украинские военнослужащие, минировавшие дороги и терроризировавшие жителей Курской области
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© Следком / Telegram
Вынесены приговоры украинским военнослужащим за минирование дорог и препятствование эвакуации мирных жителей Курской области. Об этом 14 мая сообщил Следственный комитет России
Собранные главным военным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения двух приговоров солдату 17 отдельной танковой бригады ВСУ Александру Приймачуку и старшему сержанту 22 отдельной механизированной бригады ВСУ Денису Писаченко. Каждый признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
"Следствием установлено, что в 2024 году Приймачук и Писаченко, вооруженные автоматами АК-74, в целях совершения террористического акта в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. Находясь в Суджанском и Кореневском районах Курской области, указанные лица минировали дороги, угрожая применением оружия, препятствовали эвакуации гражданского населения", - сказано в официальном сообщении.
Приймачук и Писаченко были задержаны российскими военнослужащими в ходе боевых действий и переданы следствию.
По приговору суда Приймачуку и Писаченко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет каждому с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
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