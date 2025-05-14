Рютте заявил об окне возможностей для урегулирования украинского конфликта
В Ближайшие две недели откроется окно возможностей для урегулирования конфликта на Украине. Об этом 14 мая заявил генсек НАТО Марк Рютте после переговоров в Турции
Он отметил, что провел "прекрасную встречу" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в рамках подготовки к саммиту [НАТО] в следующем месяце.
"Турция является верным и мощным союзником. Мы также обсудили Украину, где открылось реальное окно возможностей для прогресса к миру", — написал Рютте в своих соцсетях.
По его словам, сейчас именно тот момент, чтобы "вывести весь вопрос по Украине на более конструктивный уровень". генсек НАТО отметил, что делать это нужно не без участия Владимира Зеленского, американского правительства и Турции.
В четверг, 15 мая, в Турции должны состояться переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Дипломатический источник в Анкаре накануне заверил, что в Стамбуле все полностью готово к переговорам России и Украины. Он уточнил, что переговоры в Турции пройдут в закрытом формате с полным обеспечением безопасности.
Эту идею президент России Владимир Путин предложил украинским властям еще в минувшее воскресенье, 11 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, вопросы и повестка на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле будут связаны с конкретным составом делегации. При этом раскрывать, кто именно примет участие во встрече, помощник президента России не стал.
13:00Зеленский торгуется перед встречей в Стамбуле, ЕС перебирает пакеты. Главное на 13:00Вокруг встречи в Стамбуле, анонсированной президентом РФ Владимиром Путиным на 15 мая, продолжается политическое "броуновское" движение. Послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России. Российские вооруженные силы продвигаются на фронте. Украина вышла в полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2025"
Подробнее о том, как сейчас развивается эта тема, — в публикациях Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным и Трамп ответил, при каком условии он прилетит на переговоры России и Украины.
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