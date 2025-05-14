https://ukraina.ru/20250514/ekonomika-ukrainy-i-voyna-ukraintsy-podnimayut-polshu-a-vpk-uvelichivaet-dollarovyy-potentsial-1063095310.html

Экономика Украины и война: украинцы поднимают Польшу, а ВПК увеличивает долларовый потенциал

Экономика Украины и война: украинцы поднимают Польшу, а ВПК увеличивает долларовый потенциал - 14.05.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: украинцы поднимают Польшу, а ВПК увеличивает долларовый потенциал

Так как украинская власть, в отличие от обычных граждан, майские праздники не отмечала, то и дефицита экономических новостей не было.

2025-05-14T04:26

2025-05-14T04:26

2025-05-14T04:26

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польша

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владимир зеленский

ярослав железняк

игорь коломойский

нафтогаз

впк

ес

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И дело даже не в ратификации "минеральной сделки", ради которой украинских депутатов перевели в коленно-локтевую позицию. О финансовых "успехах" отчитался "Нафтогаз", а Польша поделилась сведениями о том, сколько налогов заплатили граждане Украины и сколько компаний они открыли в стране за два года с начала СВО.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Оборонное "освоение"Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что производственный потенциал украинского ВПК за прошлый год вырос с 12 до 35 млрд долларов, что позволяет производить свыше 30% оружия и боеприпасов, которые Украина использует для войны с Россией.Если верить Сметанину, за прошлый год украинский ВПК вырос в шесть раз и способен производить 2,5 млн миномётных и артиллерийских снарядов, а также такое же количество боеприпасов для БПЛА. Так это или нет — непонятно: подобные цифры и в мирное время являются тайной, а в военное и подавно.А вот в чём смысл оценивать производственный потенциал в миллиардах долларов — не ясно: одно дело производить 152-мм снаряд по 500 долларов за штуку, другое дело по 1000 долларов. Поэтому никакого представления о реальных производственных возможностях украинского ВПК цифры, озвученные Сметаниным, не дают. Скорее они свидетельствуют об образе мышления чиновника и относятся к старым временам, когда бюджетные деньги "осваивали". Вот и Сметанин говорит, что ВПК Украины может освоить 35 млрд долларов, а его способности "освоения" выросли за год в 2 раза.К слову, украинские налоговики в очередной раз не поспевают за скоростью освоения военными выделяемых на войну денег: о нехватке денег на войну заговорил и нардеп Железняк, отметивший, что необходимо срочно изыскать 200 млрд гривен. Впрочем, для внимательного читателя это не новость: уже третий год подряд киевская власть латает бюджетные "дыры". Но в этом году ей поможет Евросоюз, который выделил Украине 2 млрд евро на "оборону" из прибыли от замороженных золотовалютных резервов России. Вместе с предыдущими траншами общая сумма, которую киевская власть может потратить на покупку оружия, превысила 3,3 млрд евро. Так что министр Сметанин в следующем году наверняка отрапортует о возросшем в долларовом измерении потенциале украинского ВПК, что следует воспринимать как ещё одну версию любимой фразы Зеленского "Дай!"."Минеральная сделка"8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашения о "минеральной сделке" с США. Из присутствующих в зале воздержалось меньше десятка депутатов, связанных находящимся в СИЗО экс-олигархом Игорем Коломойским. А 12 марта Зеленский подписал принятый парламентом законопроект, введя "минеральную сделку" в силу.В таком же темпе вальса Верховная Рада одобрила за основу изменения в Бюджетный кодекс, которые необходимы для запуска "минеральной сделки". Скорость принятия законов свидетельствует о том, что США удалось сломить сопротивление киевской власти по этому вопросу, либо Зеленский и его ближайшее окружение перестали считать "минеральную сделку" критически важным для себя вопросом, пытаясь разменять его на более принципиальные вопросы, например срыв мирных переговоров.Власти уверяют, что в ближайшие 5 лет благодаря сделке Украина заработает около 3 млрд гривен. Впрочем, куда корректнее ставить вопрос о том, сколько налогов Украина недополучит в ближайшие годы из-за "минеральной сделки".Прочь от доллараНацбанк сообщил, что по итогам прошлого года мошенники украли с карточных счетов украинцев 1,1 млрд гривен, а 83% краж производились через интернет посредством методов социальной инженерии, то есть через обман и взломы. Впрочем, ничего удивительно в этой статистике нет: так же, как пропагандисты в какой-то момент начинают верить в свою же пропаганду, и созданные для борьбы с Россией мошеннические центры начинают обворовывать украинцев.Естественно, никто системно с мошенничеством не борется, а НБУ занят куда более важными делами, например проталкиванием своей инициативы о переименовании копеек в шаги и подготовке по переходу с доллара на евро в качестве основной валюты. О последнем заявил глава НБУ Андрей Пышный. С одной стороны, шаг логичный так как Украина всё сильнее зависит от ЕС, и эта зависимость носит колониальный характер, а с другой стороны граждане Украины как считали всё в долларах и покупали их, так и продолжат этим заниматься.Украинцы поднимают ПольшуЗа 2 года налоги от украинцев в Польше удвоились и превысили 1 млрд злотых (238 млн долларов), причём в прошлом году украинцы в Польше заплатили на 27,7% налогов больше, чем в позапрошлом.Заодно за те же 2 года — с 2022 по 2024 — количество зарегистрированных украинских предпринимателей в Польше выросло в 2 раза и превысило 33 тысячи человек. Кроме того, в прошлом году украинцы открыли в Польше свыше 15 тысяч новых компаний, что составило 11% от всех впервые зарегистрированных в Польше юридических лиц.А пока граждане Украины поднимают польскую экономику, киевская власть решила признать российских военнопленных нерезидентами и удерживать с них 23% налога за оплачиваемые работы (18% НДФЛ и ещё 5% военного сбора).Рекорды "Нафтогаза""Нафтогаз" отчитался о своих результатах за прошлый год. Компания увеличила прибыль на 64% или 15 млрд гривен. Чистая консолидированная прибыль "Нафтогаза" по итогам 2024 года составила 37,9 млрд гривен, из которых 8,8 млрд гривен компания перечислила в государственный бюджет в виде дивидендов.Заодно компания добыла 13,9 млрд м3 газа против 13,2 млрд м3 газа в 2023 году. А входящее в состав "Нафтогаза" предприятие "Укргазодобыча" по итогам первого квартала 2025 года поставила рекорд по бурению, пробурив 107 136 метров, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.Только никакого влияния на жизнь граждан Украины и её бизнеса финансовые, добычные и проходческие рекорды "Нафтогаза" не окажут.От 40% до 50% газодобывающих мощностей Украины выбиты ударами ВКС России. И в этом случае что бури, что не бури — результат будет одинаковым в случае, если будет принято решение "добивать" Украину.ПХГ рекордно опустошены и там находится лишь немногим больше 600 млн м3 свободного газа, который можно использовать для удовлетворения потребностей тепло-, и электроэнергетики. А за первые четыре месяца 2025 года объёмы импорта природного газа Украиной выросли с 118 млн м3 до 1,12 млрд м3, что почти в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. 60% газа Украина импортировала из Венгрии, 23% из Словакии и ещё 17% из Польши.При этом отношения с двумя главными транзитёрами газа — Венгрией и Словакией у киевской власти продолжают ухудшаться. На этой неделе Киев и Будапешт взаимно выслали дипломатов, а с 2022 года киевская власть дважды пыталась взорвать "Турецкий поток", по которому в Венгрию поставляется природный газ. Со Словакией отношения ничуть не лучше. Впрочем, выплеснутся ли в энергетическую сферу политические противоречия пока не ясно.Сам же "Нафтогаз" несмотря на рекордную прибыль жалуется на дефицит средств для покупки газа, потребность которого оценивается в коридоре от 2,5 до 5 млрд "кубов". Ранее менеджеры компании предлагали активнее взыскивать задолженность с потребителей газа и закупать импортное топливо за бюджетный счёт.Прочие новостиНа неделе с 5 по 12 мая на Украине выдали 131 ипотечный кредит на жильё по программе "еОселя" ("Электронное жильё") на общую сумму в 240 млн гривен. Всего с момента старта программы в октябре 2022 года кредиты получили 16,8 тыс. семей, на что израсходовано 27,7 млрд гривен. Для понимания: внутри Украины насчитывается 4,5 млн внутреннее перемещённых лиц, поэтому почти 17 тыс. выданных кредитов свидетельствуют о чём угодно, но только не об успехе программы.С начала 2025 года статус безработного на Украине получили 250 тыс. человек, из которых 82% составили женщины. Этот показатель свидетельствует не о ленивых женщинах, а о влиянии боевых действий на рынок труда: мужчины в службах занятости на учёте не состоят, от этого и женское лицо безработицы.С начала года украинские транспортные компании закупили 830 автобусов, из них лишь 37% пришлись на новую технику, тогда как годом ранее этот показатель составлял 60%. В апреле купили 210 автобусов и среди как новых, так и б/у машин, сплошь иномарки так как своё транспортное машиностроение киевские власти погубили.Минюст Украины сообщил, что уклонистов, которые не уплачивают выписанные им штрафы, могут оставить без имущества и жилья после открытия исполнительных производств. Подобные заявления новостью не являются, но куда важнее то, что под взыскание может попасть совместно нажитое имущество, в котором есть доля уклониста. В случае, если сумма штрафа превышает 20 размеров минимальной заработной платы, взыскание могут обратить на единственное жильё или земельный участок. Этот момент необходимо учитывать тем, кто решил спасти себя и свои семьи, пойдя против желающего воевать до последнего украинца Зеленского. К слову, нардеп Дмитрий Микиша оценивает теневой оборот украинских военкоматов в пределах от 800 млн до 2,1 млрд евро в год.МВД Украины предложило ужесточить порядок сдачи практической части экзамена для получения водительского удостоверения. Теперь повторно сдать вождение можно будет через 10 дней, затем попытаться уже через 20 дней, а следом лишь через 30 дней. Полицейские отмечают, что такой подход позволит лучше подготовиться к сдаче, но реально он лишь упростит сотрудникам ГАИ выбивание взяток так как сейчас лишь 16% кандидатов сдают вождение с первого раза. Можно не сомневаться, что в случае принятия изменений, доля сдавших вождение с первого раза сократится ещё сильнее.О ситуации в сельскохозяйственной отрасли Украины - в статье Ивана Лизана "Конец "торгового безвиза": как ЕС отбрасывает украинское сельское хозяйство в 2021 год"

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эксклюзив, украина, польша, россия, владимир зеленский, ярослав железняк, игорь коломойский, нафтогаз, впк, ес