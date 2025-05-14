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Призывает к коллективной ответственности русских и переживает за США. Чем занимается Арсений Яценюк

Призывает к коллективной ответственности русских и переживает за США. Чем занимается Арсений Яценюк - 14.05.2025 Украина.ру

Призывает к коллективной ответственности русских и переживает за США. Чем занимается Арсений Яценюк

Украинские политики последнее время очень беспокоятся за Соединенные Штаты, пугая Белый дом всяческими несчастьями. Судьба "лидерства" США их волнует даже больше, чем судьба Украины, где идет военный конфликт.

2025-05-14T05:23

2025-05-14T05:23

2025-05-14T05:23

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Один из лидеров переворота на Майдане и бывший премьер-министр Арсений Яценюк на днях испугался Парада Победы в Москве на 9 мая и не преминул передать свои страхи Вашингтону.Его фонд под названием "Открой Украину" проводил на днях в Киеве 17-й Форум по безопасности, куда Яценюк традиционно приглашает европейских и американских "ястребов" и русофобов, рассуждая в 17-й раз на тему, как им победить Россию.В этот раз само название мероприятия звучало: "Объединимся снова, чтобы преодолеть мирового агрессора". Под агрессором понималась именно РФ. Объединяться предлагали странам, многие из которых были участниками гитлеровской коалиции.На форуме Яценюк пугал США союзом РФ, КНР, КНДР и Ирана, которые могут перестроить мир так, что в нем не останется места для США и "свободного мира". Именно это, по его мнению, продемонстрировала парад на Красной площади."Президент Си специально приехал на Красную площадь для того, чтобы показать всему миру и передать сигнал Овальному кабинету: пан президент Трамп, мы стальные друзья, как он сказал", – рассказывал Яценюк. Украинские политики вообще последние три месяца любят давать советы администрации США, полагая, что у Вашингтона нет своей разведки и своих советников.Двенадцать лет назад, 9 мая 2013 года, киевляне прогнали Яценюка от Вечного огня выкриками "Гитлер капут – Бандера капут!".Сейчас же, через 12 лет, Яценюк вновь подтвердил, что, по сути, разделяет нацистские идеи, даже если пытается завернуть их в "проевропейскую обертку". В частности на форуме в годовщину Победы, лидер Евромайдана призвал привлечь к коллективной ответственности всех граждан России – именно эти идеи о коллективной ответственности всего народа от мала до велика были одним из краеугольных камней нацизма."Если говорить о Путине, то он действительно отражает чувства и отношение абсолютного большинства русских. И поэтому я говорю: послушайте, русские так же должны нести ответственность за всё, что делает и Путин, и режим", - рассказывал Яценюк на форуме.По его словам, русские всегда ненавидели украинцев и всегда пытались искоренить украинскую нацию. Видимо, проявлялось это в массовой организации украинских школ в УССР, издании украинской литературы миллионными тиражами, присоединении к УССР западных областей и передаче Крыма.Яценюк также требовал от европейских участников форума объединиться для победы над Россией и не уповать на дипломатические методы. По сути, он требовал от Запада введения войск и отказа от любых попыток договариваться с российским руководством."Если вы разместите своих военных здесь, это будет тот язык, который он [российский президент] поймет", - вещал Яценюк. Его призыв поддержали некоторые участники форума из Прибалтики, Финляндии, Дании и Швеции. Депутат Европейского парламента от Финляндии Мика Аалтола заявил на форуме, что в случае войны финны готовы мобилизовать 1 млн. населения. Но, в конце концов, участники, пришли к выводу, что без поддержки американских войск воевать с Россией не стоит.Александр Вершбоу, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах сетовал на форуме, что новая администрация США Украину в НАТО видеть не желает, но надеется, что в будущем "политические ветры начнут дуть в более благоприятном направлении".Бывший лидер Майдана Яценюк по прозвищу "Пуля-в-лоб" убеждал участников форума, что военная мощь России уже якобы подорвана и нужно еще только чуть-чуть поднажать. Теперь России, говорил Яценюк, для восстановления мощи уровня 2022 года необходимо 5 лет, хотя все ведущие западные СМИ говорят, наоборот, о росте военного потенциала Москвы.По его словам, российские потери достигают около миллиона убитыми и ранеными, а "экономика в ужасном состоянии". В конце прошлого года Яценюк вообще допустил откровенно расистский комментарий, заявив, что "российская экономика держится на китаёзах".Приветствовал Яценюк и минеральную сделку, которую на днях подписал Зеленский, превращая страну в ресурсную колонию. Однако бывший премьер-министр, похоже, надеется обмануть Дональда Трампа. По его словам, с точки зрения экономических перспектив понадобится не менее десяти лет, чтобы США смогли получить реальные прибыли от этой сделки. "Один из важнейших вопросов, чего нам удалось избежать, - это то, что нет ни одного пункта о возмещении. Напомню, что президент Трамп думал - Украина должна вернуть сумму предоставленной помощи по безопасности. Там нет такой оговорки", - убеждает украинцев Яценюк.Иными словами, он уверен, что администрация Трампа уже сейчас должна поставлять Киеву вооружения, о долгах за предыдущие поставки - даже не заикаться, а прибыли ждать лет через десять, когда в США будет уже другая администрация. Очевидно, что Трамп не стал бы крупным бизнесменом, если бы действительно соглашался на такие сделки с признаками аферы.О том, чем в эти дни озабочены украинские элиты - в статье Дмитрия Ковалевича "Миллиарды взяток "людоловам" и Telegram, как враг украинской нации. Что обсуждают украинские элиты"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато