Радикалов "Правого сектора"* выводят из приграничных боев — военкоры - 14.05.2025 Украина.ру
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Радикалов "Правого сектора"* выводят из приграничных боев — военкоры
Радикалов "Правого сектора"* выводят из приграничных боев — военкоры - 14.05.2025 Украина.ру
Радикалов "Правого сектора"* выводят из приграничных боев — военкоры
Командование 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ начало выводить из зоны боевых действия "радикальных неонацистов". Об этом 14 мая сообщил Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север"
2025-05-14T11:35
2025-05-14T11:35
новости
россия
украина
сумская область
вооруженные силы украины
правый сектор
всу
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По данным канала, группировки ВСУ, принимающие участие в боях у границ РФ, выводят из числа своего личного состава "радикальных неонацистов". Отмечается, что 67 отдельная механизированная бригада ВСУ действует в Сумской области — в районе населенных пунктов Локня и Юнаковка.Авторы публикации также подчеркивают, что все радикалы, которые перемещаются на другие участки, имеют опыт боевых действий. На смену им приходят украинские военнослужащие, прикомандированные из других подразделений. В частности, речь идет о солдатах из 41-й и 110-й отдельных механизированных бригад.Стоит напомнить, что 67-я отдельная механизированная бригада ВСУ была создана в апреле 2022 года на базе боевиков из добровольческого корпуса "Правого сектора"*. Почему украинское командование приняло решение лишить свои группировки жестоких и опытных солдат неясно. Ведь за последнее время ВСУ неоднократно предпринимали попытки (или делали вид) прорыва границы РФ. Так, сегодня, 14 мая, Телеграм-канал SHOT сообщил, что диверсионная группа украинской армии под видом российских военных пыталась прорваться в Курскую область у поселка Новый Путь. Подробности в публикации Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область. Это далеко не первая попытка ВСУ прорвать российскую границу. После полной зачистки плацдарма, ранее удерживаемого противником, украинская армия неоднократно пыталась вновь вернуться в Курскую область. Командование ВСУ не оставляет попыток снова закрепиться в регионе — причем самыми разными способами.О том, могут ли подобные провокации быть отвлекающим маневром, ранее в интервью изданию Украина.ру рассуждал военный корреспондент, автор Телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков: Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском.* Признан террористическим и запрещен в РФ.
https://ukraina.ru/20250514/rossiya--vrag-pereshedshiy-na-stronu-rf-soldat-rasskazal-ob-ideologii-vsu-1063111480.html
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новости, россия, украина, сумская область, вооруженные силы украины, правый сектор, всу
Новости, Россия, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Правый сектор, ВСУ

Радикалов "Правого сектора"* выводят из приграничных боев — военкоры

11:35 14.05.2025
 
© rwnews.ru
© rwnews.ru
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Командование 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ начало выводить из зоны боевых действия "радикальных неонацистов". Об этом 14 мая сообщил Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север"
По данным канала, группировки ВСУ, принимающие участие в боях у границ РФ, выводят из числа своего личного состава "радикальных неонацистов". Отмечается, что 67 отдельная механизированная бригада ВСУ действует в Сумской области — в районе населенных пунктов Локня и Юнаковка.
Авторы публикации также подчеркивают, что все радикалы, которые перемещаются на другие участки, имеют опыт боевых действий. На смену им приходят украинские военнослужащие, прикомандированные из других подразделений. В частности, речь идет о солдатах из 41-й и 110-й отдельных механизированных бригад.
Стоит напомнить, что 67-я отдельная механизированная бригада ВСУ была создана в апреле 2022 года на базе боевиков из добровольческого корпуса "Правого сектора"*.
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
10:44
"Россия — враг": перешедший на строну РФ солдат рассказал об идеологии ВСУЕдинственная идеология, которая существует в рядах украинской армии, — это ненависть к России. Об этом 14 мая агентству РИА Новости рассказал бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону ВС РФ
Почему украинское командование приняло решение лишить свои группировки жестоких и опытных солдат неясно. Ведь за последнее время ВСУ неоднократно предпринимали попытки (или делали вид) прорыва границы РФ. Так, сегодня, 14 мая, Телеграм-канал SHOT сообщил, что диверсионная группа украинской армии под видом российских военных пыталась прорваться в Курскую область у поселка Новый Путь. Подробности в публикации Под видом бойцов РФ: SHOT выяснил, как на этот раз ВСУ пытались прорваться в Курскую область.
Это далеко не первая попытка ВСУ прорвать российскую границу. После полной зачистки плацдарма, ранее удерживаемого противником, украинская армия неоднократно пыталась вновь вернуться в Курскую область. Командование ВСУ не оставляет попыток снова закрепиться в регионе — причем самыми разными способами.
О том, могут ли подобные провокации быть отвлекающим маневром, ранее в интервью изданию Украина.ру рассуждал военный корреспондент, автор Телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков: Наступление или отвлекающий маневр? Ермаков о попытках ВСУ прорвать границу под Курском.
* Признан террористическим и запрещен в РФ.
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