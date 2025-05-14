Миллиарды взяток "людоловам" и Telegram, как враг украинской нации. Что обсуждают украинские элиты - 14.05.2025 Украина.ру
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Миллиарды взяток "людоловам" и Telegram, как враг украинской нации. Что обсуждают украинские элиты
Миллиарды взяток "людоловам" и Telegram, как враг украинской нации. Что обсуждают украинские элиты - 14.05.2025 Украина.ру
Миллиарды взяток "людоловам" и Telegram, как враг украинской нации. Что обсуждают украинские элиты
Представители украинской политической элиты на этой неделе часто говорили о переговорах и перемирии для западной аудитории, внутри страны продолжая воинственную риторику. Для украинской элиты крайне важно, чтобы военный конфликт не прекращался, поскольку лично она в нем не участвует.
2025-05-14T05:13
2025-05-14T05:13
украина
россия
сша
александр дубинский
владимир зеленский
никита потураев
telegram
нацгвардия
рада
эксклюзив
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Мало того, война является источником таких доходов, которые в мирное время и не снились украинским чиновникам, военному командованию и депутатам.Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Микиша на днях рассказывал, что только взяток сотрудники ТЦК (военкомы) набирают на сумму 2,1 миллиард евро в год.Платят украинские мужчины, чтобы не попасть в ряды ВСУ, списаться, попасть чуть позже, чтобы в ТЦК закрыли глаза на какое-то время. "Правоохранители знают о коррупции в ТЦК, но они в доле. Все обо всем знают, все крышуется", - говорит нардеп.Однако западным СМИ украинские депутаты рассказывают совершенное иное. Например, глава комитета Рады по нацбезопасности Александр Завитневич на голубом глазу рассказывал британской ВВС, что якобы люто ненавидит "бусификацию", а в случае нарушения прав мобилизуемых, власти сразу же "реагируют".Украинский паблик "Ховайся", посвященный принудительной мобилизации, пишет, что новая каста обогащённых чиновников и силовиков Украины продолжает демонстративно жиреть, пока миллионы украинцев считают копейки и выживают на грани бедности. За прошлый год, по данным паблика, число миллионеров в Украине выросло почти на 60%, а особенно разбогатели те, кто имеет доступ к бюджетным потокам, мобилизационным спискам и распределению гуманитарной помощи. "В первую очередь — это представители ТЦК, местные "элиты" и чиновничьи кланы. Им можно всё: нарушать ПДД, отмазывать родственников от мобилизации, хамить журналистам", - пишет паблик.Украинский экономист Алексей Кущ отмечает, что возникает некий когнитивный диссонанс при виде полнолюдных киевских ресторанов или потока автомобилей премиум-класса на столичных дорогах. Но проблема, по его мнению, заключается в том, что как только зеленый свет загорится по выводу капитала, Украина столкнется с колоссальным оттоком капитала из страны. "Потому что все эти деньги, они будут выходить на запад. Это даже не миллиарды, это будут по разным оценкам от 15 до 20 миллиардов долларов минимум", - утверждает экономист.Опальный нардеп Александр Дубинский пишет, что если бы Зеленский и союзники реально собирались воевать, то на фронт бы уже отправились 350 тысяч полицейских, и ТЦК-шников в количестве еще 100 тысяч. Но они продолжают пребывать в тылу, т.к. главная цель Зеленского это удержание власти, а для этого, подчеркивает Дубинский, нужна вечная война, в которой нельзя выиграть или проиграть.Информация и видео принудительной мобилизации ежедневно расходятся по сети, преимущественное в Telegram-канал. По этой причине с популярным мессенджером на Украине снова хотят бороться. Пятый президент Петр Порошенко опубликовал в своем Telegram-канале требование закрыть Telegram, который он именует "главным каналом информационной агрессии" против Украины.Украинский волонтер Тарас Чмут рассказывает, что для проведения эффективной мобилизации на Украине нужно запретить TikTok и Telegram. По его мнению, Россию можно "дожать", а для этого необходимо усилить мобилизацию, закрыв некоторые соцсети. Сам Тарас Чмут при этом на фронт не собирается.Глава гуманитарного комитета Рады Никита Потураев тоже требует закрыть Telegram. По его словам, мессенджер - "оружие врага", которое используется для "уничтожения украинской нации". Очевидно, Потураев считает украинскую нацию вообще не жизнеспособной, если ее существованию угрожает всего лишь мессенджер.Достаточно серьезный резонанс среди украинской элиты на днях вызвала серия обысков среди руководства Нацгвардии. Обыски проводятся в рамках двух уголовных производств, связанных с коррупционными схемами. По версии следствия, руководители Нацгвардии причастны к получению более 190 миллионов гривен "откатов" при участии в тендерах, а также к растрате ещё почти 200 миллионов — при закупках техники по завышенным ценам. Министр МВД Игорь Клименко тоже фигурирует в схеме воровства 550 млн долларов американской помощи через фирму-пустышку Lechmar.Вышеупомянутый депутат Дубинский пишет, что еще возглавляя Нацполицию, Клименко занимался преимущественно тем, что собирал деньги с областных управлений и продавал должности. Став министром МВД, утверждает нардеп, он заносит кассу заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову и, очевидно, хищения в Нацгвардии это только один из элементов разграбления армии “эффективными менеджерами” Зеленского.Украинский Telegram-канал "Резидент" считает, что обыски у руководства Нацгвардии – это сигнал от администрации Дональда Трампа. В дальнейшем у администрации США может возникнуть еще много вопросов по поводу воровства американских денег. Если уж Трампу не удастся быстро добиться прекращения конфликта, то своим избирателям можно будет продать хотя бы показательную борьбу с украинскими коррупционерами.О том, что происходит в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: украинцы поднимают Польшу, а ВПК увеличивает долларовый потенциал"
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Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
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украина, россия, сша, александр дубинский, владимир зеленский, никита потураев, telegram, нацгвардия, рада, эксклюзив
Украина, Россия, США, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Никита Потураев, Telegram, Нацгвардия, Рада, Эксклюзив

Миллиарды взяток "людоловам" и Telegram, как враг украинской нации. Что обсуждают украинские элиты

05:13 14.05.2025
 
© Украина.руКоллаж: украинская элита
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Украина.ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Представители украинской политической элиты на этой неделе часто говорили о переговорах и перемирии для западной аудитории, внутри страны продолжая воинственную риторику. Для украинской элиты крайне важно, чтобы военный конфликт не прекращался, поскольку лично она в нем не участвует.
Мало того, война является источником таких доходов, которые в мирное время и не снились украинским чиновникам, военному командованию и депутатам.
Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Микиша на днях рассказывал, что только взяток сотрудники ТЦК (военкомы) набирают на сумму 2,1 миллиард евро в год.
Платят украинские мужчины, чтобы не попасть в ряды ВСУ, списаться, попасть чуть позже, чтобы в ТЦК закрыли глаза на какое-то время. "Правоохранители знают о коррупции в ТЦК, но они в доле. Все обо всем знают, все крышуется", - говорит нардеп.
Однако западным СМИ украинские депутаты рассказывают совершенное иное. Например, глава комитета Рады по нацбезопасности Александр Завитневич на голубом глазу рассказывал британской ВВС, что якобы люто ненавидит "бусификацию", а в случае нарушения прав мобилизуемых, власти сразу же "реагируют".
Украинский паблик "Ховайся", посвященный принудительной мобилизации, пишет, что новая каста обогащённых чиновников и силовиков Украины продолжает демонстративно жиреть, пока миллионы украинцев считают копейки и выживают на грани бедности. За прошлый год, по данным паблика, число миллионеров в Украине выросло почти на 60%, а особенно разбогатели те, кто имеет доступ к бюджетным потокам, мобилизационным спискам и распределению гуманитарной помощи. "В первую очередь — это представители ТЦК, местные "элиты" и чиновничьи кланы. Им можно всё: нарушать ПДД, отмазывать родственников от мобилизации, хамить журналистам", - пишет паблик.
Украинский экономист Алексей Кущ отмечает, что возникает некий когнитивный диссонанс при виде полнолюдных киевских ресторанов или потока автомобилей премиум-класса на столичных дорогах. Но проблема, по его мнению, заключается в том, что как только зеленый свет загорится по выводу капитала, Украина столкнется с колоссальным оттоком капитала из страны. "Потому что все эти деньги, они будут выходить на запад. Это даже не миллиарды, это будут по разным оценкам от 15 до 20 миллиардов долларов минимум", - утверждает экономист.
Опальный нардеп Александр Дубинский пишет, что если бы Зеленский и союзники реально собирались воевать, то на фронт бы уже отправились 350 тысяч полицейских, и ТЦК-шников в количестве еще 100 тысяч. Но они продолжают пребывать в тылу, т.к. главная цель Зеленского это удержание власти, а для этого, подчеркивает Дубинский, нужна вечная война, в которой нельзя выиграть или проиграть.
Информация и видео принудительной мобилизации ежедневно расходятся по сети, преимущественное в Telegram-канал. По этой причине с популярным мессенджером на Украине снова хотят бороться. Пятый президент Петр Порошенко опубликовал в своем Telegram-канале требование закрыть Telegram, который он именует "главным каналом информационной агрессии" против Украины.
Украинский волонтер Тарас Чмут рассказывает, что для проведения эффективной мобилизации на Украине нужно запретить TikTok и Telegram. По его мнению, Россию можно "дожать", а для этого необходимо усилить мобилизацию, закрыв некоторые соцсети. Сам Тарас Чмут при этом на фронт не собирается.
Глава гуманитарного комитета Рады Никита Потураев тоже требует закрыть Telegram. По его словам, мессенджер - "оружие врага", которое используется для "уничтожения украинской нации". Очевидно, Потураев считает украинскую нацию вообще не жизнеспособной, если ее существованию угрожает всего лишь мессенджер.
Достаточно серьезный резонанс среди украинской элиты на днях вызвала серия обысков среди руководства Нацгвардии. Обыски проводятся в рамках двух уголовных производств, связанных с коррупционными схемами. По версии следствия, руководители Нацгвардии причастны к получению более 190 миллионов гривен "откатов" при участии в тендерах, а также к растрате ещё почти 200 миллионов — при закупках техники по завышенным ценам. Министр МВД Игорь Клименко тоже фигурирует в схеме воровства 550 млн долларов американской помощи через фирму-пустышку Lechmar.
Вышеупомянутый депутат Дубинский пишет, что еще возглавляя Нацполицию, Клименко занимался преимущественно тем, что собирал деньги с областных управлений и продавал должности. Став министром МВД, утверждает нардеп, он заносит кассу заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову и, очевидно, хищения в Нацгвардии это только один из элементов разграбления армии “эффективными менеджерами” Зеленского.
Украинский Telegram-канал "Резидент" считает, что обыски у руководства Нацгвардии – это сигнал от администрации Дональда Трампа. В дальнейшем у администрации США может возникнуть еще много вопросов по поводу воровства американских денег. Если уж Трампу не удастся быстро добиться прекращения конфликта, то своим избирателям можно будет продать хотя бы показательную борьбу с украинскими коррупционерами.
О том, что происходит в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: украинцы поднимают Польшу, а ВПК увеличивает долларовый потенциал"
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